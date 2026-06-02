Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά σε οινοποιείο στο Μαρκόπουλο

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε πριν τις 12 το μεσημέρι σε επιχείρηση και συγκεκριμένα σε οινοποιείο στο Μαρκόπουλο Αττικής.

Η πυροσβεστική, ενημερώθηκε περί τις 11:30, και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς, με 35 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 οχήματα. Βοηθούν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Υπό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στον χώρο επιχείρησης στο #Μαρκόπουλο Αττικής. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 2, 2026

Αναφορές για εκρήξεις – Απομακρύνθηκαν οι εργαζόμενοι