Συρία: Δύο Αμερικανοί στρατιώτες και ένας διερμηνέας σκοτώθηκαν από ένοπλο του IS

Η ενέδρα έλαβε χώρα στην Παλμύρα, που βρίσκεται στο κέντρο της Συρίας

Κόσμος 13.12.2025, 20:26
Συρία: Δύο Αμερικανοί στρατιώτες και ένας διερμηνέας σκοτώθηκαν από ένοπλο του IS
Newsroom

Δύο Αμερικανοί στρατιώτες και ένας Αμερικανός πολιτικός διερμηνέας σκοτώθηκαν στη Συρία σε ενέδρα που έστησε ένας μοναχικός οπλισμένος άνδρας του Ισλαμικού Κράτους, σύμφωνα με το αμερικανικό στρατό.

Τρεις άλλοι στρατιώτες τραυματίστηκαν στην επίθεση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οπλισμένος άνδρας «εμπλέχθηκε και σκοτώθηκε».

Η ταυτότητα των θυμάτων δεν θα δημοσιοποιηθεί για 24 ώρες, μέχρι να ενημερωθούν οι συγγενείς τους.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε σχετικά: «Να είναι γνωστό ότι αν στοχεύσετε Αμερικανούς, οπουδήποτε στον κόσμο, θα περάσετε το υπόλοιπο της σύντομης και αγωνιώδους ζωής σας γνωρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σας κυνηγήσουν, θα σας βρουν και θα σας σκοτώσουν χωρίς οίκτο».

Η ενέδρα έλαβε χώρα στην Παλμύρα, που βρίσκεται στο κέντρο της χώρας, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Πενταγώνου Σον Πάρνελ.

