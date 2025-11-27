Χρηματιστήριο Αθηνών: Διορθωτικές κινήσεις, μετά το εξαήμερο ανοδικό σερί

Μοιρασμένα πρόσημα και έντονη μεταβλητότητα εμφανίζει σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο προσπαθεί να διαχειριστεί τα επίπεδα πάνω από τις 2.100 μονάδες, αλλά και το εξαήμερο ανοδικό σερί που προηγήθηκε.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,13% στις 2.104,06 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 16,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 4,1 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,33% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.325,86 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 0,77% στις 2.358,85 μονάδες.

Κρίσιμο διήμερο

Σε μια ιδιαίτερα καθοριστική φάση εισέρχεται από σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, έχοντας ολοκληρώσει έξι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις με συνολικά κέρδη που αγγίζουν το 4,7%. Η αγορά έχει πλέον περάσει πάνω από το ψυχολογικό επίπεδο των 2.100 μονάδων, ένα επίπεδο που απαιτεί αυξημένη επαγρύπνηση τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

Η αργία στις ΗΠΑ σήμερα και το κλείσιμο βιβλίων των ξένων επενδυτών αύριο, Παρασκευή, δημιουργούν ένα περιβάλλον μειωμένης ορατότητας και πιθανής μεταβλητότητας. Η έλλειψη πλήρους συμμετοχής από ισχυρά διεθνή χαρτοφυλάκια εντείνει την αβεβαιότητα, ειδικά σε μια συγκυρία όπου ο γενικός δείκτης δοκιμάζει κρίσιμα τεχνικά επίπεδα.

Το ισχυρό ανοδικό σερί έχει αφήσει πίσω του τα πιο συντηρητικά χαρτοφυλάκια, τα οποία εξακολουθούν να περιμένουν μια διόρθωση που μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, μέρος αυτών των κεφαλαίων να κινηθεί κυνηγώντας επιλεγμένες τιμές στα τρέχοντα επίπεδα — εκτός αν επιλέξουν να περιμένουν τη «φυσική» διόρθωση της αγοράς.

Το βασικό ζητούμενο για τον γενικό δείκτη είναι μια πειστική ανοδική διάσπαση, μέσω συνεχόμενων κλεισιμάτων πάνω από τις 2.100 μονάδες. Πρόκειται για το πρώτο μεγάλο τεστ της αγοράς μετά την πρόσφατη δυναμική, το οποίο, εφόσον επιτευχθεί, θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για υψηλότερους στόχους.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Helleniq Energy και Εθνική σημειώνουν απώλειες άνω του 1%, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι Aegean, Motor Oil, Aktor, Eurobank, Πειραιώς, ΔΕΗ, Τιτάν, Κύπρου, Βιοχάλκο, Optima Bank και Λάμδα.

Στον αντίποδα, ΕΛΧΑ και ΟΠΑΠ σημειώνουν κέρδη 1,55% και 1,02% αντίστοιχα, με τις Cenergy, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΥΔΑΠ, Alpha Bank, Jumbo, ΔΑΑ, Metlen, Σαράντης και Coca Cola να κινούνται ήπια ανοδικά. Χωρίς μεταβολή είναι ο ΟΤΕ.