Τεχνητή νοημοσύνη: Google και Blackstone θα δημιουργήσουν νέα εταιρεία ΑΙ στο cloud

Η Blackstone θα επενδύσει 5 δισεκατομμύρια δολάρια στην επιχείρηση που θα χρησιμοποιεί τα τσιπ της Google για τεχνητή νοημούνη

Tεχνητή νοημοσύνη 19.05.2026, 13:22
Τη δημιουργία εταιρείας cloud τεχνητής νοημοσύνης σχεδιάζουν η Google της Alphabet και η Blackstone ώστε να ανταγωνιστούν εταιρείες όπως η CoreWeave χρησιμοποιώντας τα εξειδικευμένα τσιπ της Google.

Οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι σχεδιάζουν να λανσάρουν την ανώνυμη αμερικανική εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Blackstone, σύμφωνα με την  Wall Street Journal.

Η επιχείρηση, η μεγαλύτερη προσπάθεια μέχρι στιγμής της Google να πουλήσει και να δημιουργήσει έσοδα από τα δικά της τσιπ σε εξωτερικούς συνεργάτες, θα οξύνει τον ανταγωνισμό με την Nvidia, τον ηγέτη της αγοράς στην υπολογιστική τεχνητής νοημοσύνης.

Η νέα εταιρεία στοχεύει το 2027 να θέσει σε λειτουργία 500 μεγαβάτ χωρητικότητας – περίπου την ίδια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για την εξυπηρέτηση μιας μεσαίου μεγέθους πόλης – και να αυξήσει σημαντικά τη χωρητικότητα με την πάροδο του χρόνου, ανέφεραν η Google και η Blackstone.

Οι εταιρείες σχηματίζουν στην επιχείρηση καθώς η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ για την εκπαίδευση και τη λειτουργία προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης φτάνει σε πρωτοφανή επίπεδα. Οι περισσότερες από τις μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης βασίζονται επί του παρόντος, τουλάχιστον εν μέρει, στην υπολογιστική υποδομή της CoreWeave, η οποία χρησιμοποιεί τα τσιπ της Nvidia. Μια κατηγορία μικρότερων, λεγόμενων εταιρειών neocloud, έχει επίσης εμφανιστεί ως απάντηση στην αδηφάγα ζήτηση.

Η Google παρουσίασε τον περασμένο μήνα έναν νέο επεξεργαστή που είναι προσαρμοσμένος για συμπερασματολογία τεχνητής νοημοσύνης ή την υπολογιστική που απαιτείται για την εκτέλεση μοντέλων αντί για την εκπαίδευσή τους. Η ζήτηση για αυτό το είδος επεξεργασίας έχει εκτοξευθεί καθώς οι επιχειρήσεις υιοθετούν την τεχνητή νοημοσύνη. Η Google παρουσίασε επίσης μια νέα έκδοση των τσιπ της που έχει σχεδιαστεί ειδικά για την εκπαίδευση μοντέλων.

Η Google θα προμηθεύσει υλικό -συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων τσιπ της, γνωστών ως Μονάδες Επεξεργασίας Tensor ή TPU-, καθώς και λογισμικό και υπηρεσίες στην επιχείρηση. Ο Μπέντζαμιν Τρέινορ Σλος, στέλεχος της Google εδώ και πολύ καιρό, θα υπηρετήσει ως Διευθύνων Σύμβουλος της νέας εταιρείας.

Η Blackstone θα είναι ο πλειοψηφικός μέτοχος, αναφέρει η Journal, και αναμένεται να υποστηρίξει περίπου 25 δισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις σε υπολογιστικές τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της μόχλευσης. Η Google και η Blackstone έχουν εντοπίσει κέντρα δεδομένων που πιθανότατα θα αποτελέσουν μέρος της επιχείρησης, μερικά από τα οποία βρίσκονται στη διαδικασία κατασκευής.

Οι παρατηρητές του κλάδου αναρωτιούνται εδώ και χρόνια εάν η Google θα εμπορευματοποιήσει τις TPU της για ευρεία χρήση. Ο τεχνολογικός γίγαντας έχει υπογράψει δύο σημαντικές συμφωνίες με εξωτερικούς συνεργάτες: μία για να δώσει στην Anthropic, κατασκευαστή του Claude, πρόσβαση σε περίπου ένα εκατομμύριο από τα τσιπ της, και μία άλλη με την Meta Platforms, ιδιοκτήτρια του Facebook.

Η News Corp, ιδιοκτήτρια της Wall Street Journal, έχει εμπορική συμφωνία για την παροχή περιεχομένου σε πλατφόρμες Google.

Η Blackstone είναι ένας από τους πιο ενεργούς επενδυτές της Wall Street στην Τεχνητή Νοημοσύνη και θεωρείται ο μεγαλύτερος πάροχος κέντρων δεδομένων στον κόσμο. Το 2021, σύναψε συμφωνία για την αγορά του φορέα εκμετάλλευσης κέντρων δεδομένων QTS Realty Trust και το 2024 συμφώνησε να αγοράσει τον φορέα εκμετάλλευσης κέντρων δεδομένων AirTrunk.

Η εταιρεία έχει επίσης πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στις CoreWeave, Anthropic και OpenAI, μεταξύ άλλων εταιρειών που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Blackstone, Στίβεν Σβάρτσμαν, ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης για πάνω από μια δεκαετία, δήλωσε σε πρόσφατη τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα ότι η εταιρεία διαθέτει περισσότερα από 150 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία κέντρων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων υπό κατασκευή, με επιπλέον 160 δισεκατομμύρια δολάρια σε πιθανά νέα έργα.

Η Blackstone πρόσφατα λάνσαρε μια νέα μονάδα που ονομάζεται Blackstone N1, ή BXN1, για να συγκεντρώσει τα στοιχήματα της εταιρείας στην Τεχνητή Νοημοσύνη και διόρισε τον Τζας Καϊρά, ο οποίος ηγήθηκε της επένδυσής της στο CoreWeave, ως παγκόσμιο επικεφαλής της μονάδας. Η κοινοπραξία με την Google είναι η δεύτερη επένδυση της BXN1 μετά από μια κοινοπραξία 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Anthropic και άλλες εταιρείες που αποκαλύφθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα για την πώληση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης σε εταιρείες.

