Ανασχηματισμός: Όλες οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα

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Ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης με τον Παύλο Μαρινάκη τελικά να παραμένει στη θέση του, παρά το γεγονός ότι το όνομά του βρισκόταν έντονα στα τραπέζι του Μαξίμου προκειμένου να μετακινηθεί στο υπουργείο Μεταφορών. Αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη που πρόκειται να εκλεγεί αύριο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, αναλαμβάνει εντέλει ο μέχρι σήμερα υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, ενώ επιστρέφει στην κυβέρνηση ο Τάσος Χατζηβασιλείου και αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών.

Αλλαγές αναμένονται και στις θέσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων της ΝΔ καθώς νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος αναμένεται να αναλάβει σύμφωνα με πηγές της ΝΔ ο Στράτος Σιμόπουλος αφού ο Δημήτρης Μαρκόπουλος εισέρχεται στο νέο κυβερνητικό σχήμα αναλαμβάνοντας, στη θέση του Γ. Κώτσηρα, το χαρτοφυλάκιο του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας, αρμόδιου για τη φορολογική πολιτική.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου:

Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κώτσηρας.

Παράλληλα, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη.

Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις.

Η ορκωμοσία του νέου Αναπληρωτή Υπουργού και των νέων Υφυπουργών, ενώπιων του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου.

Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, καθώς θα πρέπει να προηγηθεί η εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του Γραμματέα της ΠΕ της ΝΔ.

Τα βιογραφικά

Κυβερνητικές πηγές επεσήμαναν ότι ο Παύλος Μαρινάκης παραμένει στη θέση του καθώς ο πρωθυπουργός εκτιμά ότι είναι απολύτου εμπιστοσύνης, επιτυχημένος και αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην επικοινωνία μέχρι την προκήρυξη των εκλογών, το 2027.

Κυβερνητικά στελέχη έλεγαν ότι όπως και ο κ. Κυρανάκης, έτσι και ο κ. Κώτσηρας προέρχεται από τη νέα γενιά στελεχών της κεντροδεξιάς παράταξης και έχει δοκιμαστεί με επιτυχία ως Υφυπουργός σε τρία υπουργεία (Εξωτερικών, Δικαιοσύνης και Οικονομικών).

Στην κυβέρνηση μπαίνει ως υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομίας αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Μάλιστα κυβερνητικά στελέχη έλεγαν ότι ο κ.Μαρκόπουλος «γνωρίζει το αντικείμενο, έχοντας ασχοληθεί χρόνια επαγγελματικά με το οικονομικό ρεπορτάζ, ενώ είναι και έμπειρος κοινοβουλευτικός, με πολύ καλή παρουσία στη Βουλή εκπροσωπώντας τη ΝΔ».

Η Μαριλένα Σούκουλη, που αναλαμβάνει υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη θέση του εκλιπόντος Νίκου Ταγαρά, ξεκίνησε να εργάζεται ως Μηχανικός στον ιδιωτικό τομέα από το 1996.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη πρόκειται για μια νέα γυναίκα, αλλά με μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο και η οποία μπορεί να προσφέρει στο κρίσιμο χαρτοφυλάκιο της Χωροταξίας και του Αστικού Περιβάλλοντος, της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, καθώς και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Γεωχωρικών Πληροφοριών.

Ο 44χρονος βουλευτής Σερρών Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, ένα αντικείμενο όπως έλεγαν κυβερνητικές πηγές γνωρίζει άριστα και σε βάθος.

Άλλωστε ο ίδιος, ο οποίος επίσης προέρχεται από τη νέα γενιά στελεχών της ΝΔ, τα τελευταία χρόνια, ως Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων ασχολείται με την ευρωπαϊκή πολιτική και διατηρεί ισχυρούς διαύλους επικοινωνίας με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Επίκουρος Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, ταξιδεύει στο εξωτερικό συνοδεύοντας τον Πρωθυπουργό κρίνεται ως ο πλέον κατάλληλος για να ασχοληθεί με τις ευρωπαϊκές προκλήσεις και να προετοιμάσει μεταξύ άλλων την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου δεν αποχωρεί από το ΥΠΕΞ με την έλευση του Τάσου Χατζηβασιλείου ως υφυπουργός Εξωτερικών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων αλλά παραμένει ως υπηρεσιακή υφυπουργός. Μάλιστα αναμένεται και σχετική διάταξη για θέση συγκεκριμένη θέση η οποία είχε προαναγγελθεί από τις εκλογές του 2023.

Υπενθυμίζεται πάντως ότι το 2025 ο Τάσος Χατζηβασιλείου είχε παραιτηθεί από τη θέση του υφυπουργού Εξωτερικών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς το όνομα του περιλαμβάνονταν σε μια από τις δικογραφίες της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την προηγούμενη εβδομάδα η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο.