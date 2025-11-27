GWM: Ετοιμάζει εργοστάσιο στην Ευρώπη και στοχεύει σε παραγωγή 300.000 αυτοκινήτων

Η κινεζική GWM προκειται να επιλέξει σύντομα τη χώρα που θα κατασκευάσει το εργοστάσιό της - Ισπανία και Ουγγαρία οι δύο χώρες που «διεκδικούν» την επένδυση

World 27.11.2025, 23:32
GWM: Ετοιμάζει εργοστάσιο στην Ευρώπη και στοχεύει σε παραγωγή 300.000 αυτοκινήτων
Σε ετήσια παραγωγή 300.000 οχημάτων έως το 2029 στην Ευρώπη,  στοχεύει η κινεζική Great Wall Motor (GWM) , όπου και αναζητά τοποθεσίες για το πρώτο της εργοστάσιο αυτοκινήτων, σε μια προσπάθεια να αναζωογονήσει τις μειωμένες πωλήσεις στην περιοχή, σύμφωνα με στέλεχος της εταιρείας.

Οι ομάδες της GWM εξετάζουν τοποθεσίες για το εργοστάσιο στην Ισπανία και την Ουγγαρία, μεταξύ άλλων χωρών, δήλωσε ο Parker Shi, πρόεδρος της GWM International, στο Reuters στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Baoding, στη βόρεια επαρχία Hebei.

Παρουσίασε την πρώτη ενημέρωση σχετικά με τις φιλοδοξίες της ιδιωτικής εταιρείας GWM για την παραγωγή στην Ευρώπη από το 2023, όταν ο πρόεδρος της, Mu Feng, δήλωσε ότι η εταιρεία είχε μεγάλα σχέδια για την περιοχή και είχε ξεκινήσει την επιλογή τοποθεσίας για ένα εργοστάσιο.

Το Reuters, στο αποκλειστικό δημοσίευμα,  αναφέρει για πρώτη φορά τον ετήσιο στόχο παραγωγής 300.000 αυτοκινήτων στην Ευρώπη.

Οι ανησυχίες των στελεχών της GWM

Το κόστος εργασίας και των υλικών είναι από τα πολλά θέματα που περιπλέκουν την επιλογή της τοποθεσίας, καθώς η GWM θα πρέπει αρχικά να στείλει εξαρτήματα στην αγορά-στόχο για συναρμολόγηση, δήλωσε ο Shi αυτή την εβδομάδα.

Η αυτοκινητοβιομηχανία παρακολουθεί επίσης τις βιομηχανικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το βλέμμα στραμμένο στις αλλαγές στο επενδυτικό κλίμα και τους δασμούς.

«Όλες οι επιχειρηματικές περιπτώσεις πρέπει να είναι εφικτές», δήλωσε ο Shi, ο οποίος διατηρεί διεθνή εστίαση από την ένταξή του στην αυτοκινητοβιομηχανία το 2002. «Διαφορετικά, θα είναι δύσκολο για εμάς, επειδή θα είναι μια τεράστια επένδυση μακροπρόθεσμα».

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες επιδιώκουν όλο και περισσότερο την επέκταση στο εξωτερικό ως τρόπο διαφυγής από τον σκληρό και παρατεταμένο πόλεμο τιμών που πυροδότησε η εγχώρια πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα.

Ωστόσο, οι προσπάθειές τους να αυξήσουν τις πωλήσεις στην Ευρώπη και σε άλλες μεγάλες αγορές αυτοκινήτων έχουν συναντήσει υψηλότερους δασμούς στα ηλεκτρικά οχήματα, όπου οι κινεζικές μάρκες είναι πιο ανταγωνιστικές.

Στην Ευρώπη συγκεκριμένα, η GWM πρέπει να αποσπάσει μερίδιο αγοράς από τις εδραιωμένες εταιρείες καθώς και από επιθετικούς κινέζους ανταγωνιστές όπως η BYD.

Το Reuters ανέφερε ότι η BYD θεωρεί την Ισπανία ως τον κορυφαίο υποψήφιο για ένα τρίτο εργοστάσιο στην Ευρώπη, εκτός από τις εγκαταστάσεις παραγωγής στην Ουγγαρία και την Τουρκία. Η GWM λειτουργεί επί του παρόντος εργοστάσια στο εξωτερικό στη Ρωσία, την Ταϊλάνδη και τη Βραζιλία.

