Βραζιλία: Αναζητά επενδυτές για τον τερματικό σταθμό στο Λιμάνι Σάντος

Σε δημοπρασία , για την αναδειξη επενδυτή που θα αναλάβει τον τεράστιο τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων Tecon 10 του λιμανιού του Σάντος το πρώτο μισό του Μαρτίου, προχωρά η ομοσπονδιακή κυβερνηση της Βραζιλίας, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή ο υπουργός Λιμένων και Αεροδρομίων Σίλβιο Κόστα Φίλιο.

Η δημοπρασία έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον περισσότερων από 10 πιθανών υποψηφίων, δήλωσε, αναφέροντας την ICTSI με έδρα τις Φιλιππίνες, τη βραζιλιάνικη εταιρεία συσκευασίας κρέατος JBS και τη βραζιλιάνικη εταιρεία logistics JSL καθώς και ανώνυμους Aραβες επενδυτές.

Ο υπουργός δήλωσε ότι ο νικητής της δημοπρασίας αναμένεται να επενδύσει 6,4 δισεκατομμύρια ρεάλ (1,19 δισεκατομμύρια δολάρια) για την κατασκευή και λειτουργία του τερματικού σταθμού κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ότι οι αρχικές προσφορές θα είναι κάπου κάτω από αυτό το ποσό.

Ο Ρομπέρτο Λοπες , διευθύνων σύμβουλος της Rio Brasil Terminal, η οποία ελέγχεται από την ICTSI, επιβεβαίωσε ότι ο όμιλος θα συμμετάσχει στη δημοπρασία και θα υποβάλει προσφορά χωρίς συνεργάτες.

Η JBS, η οποία είναι πλέον εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και έχει σύμβαση για τη λειτουργία εμπορευματοκιβωτίων στο νότιο τμήμα της Βραζιλίας, αρνήθηκε να σχολιάσει. Η JSL δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο, αναφέρει το Reuters.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το Ομοσπονδιακό Ελεγκτικό Δικαστήριο της Βραζιλίας ψήφισε να προτείνει την απαγόρευση συμμετοχής των χειριστών των υφιστάμενων τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Σάντος στην πρώτη φάση της δημοπρασίας, επικαλούμενο ανησυχίες σχετικά με τη συγκέντρωση της αγοράς.

Η απόφαση αυτή έπληξε εταιρείες όπως ο δανικός ναυτιλιακός όμιλος Maersk , η επίσης ναυτιλιακή MSC και άλλες που ήδη λειτουργούν τερματικούς σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων στο μεγαλύτερο λιμάνι της Λατινικής Αμερικής.

Σύμφωνα με τη σύσταση, οι εταιρείες αυτές θα μπορούν να συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση της δημοπρασίας μόνο εάν η πρώτη δεν προσελκύσει έγκυρες προσφορές.