Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτές διακυμάνσεις, άλμα για την Puma

Με μικτά πρόσημα, αλλά και με μεγάλη μεταβλητότητα, κινούνται σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις οικονομικές προοπτικές τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ προχωρούν και σε μικρές κατοχυρώσεις των κερδών των προηγούμενων ημερών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,05% στις 574 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,01% στις 9.691 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει κέρδη 0,30% στις 23.797 μονάδες ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 0,06% στις 8.101 μονάδες.

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σε επίπεδο τίτλων

Σε επίπεδο τίτλων, πιθανοί αγοραστές στρέφονται προς τη γερμανική αθλητική μάρκα Puma, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Bloomberg. Η κινεζική πολυεθνική Anta Sports είναι μεταξύ των εταιρειών που εξετάζουν προσφορά, ανέφερε το μέσο επικαλούμενο ανώνυμες πηγές. Η Puma αρνήθηκε να σχολιάσει όταν ρωτήθηκε από το CNBC. Παρά τις φήμες, οι μετοχές της Puma ενισχύονται κατά 13,6% σήμερα.

Στα μάκρο της ημέρας, η καταναλωτική εμπιστοσύνη στη Γερμανία αναμένεται να σταθεροποιηθεί τον Δεκέμβριο και να διαμορφωθεί στο -23,2, βελτιούμενη κατά 0,9 μονάδες από το αναθεωρημένο επίπεδο του Νοεμβρίου, που ήταν -24,1, σύμφωνα με στοιχεία του ινστιτούτου GfK και του Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM). Η μέτρηση κινήθηκε σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τις προσδοκίες της αγοράς.

Ο δείκτης προσδοκιών εισοδήματος υποχώρησε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, σημειώνοντας πτώση 2,4 μονάδων τον Νοέμβριο στο -0,1. Αντίθετα, η προθυμία για αγορές αυξήθηκε κατά 3,3 μονάδες στο -6, φέρνοντας τον δείκτη ακριβώς στο επίπεδο του Νοεμβρίου 2024 και καταγράφοντας τη δεύτερη υψηλότερη τιμή του έτους. Παράλληλα, οι οικονομικές προσδοκίες υποχώρησαν ελαφρώς κατά 1,9 μονάδες στο -1,1.