Target – Starbucks: Τι σκέφτηκαν για να αντιμετωπίσουν την πτώση πωλήσεων

Δύο από τις πιο… προβληματικές αλυσίδες λιανικής πώλησης της Αμερικής, Target και Starbucks, συνεργάζονται για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον νέων καταναλωτών την επερχόμενη εορταστική σεζόν.

Το πρώτο προϊόν της συνεργασίας τους αφορά ένα ρόφημα ζεστής σοκολάτας με παγωμένη μέντα, που θα είναι διαθέσιμο αποκλειστικά στα καφέ της Starbucks εντός των καταστημάτων Target. Η συντριπτική πλειοψηφία των 2.000 καταστημάτων της Target περιλαμβάνει ένα Starbucks, ωστόσο αυτή είναι η πρώτη συνεργασία ποτών μεταξύ των δύο εταιρειών.

Οι προβληματικές Target και Starbucks

Και οι δύο αλυσίδες έχουν δεχθεί τεράστιες πιέσεις φέτος, καθώς ο πληθωρισμός και οι δασμοί οδηγούν το καταναλωτικό κλίμα κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Δεν είναι λίγα τα brands που κατά τις τριμηνιαίες επικοινωνίες τους με αναλυτές της Wall Street για τα οικονομικά αποτελέσματα, τόνισαν ότι οι καταναλωτές και κυρίως με χαμηλό εισόδημα, γίνονται ολοένα και πιο ευαίσθητοι στο κόστος και μειώνουν τα μη απαραίτητα είδη.

Αυτή η τάση έχει πλήξει ιδιαίτερα σκληρά την Target και την Starbucks: την Target, επειδή ειδικεύεται σε είδη διακριτικής ευχέρειας, συμπεριλαμβανομένων των παρορμητικών αγορών και της διακόσμησης σπιτιού, και την Starbucks, επειδή πουλάει ακριβά ροφήματα που οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται ολοένα και περισσότερο ως χαμηλότερης αξίας από ένα ευρύ φάσμα μοντέρνων αλυσίδων καφέ και φθηνότερων εναλλακτικών λύσεων.

Η Target αντιμετωπίζει επίσης δύο συνεχόμενα τρίμηνα μείωσης της επισκεψιμότητας, εν μέρει λόγω των αντιδράσεων για την ανατροπή της στα προγράμματα ποικιλομορφίας, ισότητας και ένταξης . Επιπλέον, ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της Starbucks έχει ξεκινήσει ένα χρόνο από το σχέδιο αναδιάρθρωσής του, αλλά κλείνει καταστήματα, απολύει υπαλλήλους και αντιμετωπίζει συνεχιζόμενες απεργίες από δυσαρεστημένους εργαζόμενους.

Παρ ‘όλα αυτά, οι δύο μάρκες ελπίζουν ότι το κοινό που στηρίζει τα ειδικά, θεματικά ροφήματα της Starbucks είναι αρκετά ισχυρό ώστε να προσελκύσει πελάτες στα καταστήματα Target κατά τη διάρκεια της πολύ σημαντικής εορταστικής περιόδου αγορών.

Το προϊόν της συνεργασίας τους

Το ρόφημα με βάση το δημοφιλές Frappuccino έχει τοποθετηθεί ως ο «τέλειος σύντροφος για τα ψώνια των διακοπών», ανέφερε η Target σε ανακοίνωσή της.

Το αποκλειστικό προϊόν αποτελεί «μέρος μιας στρατηγικής για να προσθέσει λίγη περισσότερη καινοτομία στην εμπειρία του καταστήματος», τόνισε στο CNN ο Neil Saunders, διευθύνων σύμβουλος και αναλυτής λιανικής στην GlobalData.

«Γνωρίζουμε εξάλλου ότι οι καταναλωτές αγαπούν τα αποκλειστικά είδη του μενού, ιδιαίτερα στα ποτά, επομένως αυτό θα μπορούσε να ωθήσει τους ανθρώπους να επισκεφθούν το Target απλώς και μόνο για να δοκιμάσουν το ποτό».

Οι τιμές του ξεκινούν από 5,95 δολάρια για ένα μεγάλο μέγεθος. Τα μέλη του προγράμματος επιβράβευσης επιβράβευσης της Target μπορούν να έχουν προνομιακή πρόσβαση στο προϊόν, πριν το «άνοιγμά» του στο ευρύ κοινό.

Το ρόφημα αυτό είναι μόνο ένας από τους τρόπους με τους οποίους η Target προσπαθεί να προσελκύσει πελάτες στα καταστήματά της τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο: Διοργανώνει επίσης επιδείξεις παιχνιδιών, μακιγιάζ και τεχνολογίας στα καταστήματα διάσπαρτες κατά τη διάρκεια των δύο αυτών μηνών.

Κα<ι το πιο παράλογο; Σύμφωνα με το CNN, οι εργαζόμενοι καλούνται επίσης να χαμογελούν περισσότερο στους αγοραστές, σε μια προσπάθεια να κάνουν τα καταστήματα να αισθάνονται πιο φιλόξενα.