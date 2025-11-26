Ουκρανία: Η ειρηνευτική ατζέντα με όρους Πούτιν

Στη Γενεύη, όπου οι διπλωμάτες συγκεντρώθηκαν για να επεξεργαστούν σχέδια ειρήνης στην Ουκρανία, η Μόσχα επέλεξε στρατηγική υπομονής.

Παρά την παρουσία αμερικανικών και ευρωπαϊκών προτάσεων, η Ρωσία φαίνεται να παίζει μακροπρόθεσμα, διατηρώντας το πάνω χέρι και περιμένοντας να εξασφαλίσει τα βασικά της αιτήματα, σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times.

Ρωσία: «Ειρήνη με τους όρους μας»

Το Κρεμλίνο έχει ξεκαθαρίσει ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει παραχωρήσεις από την πλευρά του Κιέβου. Το επίκεντρο παραμένει η περιοχή του Ντονμπάς και συγκεκριμένα η υπόλοιπη περιφέρεια Ντονέτσκ, που η Ρωσία θεωρεί στρατηγικής σημασίας. Διαρροές από τηλεφωνικές συνομιλίες με αξιωματούχους των ΗΠΑ δείχνουν ότι η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να δεχτεί παραχωρήσεις σε αυτά τα εδάφη, παρά τις αντιρρήσεις του Κιέβου.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ, υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, εξέφρασε «θετική υποδοχή» σε ένα αμερικανικό σχέδιο 28 σημείων που προέβλεπε παραχωρήσεις και περιορισμούς για την Ουκρανία, ενώ η αναθεωρημένη εκδοχή των 19 σημείων από Ευρωπαίους και Ουκρανούς διαπραγματευτές φάνηκε λιγότερο ευνοϊκή για τη Μόσχα.

Η τακτική της καθυστέρησης

Αντί να βιαστεί σε μια συμφωνία, η Ρωσία φαίνεται να προτιμά να καθυστερεί τις συνομιλίες. «Η στρατηγική είναι να μην κλείνει ποτέ εντελώς η πόρτα», λέει ο Σάμουελ Τσαράπ από τη Rand Corporation. Κάθε νέα πρόταση αντιμετωπίζεται με ένα «ναι, αλλά…», ώστε να συνεχίζεται η πίεση σε Κίεβο και Ουάσινγκτον.

Παρά τις οικονομικές πιέσεις και τις αυξανόμενες απώλειες στο πεδίο, η Μόσχα εκτιμά ότι μια συμφωνία θα είναι πιο ευνοϊκή σε λίγους μήνες. Το Κρεμλίνο δεν φαίνεται να βιάζεται, πιστεύοντας ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ του.

Η Δύση σε δύσκολη θέση

Η αμερικανική πρωτοβουλία για την ειρήνη αιφνιδίασε τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και το Κίεβο. Οι αναλυτές σημειώνουν ότι η αναστάτωση που προκλήθηκε εξυπηρέτησε τα συμφέροντα της Ρωσίας, η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις χωρίς να δεσμεύεται άμεσα.

Η Φιόνα Χιλ, πρώην ανώτερη σύμβουλος στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, σχολιάζει: «Η Ρωσία παρακολουθεί τη Δύση να τρέχει πανικόβλητη, ενώ κρατά τα σημαντικά ζητήματα υπό τον έλεγχό της». Η ουσία είναι ότι η Ρωσία θεωρεί τον εαυτό της τον καθοριστικό παράγοντα για οποιαδήποτε συμφωνία.

Τα επόμενα βήματα

Τα πιο ευαίσθητα ζητήματα — έδαφος και εγγυήσεις ασφαλείας — παραπέμφθηκαν σε μελλοντικές συνομιλίες μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι. Η αμερικανική πλευρά δείχνει διατεθειμένη να συζητήσει παραχωρήσεις που καλύπτουν τα βασικά αιτήματα της Ρωσίας.

Ο Τόμας Γκράχαμ, ειδικός στο Council on Foreign Relations, επισημαίνει: «Ο Πούτιν θέλει να μπορεί να παρουσιάσει ότι πέτυχε τους αρχικούς στόχους του από την εισβολή του 2022». Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται σε ένα σκηνικό πίεσης, όπου η Ρωσία διαχειρίζεται το χρόνο και η Δύση προσπαθεί να ακολουθήσει τον ρυθμό της.