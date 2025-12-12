Ουκρανία: Λάρι Φινκ και Τζάρεντ Κούσνερ κυρίαρχοι στο παιχνίδι της ανοικοδόμησης

Αλλού βρίσκει ανταπόκριση στο δράμα που περνά η χώρα του, αλλού προμηθεύεται τρόφιμα, φάρμακα και βεβαίως όπλα για να συνεχίσει τον πόλεμο, κι αλλού πάει και δίνει τα δικαιώματα ανοικοδόμησης της Ουκρανίας ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Οι εχθροπραξίες συνεχίζονται, αλλά ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με ανώτατους Αμερικανούς αξιωματούχους τα βασικά σημεία του σχεδίου ανοικοδόμησης της χώρας του μετά την αβέβαιη, ακόμα, ειρήνευση.

Οι διαπραγματεύσεις για την οικονομική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας ξεκίνησαν την Τετάρτη

«Συζητήσαμε βασικά στοιχεία για την ανάκαμψη, διάφορους μηχανισμούς και προοπτικές ανοικοδόμησης. Υπάρχουν πολλές ιδέες που, με τη σωστή προσέγγιση, θα μπορούσαν να υλοποιηθούν στην Ουκρανία», δήλωσε ο Ζελένσκι, αφού ευχαρίστησε τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και τον διευθύνοντα σύμβουλο του κραταιού επενδυτικού ομίλου BlackRock, Λάρι Φινκ.

Κυρίαρχοι του παιχνιδιού

«Οι Αμερικανοί εργάζονται πάνω σε μια οικονομική και χρηματοοικονομική συμφωνία για την ανοικοδόμηση της χώρας. Η συμφωνία αυτή θα συμπληρώσει την ειρηνευτική συμφωνία που διαπραγματεύτηκε ο Ζελένσκι με τη Μόσχα και κατέληξε στη σύνταξη ενός εγγράφου που περιγράφει λεπτομερώς τις αμερικανικές δεσμεύσεις ασφαλείας προς το Κίεβο», μεταδίδει ο ανταποκριτής της «Les Echos» στη Νέα Υόρκη, Μπαστιάν Μπουσό.

Οι διαπραγματεύσεις για την οικονομική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας ξεκίνησαν την Τετάρτη, αλλά το μεγάλο αφεντικό της BlackRock, «ο μεγαλύτερος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο» όπως σημειώνει ο Γάλλος ανταποκριτής, είχε αρχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση ήδη από το 2022. Από τη χρονιά δηλαδή που εκδηλώθηκε η δεύτερη ρωσική εισβολή στα ουκρανικά εδάφη μετά την κατάληψη της Κριμαίας το 2014.

Συμφωνία-πακέτο«Η συνέχιση της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας μετά την καταστροφή που προκλήθηκε από τις ρωσικές αεροπορικές επιδρομές και τις μάχες στην πρώτη γραμμή έχει αναδειχθεί μαζί με τις εγγυήσεις ασφαλείας και τις διαπραγματεύσεις για το εδαφικό, σε σημαντικό στοιχείο των ειρηνευτικών συνομιλιών», μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Αλλά και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε ότι ετοιμάζεται μια συμφωνία-πακέτο που θα προβλέπει τους όρους της ειρήνευσης και επίσης τα στάδια ανοικοδόμησης της χώρας. Πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία είναι σαφές ότι οι ΗΠΑ θα έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. «Οι αρχές του οικονομικού εγγράφου είναι απολύτως σαφείς και είμαστε πλήρως ευθυγραμμισμένοι με την αμερικανική πλευρά», ξεκαθάρισε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε επίσης ότι «μια σημαντική κοινή αρχή είναι ότι για να έχει η ανοικοδόμηση μια υψηλή ποιότητα και επίσης για να είναι απτή η οικονομική ανάπτυξη μετά από αυτόν τον πόλεμο, στον πυρήνα της όποιας συμφωνίας θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση της πραγματικής ασφάλειας στη χώρα… Όταν υπάρχει ασφάλεια, όλα τα άλλα είναι επίσης εκεί».

Ο Λάρι Φινκ

Ο Ζελένσκι, τον οποίο πλαισίωναν στις διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς η πρωθυπουργός της χώρας Γιούλια Σβιριντένκο ως επικεφαλής κλιμακίου υπουργών και επίσης στρατιωτικοί αξιωματικοί, δήλωσε ότι «οι εργασίες προχωρούν στο θεμελιώδες έγγραφο των 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου». Με βάση το έγγραφο αυτό καταρτίστηκαν δύο ακόμη σχετικά έγγραφα, ένα που αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας και ένα τα οικονομικά ζητήματα.

Ένα βασικό σημείο στα σχέδια για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας ήταν η δημιουργία ενός επενδυτικού Ταμείου για τομείς όπως τις σπάνιες γαίες. Σε ό,τι αφορά το Ταμείο φαίνεται ότι διαδραματίζουν κομβικό ρόλο από την αμερικανική πλευρά ο Λάρι Φινκ και η BlackRock και από την ουκρανική η πρωθυπουργός Σβιριντένκο.

Ο ηλικίας 72 ετών Λάρι Φινκ, ο οποίος τον περασμένο Αύγουστο ορίστηκε μαζί με τον ελβετό δισεκατομμυριούχο Αντρέ Οφμάν συμπρόεδρος στο Παγκόσμιο Φόρουμ του Νταβός μετά την αποχώρηση του ιδρυτή του Κλάους Σβαμπ, συγκαταλέγεται μεταξύ των εμπίστων μάνατζερ του προέδρου Τραμπ μετά την επανεκλογή του στο Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Τον περασμένο Μάρτιο ο Φινκ πρωτοστάτησε στην απομάκρυνση των κινεζικών επιχειρήσεων από την εκμετάλλευση και τον έλεγχο της νευραλγικής για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα και κρίσιμης για τα αμερικανικά συμφέροντα διώρυγας του Παναμά.

Η BlackRock εξαγόρασε μεγάλο μέρος των λιμενικών δραστηριοτήτων του εδρεύοντος στο Χονγκ Κονγκ ομίλου CK Hutchison αντί 22,8 δισ. δολαρίων, ανεβάζοντας τα υπό διαχείριση κεφάλαια της εταιρείας του Φινκ στα… 11,8 τρισ. δολάρια. Σημειώνεται ότι η BlackRock συμμετέχει με μεγάλα μετοχικά μερίδια σε επιχειρηματικούς κολοσσούς των ΗΠΑ, όπως οι Apple, Microsoft, NVidia, ExxonMobil, Chevron, Visa, Pepsi, Coca Cola, P&G, Berkshire Hathaway, JPMorgan, Meta, και Tesla.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ

Σε κεντρική προσωπικότητα στη διαδικασία διαπραγμάτευσης μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας έχει όμως αναδειχθεί και ο γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Στο πλευρό του ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ο Κούσνερ την περασμένη εβδομάδα συμμετείχε στις διάρκειας πέντε ωρών συνομιλίες της αμερικανικής αντιπροσωπείας με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο Κρεμλίνο.

Στη συνέχεια ο Κούσνερ συμμετείχε στις συζητήσεις με μια ουκρανική αντιπροσωπεία στη Φλόριντα.

«Ο Κούσνερ έπαιξε προηγουμένως σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και έχει συμμετάσχει ενεργά σε προτάσεις για την ανοικοδόμηση της Γάζας», σημειώνει το πρακτορείο Reuters.