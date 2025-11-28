ΕΦΕΤ: Άμεση ανάκληση σε παρτίδα νωπής μυζήθρας από τον ΕΦΕΤ

Παρτίδα νωπής μυζήθρας ανακαλεί από την αγορά ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων. Συγκεκριμένα, ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος για την Παρακολούθηση Μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων», προέβη σε δειγματοληψία τροφίμου με τα στοιχεία: «Μυζήθρα Νωπή-ΑΒΙΓΑΛ» με ημερομηνία παραγωγής 15/11/25, ημερομηνία ανάλωσης έως τις 05/12/25, συσκευασίας καθαρού βάρους 400g.

Το εν λόγω προϊόν παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την ΑΒΙΓΑΛ ΑΕ-ΑΧΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ-ΑΦΟΙ ΑΘ. ΠΑΝΤΕΛΗ & ΣΙΑ ΑΕ.

Το προϊόν εξετάστηκε από το Τμήμα Υγιεινής Τροφίμων, της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών του ΥΠΑΑΤ, όπου διαπιστώθηκε η παρουσία σταφυλοκοκκικών εντεροτοξινών τύπου SEA έως SEE.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος (συσκευασίες των 400g και του 1,6kg) και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Παράλληλα, ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν να μην το καταναλώσουν.