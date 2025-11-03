OT FORUM: Το ενεργειακό στοίχημα της Ελλάδας

Μέσα σε ένα περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας και συνεχόμενων αλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο ενεργειακό σταυροδρόμι και φιλοδοξεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις.

Οι ενεργειακές υποδομές και τα δίκτυα για τις επιχειρήσεις του μέλλοντος, αλλά και ο ρόλος των υδρογονανθράκων στην πράσινη μετάβαση, σε συνδυασμό με τις προκλήσεις που φέρνει για την Ευρώπη και τη χώρα μας η πλήρης απεξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια, και τα υψηλά κόστη για τη βιομηχανία θα είναι μεταξύ των βασικών θεμάτων που αναμένεται να τεθούν κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του 6ου OT FORUM, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Νοεμβρίου.

Μεταξύ των προσκεκλημένων θα παρευρεθούν οι καθ’ ύλην αρμόδιοι για τέτοια ζητήματα, όπως ο Μάνος Μανουσάκης, Πρόεδρος και CEO ΑΔΜΗΕ αλλά και η Κατερίνα Σάρδη CEO και Country Manager της Energean στην Ελλάδα.

Πρόσφατα ο κ. Μανουσάκης  μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο του Renewables Grid Initiative «The Big Switch» που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες επεσήμανε την ανάγκη να υπάρξει ένας θεσμικός διάλογος μεταξύ κυβερνήσεων, Διαχειριστών και Ρυθμιστών προκειμένου να διαμορφωθεί η στρατηγική σχετικά με τα επόμενα βήματα προς την ανάπτυξη των ηλεκτρικών δικτύων.

Κρίσιμα ενεργειακά έργα

Ο κ. Μανουσάκης αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα προώθησης θεσμικών μεταρρυθμίσεων για την έγκαιρη υλοποίηση κρίσιμων ενεργειακών έργων. Όπως είπε, μεταξύ άλλων θα χρειαστεί επιπλέον χρηματοδότηση και ρυθμιστικά κίνητρα, προκειμένου να υποστηριχθούν οι αυξανόμενες απαιτήσεις για νέες ηλεκτρικές υποδομές, οι οποίες θα πρέπει να υλοποιηθούν με ταχύτητα και σε πρωτοφανή κλίμακα.

Στη βάση αυτή, σχολίασε ότι ίσως πρέπει να επανεξεταστεί το ρυθμιστικό πλαίσιο σε σχέση με την χρηματοδότηση έργων ανάπτυξης δικτύων, σημειώνοντας ότι εφόσον προχωρήσει μία τέτοια μεταρρύθμιση, θα πρέπει να εφαρμοστούν οι απαραίτητες εγγυήσεις για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των Διαχειριστών και την ταχεία κατασκευή των έργων, τα οποία χαρακτήρισε απαραίτητα για στρατηγική αυτονομία της ηπείρου.

Τα έργα της Energean

Αναφορικά με την Energean για τα project που «τρέχει» στη χώρα μας, όπως έγραψε πρόσφατα ο ΟΤ,  η EnEarth εταιρεία μέλος της Energean τρέχει κανονικά όλες τις εργασίες για την ανάπτυξη του project «Prinos CO2», εντούτοις γραφειοκρατικά εμπόδια που εντοπίζονται στις αδειοδοτικές διαδικασίες και τους περιβαλλοντικούς όρους οδηγούν την Κομισιόν να εντάσσει το φιλόδοξο επιχειρηματικό σχέδιο στην κατηγορία των έργων εκείνων που οριακά θα λάβουν την ενίσχυση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Γεωτρύπανα για την αποθήκευση CO2

Και μπορεί να αργήσουμε στην Ελλάδα να δούμε γεωτρύπανα για την εξόρυξη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, ωστόσο αυτά για το έργο της αποθήκευσης CO2 αναμένεται να έρθουν νωρίτερα.  Η EnEarth της Energean, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε πρόσφατα στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) τον προγραμματισμό για γεωτρήσεις που θα πραγματοποιηθούν εντός του 2026. Οι γεωτρήσεις αυτές θα εξυπηρετήσουν την εισπίεση διοξειδίου του άνθρακα και την παραγωγή νερού και αποτελούν βασικό τμήμα της πρώτης φάσης ανάπτυξης του έργου.

Energean

Η υλοποίησή τους εντός του 2026 συνιστά μάλιστα απαραίτητη προϋπόθεση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο έχει εγκρίνει χρηματοδότηση 150 εκατ. ευρώ για τη φάση αυτή. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία αναμένει την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, η οποία έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί από τον Μάιο. Η ΑΕΠΟ παρ’ όλα αυτά πέντε μήνες μετά δεν έχει ολοκληρωθεί ώστε να προχωρήσουν οι αναγκαίες εργασίες για τους ταμιευτήρες αποθήκευσης CO2

Γεωφυσικές έρευνες από την EnEarth της Energean

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται στον Κόλπο της Καβάλας γεωφυσικές έρευνες που εκτελεί ειδικό σκάφος. Οι εργασίες αποσκοπούν στην καταγραφή δεδομένων του βυθού στη διαδρομή από τις χερσαίες εγκαταστάσεις του Πρίνου προς τις θαλάσσιες εξέδρες, αλλά και μεταξύ αυτών, ώστε να προετοιμαστεί η πόντιση νέου αγωγού μεταφοράς υγροποιημένου CO₂. Ο αγωγός θα ακολουθεί τις υφιστάμενες υποθαλάσσιες διαδρομές καλωδίων και αγωγών.

Υπενθυμίζεται ότι η συνολική επένδυση υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ και έχει ενταχθεί στα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερα από OT FORUM
Βιτζηλαίος: Η COSMOTE TELEKOM οδηγεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό με «όχημα» την ΑΙ
Τηλεπικοινωνίες

Βιτζηλαίος: Η COSMOTE TELEKOM οδηγεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό με «όχημα» την ΑΙ

Όπως ανέφερε ο κ. Βιτζηλαίος, η τεχνολογία δεν είναι απλώς ένα εργαλείο για τις επιχειρήσεις που αυτοματοποιεί διαδικασίες και μειώνει το κόστος.

ΟΤ FORUM: «Κλειδί» η καινοτομία για βιώσιμες επενδύσεις και ανάπτυξη
OT FORUM

«Κλειδί» η καινοτομία για βιώσιμες επενδύσεις και ανάπτυξη

Τι είπαν στο OT FORUM εκπρόσωποι εταιρειών για την καινοτομία που αναδεικνύεται ως το μεγαλύτερο στοίχημα για τη βιωσιμότητα

Μαρία Σιδέρη
ΟΤ FORUM: Η AI ως καταλύτης στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων
OT FORUM

Η AI ως καταλύτης στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει το επιχειρείν στην Ελλάδα - Οι ηγέτες της αγοράς μίλησαν στο ΟΤ FORUM για το μέλλον της Τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης

Γιώργος Πολύζος
Τεχνητή νοημοσύνη: Οι δύο όψεις της – Πώς μεταμορφώνει διπλωματία, άμυνα, ενέργεια και επιχειρήσεις
OT FORUM

Οι δύο όψεις της AI - Ο άνθρωπος απέναντι στη νέα ισχύ

Από τη διπλωματία και την άμυνα έως την ενέργεια και τον επιχειρηματικό κόσμο, η τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύεται ταυτόχρονα ως μοχλός προόδου και πηγή ανησυχίας

Νατάσα Σινιώρη
OT FORUM: Η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος – Τα ηχηρά deals και οι προκλήσεις
OT FORUM

Η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος - Τα ηχηρά deals και οι προκλήσεις

Όλα όσα ειπώθηκαν στο OT FORUM στον απόηχο της P-TEC και των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών

Ναταλία Δανδόλου
ΟΤ FORUM: Η επιχείρηση του μέλλοντος – Η δεύτερη μέρα
OT FORUM

ΟΤ FORUM: Η επιχείρηση του μέλλοντος – Η δεύτερη μέρα

Ολα όσα έγιναν τη 2η μέρα του 6ου ΟΤ FORUM στο Μικρό Χρηματιστήριο

ΟΤ FORUM – Μαρινάκης: Η Ελλάδα ενεργειακή πύλη εισόδου για την Ευρώπη
OT FORUM

Μαρινάκης: Η Ελλάδα ενεργειακή πύλη εισόδου για την Ευρώπη

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης μίλησε στο ΟΤ FORUM για τις εξελίξεις στην ενέργεια και θέματα επικαιρότητας

