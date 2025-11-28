Ιαπωνία: Πρόσθετη δαπάνη 2 δισ. δολ. για τεχνητή νοημοσύνη και ημιαγωγούς

Η Ιαπωνία πρόκειται να δαπανήσει περίπου 252,5 δισεκατομμύρια γεν (1,6 δισεκατομμύρια δολάρια) σε έναν επιπλέον προϋπολογισμό για την περαιτέρω υποστήριξη της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης και των ημιαγωγών.

Το ποσό αυτό είναι πολύ μικρότερο από τα περίπου 1,5 τρισεκατομμύρια γεν που διατέθηκαν στον συμπληρωματικό προϋπολογισμό του περασμένου έτους, καθώς η κυβέρνηση αναμένεται να αρχίσει να εξασφαλίζει το μεγαλύτερο μέρος της πρόσθετης χρηματοδότησης για τους τομείς αυτούς στους τακτικούς προϋπολογισμούς στο μέλλον, σύμφωνα με έναν βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος και το Υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Αυτό αναμένεται να προσφέρει πιο σταθερή χρηματοδότηση στους τομείς αυτούς.

Αλλαγή στη μέθοδο χρηματοδότησης

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας δρομολογεί μια ευρύτερη αλλαγή στη μέθοδο χρηματοδότησης σε σχέση με τα τελευταία χρόνια, όταν βασιζόταν σε συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς για τη χρηματοδότηση της στρατηγικής αναβίωσης της βιομηχανίας μικροτσίπ. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να διευκολύνει την κυβέρνηση στην εξασφάλιση σταθερής χρηματοδότησης.

Η Ιαπωνία έχει διαθέσει περίπου 5,7 τρισεκατομμύρια γεν για τη στήριξη των τομέων των ημιαγωγών και της τεχνητής νοημοσύνης από το 2021, όταν δημιούργησε μια νέα στρατηγική για την αναβίωση της εγχώριας παραγωγής τσιπ. Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης προήλθε από συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς και όχι από τους τακτικούς.