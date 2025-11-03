«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Στις 6 και 7 Νοεμβρίου ο Οικονομικός Ταχυδρόμος διοργανώνει το OT FORUM «Η επιχείρηση του μέλλοντος: Μετασχηματισμός και παραγωγή προστιθέμενης αξίας»

OT FORUM 03.11.2025, 10:55
OT FORUM 03.11.2025, 10:55
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…
Επιμέλεια Χρήστος Κολώνας - Γιώργος Μανέττας

Ο Οικονομικός Ταχυδρόμος πιστός στο ρόλο που διαδραματίζει διαχρονικά ως δίαυλος διαλόγου και πλατφόρμα προβληματισμού για την ελληνική οικονομία και την επιχειρηματικότητα διοργανώνει το 6ο ΟΤ FORUM με θέμα: «Η επιχείρηση του μέλλοντος: Μετασχηματισμός και παραγωγή προστιθέμενης αξίας». Πραγματοποιείται στις 6 και 7 Νοεμβρίου στον φιλόξενο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Μικρού Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το 6ο OT FORUM θα μεταδοθεί live streaming από τις ιστοσελίδες του Οικονομικού Ταχυδρόμου (ot.gr) και του in.gr.

Στο 6ο OT FORUM παρουσιάζουν το κυβερνητικό σχέδιο για την οικονομία και τα γεωπολιτικά οι υπουργοί Κυριάκος Πιερρακάκης,  Γιώργος Γεραπετρίτης, Τάκης Θεοδωρικάκος, Νίκος Δένδιας και Βασίλης Κικίλιας αλλά και οι υφυπουργοί Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Χάρης Θεοχάρης και Παύλος Μαρινάκης

Σε μία περίοδο διεθνών γεωπολιτικών προκλήσεων, εμπορικών πολέμων αλλά και της τεχνολογικής επανάστασης με την ταχύτατη διείσδυση της AI, οι επιχειρήσεις καλούνται να επανασχεδιάσουν τη στρατηγική τους και να μετασχηματίσουν τις δομές τους αλλά και να συνεχίσουν να επενδύουν παράγοντας προστιθέμενη αξίας.

Για δύο ημέρες κορυφαίοι επιχειρηματίες, μάνατζερ, στελέχη της αγοράς, εκπρόσωποι επιχειρηματικών φορέων, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης θα καταθέσουν στο 6ο OT FORUM τις προτάσεις και τους προβληματισμούς τους για τον μετασχηματισμό της οικονομίας και των επιχειρήσεων.

Η δημοσιογραφική ομάδα του ΟΤ με συνεντεύξεις και ρεπορτάζ θα καλύψει στις 6 και 7 Νοεμβρίου όλες τις εξελίξεις του 6ου OT FORUM με την εγκυρότητα και την αμεσότητα που διακρίνουν την οικονομική ιστοσελίδα της Alter Ego Media.

Τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για την ελληνική οικονομία και τις επενδύσεις θα καταθέσουν ο Νίκος Ανδρουλάκης, Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Σωκράτης Φάμελλος, Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ο Αλέξης Χαρίτσης, Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς

Ο ρόλος της πολιτικής και των επενδύσεων

Το OT FORUM ανοίγει στις 6 Νοεμβρίου ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, πρόεδρος του ΣΕΒ ο οποίος θα θέσει το ζητούμενο για το νέο παραγωγικό μοντέλο και τις προϋποθέσεις μιας ανάπτυξης που αντέχει στις κρίσεις αλλά και καλείται να ενσωματώσει και τις αλλαγές της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ακολουθεί ο Κυριάκος Πιερρακάκης, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο οποίος θα παρουσιάσει την πορεία της ελληνικής οικονομίας και τα επόμενα βήματα για ένα πιο ανθεκτικό, παραγωγικό και δίκαιο οικονομικό μοντέλο, μέσα σε ένα περιβάλλον που εν πολλοίς καθορίζεται από την τεχνολογική επανάσταση που φέρνει η ΑΙ.

Τη δεύτερη ημέρα στις 7 Νοεμβρίου τις εργασίες του OT FORUM ανοίγει ο Γιώργος Γεραπετρίτης, υπουργός Εξωτερικών θα τοποθετηθεί για τη γεωπολιτική διάσταση της οικονομίας αλλά και την προσαρμογή της στα δεδομένα των πολεμικών συγκρούσεων στο διεθνές πεδίο.

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος (ΣΕΒ), ο Αλέξανδρος Εξάρχου (AKTOR Group) και ο Βασίλης Φουρλής (Fourlis Group) θα μιλήσουν για την επιχείρηση του μέλλοντος

Στα κίνητρα για επενδύσεις που δημιουργούν υπεραξία για την κοινωνία και στα μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας θα εστιάσει ο Τάκης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης ενώ ο Νίκος Δένδιας, Υπουργός Εθνικής Άμυνας, θα αναδείξει τον ρόλο της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας ως μοχλού ανάπτυξης της οικονομίας.

Για τον νέο ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας, των ναυπηγείων και της βιώσιμης ανάπτυξης θα μιλήσει ο Βασίλης Κικίλιας, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για την ελληνική οικονομία και τις επενδύσεις αλλά και το όραμά τους για δίκαιη και πράσινη επιχειρηματικότητα θα καταθέσουν ο Νίκος Ανδρουλάκης, Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Σωκράτης Φάμελλος, Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ο Αλέξης Χαρίτσης, Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς

Ο διάλογος για την επιχείρηση του μέλλοντος

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, Πρόεδρος και CEO του Ομίλου Εταιρειών AKTOR, θα παρουσιάσει το case study του ομίλου ως παράδειγμα εταιρικού μετασχηματισμού με διεθνή πρόσημο ενώ τη σκυτάλη θα πάρει ο Βασίλης Φουρλής, Πρόεδρος του FOURLIS Group, ο οποίος θα αναλύσει το πώς μια ελληνική επιχείρηση εξελίσσεται μέσα σε ένα περιβάλλον διαρκούς αλλαγής.

Οι Μάνος Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ), Ανδρέας Αθανασόπουλος (Olympia Group), Κρίστιαν Χατζημηνάς (ΕΕΝΕ, THEON GROUP, EFA GROUP), Νίκος Φλίγκος (Stoiximan), Κωστής Ψάλτης (Eurobank), Κωνσταντίνος Χριστοδούλου (CrediaBank), Γιάννης Βιτζηλαίος (COSMOTE TELEKOM)  θα αναφερθούν στις αλλαγές που φέρνει η ΑΙ

Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς (ΕΕΝΕ, THEON GROUP, EFA GROUP) θα εστιάσει στον ρόλο της υψηλής τεχνολογίας για την ανάπτυξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, αλλά και των ευκαιριών του «ReArm».

Οι ραγδαίες αλλαγές που φέρνει η ΑΙ

Ο Ανδρέας Αθανασόπουλος, CEO του Olympia Group θα περιγράψει τον τρόπο που χτίζονται οι επιχειρήσεις του μέλλοντος μέσα στην εποχή του permacrisis και της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Μάνος Μανουσάκης, πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ μιλάει για τις τεχνολογικές εξελίξεις και το AI στις ενεργειακές υποδομές,  ενώ ο Νίκος Φλίγκος CEO της Stoiximan θα περιγράψει πώς η ψηφιακή καινοτομία αναδιαμορφώνει τα business plan.

Οι τεκτονικές αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη και πως επανακαθορίζει τα επιχειρηματικά μοντέλα θα επικεντρωθεί ένα σημαντικό κομμάτι των ομιλιών του 6ου ΟΤ FORUM. Από τον τραπεζικό τομέα, ο Κωστής Ψάλτης, Chief Transformation Officer της Eurobank, θα περιγράψει τον μετασχηματισμό των τραπεζών ως κλειδί για την ενίσχυση της επιχειρηματικής ρευστότητας.

Για τη βιομηχανία και τις υποδομές θα μιλήσουν οι Γιώργος Μαργώνης, (Papastratos), Svetoslav-Marinov Atanasov (Coca – Cola 3E), Αντώνης Μιτζάλης (Όμιλος ΑΒΑΞ), Κωνσταντίνος Μακέδος (ΤΜΕΔΕ), Άγγελος Γιαζιτζόγλου (ElvalHalcor), Ευαγγελία Γκλεζάκου (Dimand)

Οι Κωνσταντίνος Χριστοδούλου Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Τραπεζικής της CrediaBank και Χριστίνα Φαϊτάκη, Partner Karatzas & Partners θα παρουσιάσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που κινητοποιούν τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

O Γιάννης Βιτζηλαίος (COSMOTE TELEKOM) θα αναδείξει την καθοδήγηση της τεχνολογίας στα σχέδια μετασχηματισμού των επιχειρήσεων.

Βιομηχανία και υποδομές με προστιθέμενη αξία

Ο Γιώργος Μαργώνης, Πρόεδρος και CEO της Papastratos και ο Αντώνης Μιτζάλης, Εντεταλμένος Σύμβουλος του ομίλου ΑΒΑΞ θα μιλήσουν για την πολυετή συνεργασία τους και θα παρουσιάσουν το οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμά της.

Η βιομηχανία είναι ο «πρωταγωνιστής» στην παραγωγής προστιθέμενης αξίας και ο Svetoslav-Marinov Atanasov, CEO της Coca-Cola 3E θα επιχειρηματολογήσει για το ρόλο της στη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία.

Για τη σύνδεση της τεχνολογίας και του AI στις επενδύσεις θα μιλήσουν Γιάννης Βασιλάκος (Fourlis Group), Ζαχαρίας Ραγκούσης (Pfizer Hellas), Δημήτρης Κουτσόπουλος (Deloitte Greece), ενώ για το νέο Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών ο Πάνος Σταμπουλίδης (Υπερταμείο/Growthfund)

Ο ρόλος των υποδομών στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας θα αποτελέσει το κύριο σημείο της ομιλίας του Κωνσταντίνου Μακέδου, προέδρου του ΤΜΕΔΕ, ενώ η  Ευαγγελία Γκλεζάκου, Senior Sustainability Manager Dimandτης Dimand, θα αναπτύξει το όραμα των βιώσιμων πόλεων ως καταλύτη κοινωνικής ευημερίας.

Η τεχνολογία, το AI και η καινοτομία θα βρεθούν στο επίκεντρο της συζήτησης με τους Μάρκο Βερέμη (Big Pi Ventures, Upstream, Επιτροπή Καινοτομίας ΣΕΒ) και Γιώργο Δουκίδη (καθηγητή του ΟΠΑ)

Η κυκλική οικονομία αποτελεί βασικό στοιχείο της βιομηχανικής παραγωγής με προστιθέμενη αξία στην οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία και πρόκειται για ένα θέμα που θα παρουσιάσει ο Άγγελος Γιαζιτζόγλου, Deputy Chief Financial Officer ElvalHalcor.

Από τον ακαδημαϊκό χώρο, ο Γεράσιμος Σιάσος, Πρύτανης του ΕΚΠΑ, θα παρουσιάσει τον ρόλο των δημόσιων πανεπιστημίων ως φυτωρίων στελεχών και καινοτομίας

Η τεχνολογία κλειδί για την ανταγωνιστικότητα

Η τεχνολογία, το AI και η καινοτομία θα βρεθούν στο επίκεντρο της συζήτησης του Μάρκου Βερέμη (Big Pi Ventures, Upstream, Επιτροπή Καινοτομίας ΣΕΒ) και του Γιώργου Δουκίδη, καθηγητή του ΟΠΑ.

Η σημασία της ακτοπλοΐας και των λιμενικών υποδομών θα είναι στο επίκεντρο του πάνελ των Διονύση Θεοδωράτου (ΣΕΕΝ) και Νεκτάριου Δεμενόπουλου (ΟΛΠ)

Στη σύνδεση τεχνολογίας και βιώσιμων επενδύσεων θα αναφερθούν ο Γιάννης Βασιλάκος (Fourlis Group), ο Ζαχαρίας Ραγκούσης (Pfizer Hellas) και ο Δημήτρης Κουτσόπουλος (Deloitte Greece).

Για το νέο Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών που στοχεύει να επενδύσει στην τεχνολογία  θα μιλήσει ο Πάνος Σταμπουλίδης, αναπληρωτής CEO του Υπερταμείου/Growthfund.

Η ακτοπλοϊα, τα λιμάνια και η κοινωνική συνοχή

Ο ρόλος της ακτοπλοΐας και των λιμενικών υποδομών στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας τίθεται επί τάπητος στο 6ο OT FORUM.

O Διονύσης Θεοδωράτος Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ) και ο Νεκτάριος Δεμενόπουλος, Αναπληρωτής Διευθυντής Δημοσίων και Επενδυτικών Σχέσεων ΟΛΠ θα αναδείξουν τη σημασία των θαλάσσιων συγκοινωνιών και υποδομών ως μοχλών ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.

Η ενέργεια, οι τεχνολογικές εξελίξεις, η πράσινη μετάβαση στο επίκεντρο του 6ου OT FORUM με τους Κατερίνα Σάρδη (Energean), Χριστίνα Αντωνίου (Daikin), Γιώργο Στάμτση (ΕΣΑΗ) και Παναγιώτη Παπασταματίου (ΕΛΕΤΑΕΝ)

Ψηφιακές συναλλαγές και Crypto

Το 6ο OT FORUM θα επιδιώξει να φωτίσει και τον νέο κόσμο των κρυπτονομισμάτων αλλά και του ψηφιακού ευρώ.

Το ρυθμιστικό πλαίσιο για νέες μορφές συναλλαγών και επενδύσεων θα παρουσιάσουν η Βασιλική Λαζαράκου (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) και η Χριστίνα Παπακωνσταντίνου (Τράπεζα της Ελλάδος).

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και πρώην Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, θα τοποθετηθεί για τον ρόλο των θεσμών ως προϋπόθεση ανάπτυξης και επενδύσεων και ο Χάρης Δούκας, Δήμαρχος Αθηναίων θα μιλήσει για τη συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην αστική ανάπτυξη

Ενέργεια, βιωσιμότητα και επενδύσεις

Η τεχνολογία του CCS θα είναι στο επίκεντρο της τοποθέτησης της Κατερίνας Σάρδη, CEO και  Country Manager της Energean στην Ελλάδα.

Η Χριστίνα Αντωνίου, CEO της Daikin θα μιλήσει για την αγορά θέρμανσης και ψύξης μέσα από τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, ενώ οι Δρ. Γιώργος Στάμτσης, γενικός διευθυντής ΕΣΑΗ και Παναγιώτης Παπασταματίου, γενικός διευθυντής ΕΛΕΤΑΕΝ θα τοποθετηθούν για τη σημασία των ΑΠΕ, της αποθήκευσης και των δικτύων στην ενεργειακή ασφάλεια.

Στο 6ο OT FORUM το παρών δίνει και ο Δημήτρης Χούπης Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ο οποίος θα μιλήσει για την καινοτομία και την τεχνολογία στην εθνική άμυνα

Οι θεσμοί και η λειτουργία της οικονομίας

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και πρώην Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, θα τοποθετηθεί για τον ρόλο των θεσμών ως προϋπόθεση ανάπτυξης και επενδύσεων. Ο Χάρης Δούκας, Δήμαρχος Αθηναίων, θα αναδείξει πώς η τοπική αυτοδιοίκηση μετατρέπεται σε μοχλό βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Από τον ακαδημαϊκό χώρο, ο Γεράσιμος Σιάσος, Πρύτανης του ΕΚΠΑ, θα παρουσιάσει τον ρόλο των δημόσιων πανεπιστημίων ως φυτωρίων στελεχών και καινοτομίας.

Στο 6ο OT FORUM το παρών δίνει και ο Δημήτρης Χούπης Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ο οποίος θα μιλήσει για την καινοτομία και την τεχνολογία στην εθνική άμυνα.

Περισσότερα από OT FORUM
Βιτζηλαίος: Η COSMOTE TELEKOM οδηγεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό με «όχημα» την ΑΙ
Τηλεπικοινωνίες

Βιτζηλαίος: Η COSMOTE TELEKOM οδηγεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό με «όχημα» την ΑΙ

Όπως ανέφερε ο κ. Βιτζηλαίος, η τεχνολογία δεν είναι απλώς ένα εργαλείο για τις επιχειρήσεις που αυτοματοποιεί διαδικασίες και μειώνει το κόστος.

ΟΤ FORUM: «Κλειδί» η καινοτομία για βιώσιμες επενδύσεις και ανάπτυξη
OT FORUM

«Κλειδί» η καινοτομία για βιώσιμες επενδύσεις και ανάπτυξη

Τι είπαν στο OT FORUM εκπρόσωποι εταιρειών για την καινοτομία που αναδεικνύεται ως το μεγαλύτερο στοίχημα για τη βιωσιμότητα

Μαρία Σιδέρη
ΟΤ FORUM: Η AI ως καταλύτης στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων
OT FORUM

Η AI ως καταλύτης στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει το επιχειρείν στην Ελλάδα - Οι ηγέτες της αγοράς μίλησαν στο ΟΤ FORUM για το μέλλον της Τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης

Γιώργος Πολύζος
Τεχνητή νοημοσύνη: Οι δύο όψεις της – Πώς μεταμορφώνει διπλωματία, άμυνα, ενέργεια και επιχειρήσεις
OT FORUM

Οι δύο όψεις της AI - Ο άνθρωπος απέναντι στη νέα ισχύ

Από τη διπλωματία και την άμυνα έως την ενέργεια και τον επιχειρηματικό κόσμο, η τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύεται ταυτόχρονα ως μοχλός προόδου και πηγή ανησυχίας

Νατάσα Σινιώρη
OT FORUM: Η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος – Τα ηχηρά deals και οι προκλήσεις
OT FORUM

Η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος - Τα ηχηρά deals και οι προκλήσεις

Όλα όσα ειπώθηκαν στο OT FORUM στον απόηχο της P-TEC και των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών

Ναταλία Δανδόλου
ΟΤ FORUM: Η επιχείρηση του μέλλοντος – Η δεύτερη μέρα
OT FORUM

ΟΤ FORUM: Η επιχείρηση του μέλλοντος – Η δεύτερη μέρα

Ολα όσα έγιναν τη 2η μέρα του 6ου ΟΤ FORUM στο Μικρό Χρηματιστήριο

ΟΤ FORUM – Μαρινάκης: Η Ελλάδα ενεργειακή πύλη εισόδου για την Ευρώπη
OT FORUM

Μαρινάκης: Η Ελλάδα ενεργειακή πύλη εισόδου για την Ευρώπη

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης μίλησε στο ΟΤ FORUM για τις εξελίξεις στην ενέργεια και θέματα επικαιρότητας

