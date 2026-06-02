Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά σε οινοποιείο στο Μαρκόπουλο

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε πριν τις 12 το μεσημέρι σε επιχείρηση και συγκεκριμένα σε οινοποιείο στο Μαρκόπουλο Αττικής.
Η πυροσβεστική, ενημερώθηκε περί τις 11:30, και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς, με 35 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 οχήματα. Βοηθούν και υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 2, 2026
Αναφορές για εκρήξεις – Απομακρύνθηκαν οι εργαζόμενοι
Η πυροσβεστική δεν είχε λάβει λάβει αναφορές για εγκλωβισμένους καθώς της γνωστοποιήθηκε ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν απομακρυνθεί.
Νωρίτερα, αναφέρθηκε ότι ακούστηκαν εκρήξεις, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής από πού προήλθαν.