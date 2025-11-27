Ασιατικά Χρηματιστήρια: Σε ιστορικά υψηλά οι αγορές της Ινδίας – Θετικά τα πρόσημα στην Ασία

Σε νέα ιστορικά υψηλά βρέθηκαν οι χρηματιστηριακοί δείκτες της Ινδίας, ακολουθώντας με τη σειρά τους την ανοδική κίνηση των υπολοίπων ασιατικών αγορών, εν μέσω των προσδοκιών για μειώσεις επιτοκίων από τη Fed και την ανάκαμψη του τεχνολογικού κλάδου.

Ο δείκτης Nifty 50 έφτασε τις 26.284,2 μονάδες, ενώ ο BSE Sensex ανήλθε στις 86.026,18 μονάδες. Και οι δύο δείκτες είχαν τελευταία φορά αγγίξει ιστορικά υψηλά τον Σεπτέμβριο του 2024.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 έκλεισε με άνοδο 1,23% στις 50.167,1 μονάδες, ενισχυμένος κυρίως από τεχνολογικές μετοχές.

Ο δείκτης Topix κέρδισε 0,39% και διαμορφώθηκε στις 3.368,57 μονάδες. Μεταξύ των τίτλων που ξεχώρισαν ήταν η Advantest (+4,88%), η τεχνολογική εταιρεία SoftBank Group (+3,57%) και η Lasertec (+4,6%).

Η ASX/S&P 200 της Αυστραλίας σημείωσε οριακή άνοδο 0,13%, κλείνοντας στις 8.617,3 μονάδες.

Ο Hang Seng Index του Χονγκ Κονγκ και ο κινεζικός CSI 300 παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητοι.

Στη Νότια Κορέα, ο Kospi ενισχύθηκε κατά 0,66% στις 3.986,91 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο 0,31% στις 880,06 μονάδες.

Επιτόκια

Η Bank of Korea διατήρησε αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο στο 2,5%, για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση, εν μέσω αποδυναμωμένου γουόν και υπερθερμασμένης αγοράς κατοικίας. Το κορεατικό γουόν έχει αποδυναμωθεί έναντι του δολαρίου τους τελευταίους μήνες, φτάνοντας στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Απρίλιο.

Η BOK αναθεώρησε επίσης προς τα πάνω την πρόβλεψή της για την οικονομική ανάπτυξη της Νότιας Κορέας για το 2025, στο 1% από το προηγούμενο 0,9%, ενώ για το 2026 αύξησε την εκτίμησή της στο 1,8% από το 1,6%.

Στα οικονομικά στοιχεία της ημέρας, τα βιομηχανικά κέρδη της Κίνας για τον Οκτώβριο υποχώρησαν κατά 5,5% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία. Τα κέρδη για το πρώτο δεκάμηνο του έτους αυξήθηκαν κατά 1,9% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης 3,2% την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου.