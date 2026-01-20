Γαλλία: Αυξάνεται η δυσπιστία έναντι των ΗΠΑ

Τέσσερις στους δέκα Γάλλους χαρακτηρίζουν πλέον τις ΗΠΑ «εχθρική χώρα» σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση

Κόσμος 20.01.2026, 08:30
Γαλλία: Αυξάνεται η δυσπιστία έναντι των ΗΠΑ
Newsroom

Η πλειοψηφία των Γάλλων (51%) θεωρεί ότι οι ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ θα γίνουν τα επόμενα χρόνια στρατιωτική απειλή για τη χώρα τους, ενώ το 42% βλέπει πλέον στον παραδοσιακό σύμμαχο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού «εχθρική χώρα», αποκαλύπτει δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Το 42% των Γάλλων θεωρεί πλέον σήμερα τις ΗΠΑ εχθρική χώρα, έναντι 30% τον Απρίλιο του 2025, ένδειξη της καθαρής μείωσης της εμπιστοσύνης στην τρέχουσα αμερικανική κυβέρνηση – μόλις το 24% τη θεωρεί σύμμαχη χώρα και το 34% ουδέτερη.

Επιπλέον, το 51% των Γάλλων εκτιμά πως οι ΗΠΑ θα εγείρουν, τα επόμενα χρόνια, «στρατιωτική απειλή» για τη Γαλλία, ειδικά οι νέοι κάτω των 35 ετών (60%) και οι ψηφοφόροι του Νέου Λαϊκού Μετώπου (NFP, ριζοσπαστική αριστερά, 61%).

Ποιες άλλες χώρες βλέπουν οι Γάλλοι ως στρατιωτική απειλή

Οι ΗΠΑ καταλαμβάνουν την πέμπτη θέση μεταξύ των χωρών που οι Γάλλοι εκλαμβάνουν ως στρατιωτικές απειλές για τη χώρα τους μετά τη Ρωσία (80%), τη Βόρεια Κορέα (68%), το Ιράν (67%) και την Κίνα (58%).

Όσον αφορά τον ίδιο τον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο, το 55% των Γάλλων έχει «πολύ κακή άποψη», το 26% μάλλον κακή, ενώ μόλις το 19% εξέφερε «καλή» άποψη.

Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος (70%) εκτιμά ότι το Παρίσι πρέπει να εναντιωθεί στην Ουάσιγκτον αν αποφασίσει να προσαρτήσει τη Γροιλανδία – υποστηρικτές τόσο της δεξιάς, όσο και της αριστεράς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών στα εισαγόμενα αγαθά ευρωπαϊκών χωρών που αντιτίθενται στο σχέδιό του η χώρα του να «αποκτήσει» την αυτόνομη περιοχή της Δανίας. Ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους η Γαλλία και η Γερμανία, ανέπτυξαν μικρά στρατιωτικά αποσπάσματα στη Γροιλανδία, μοιάζοντας να στέλνουν μήνυμα στον πρόεδρο Τραμπ.

Στην περίπτωση που οι ΗΠΑ καταλάμβαναν τον έλεγχο της Γροιλανδίας ασκώντας πίεση, το 65% τάχθηκε υπέρ μποϊκοτάζ στα αμερικανικά προϊόντα, το 64% υπέρ της αναστολής αγορών αμερικανικού στρατιωτικού υλικού και το 62% υπέρ της επιβολής υψηλότερων τελωνειακών δασμών σε αμερικανικά προϊόντα.

Στην περίπτωση που γινόταν πραγματικότητα το σενάριο αμερικανικής προσάρτησης της Γροιλανδίας διά της βίας, το 41% τάχθηκε υπέρ στρατιωτικής επέμβασης της Γαλλίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ενώ το 31% υπέρ της αποχώρησης από το NATO.

Ευρύτερα, το 64% των Γάλλων κρίνει πως χρειάζεται ευρωπαϊκή άμυνα εντελώς ανεξάρτητη από αυτή των ΗΠΑ, από το 63% που καταγραφόταν το 2025.

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε μέσω διαδικτύου στις 15 και 16 Ιανουαρίου για λογαριασμό του ταξιδιωτικού ιστότοπου Partir à New York, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.000 Γάλλων 18 ετών και άνω.

Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ενοίκια: Ο χάρτης των τιμών και οι περιοχές [πίνακες]
Ακίνητα

Πού «χτυπάνε κόκκινο» τα ενοίκια - Οι περιοχές [πίνακες]
Ίλον Μασκ: 3 ερωτήματα για τους επενδυτές από την εμφάνισή του στο Νταβός
Τεχνολογία

Το σόου Μασκ στο Νταβός προκάλεσε 3 ερωτήματα στους επενδυτές
Procter & Gamble: Πιέσεις στις πωλήσεις στις ΗΠΑ, αντοχές στα κέρδη και ώθηση από την ομορφιά
Business

Κατανάλωση με φρένο, καλλυντικά με γκάζι: To στοίχημα της P&G
ΕΚΠΑ: Υποτροφίες και βραβεία φοιτητών 1,2 εκατ. ευρώ το 2025
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υποτροφίες και βραβεία φοιτητών 1,2 εκατ. ευρώ το 2025 από το ΕΚΠΑ
ΜΕΤΚΑ: Αναλαμβάνει την ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος
Business

Στη ΜΕΤΚΑ η ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ανώδυνη» η διόρθωση της αγοράς, συνέχισε το σερί για 6η θετική εβδομάδα
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ανώδυνη» η διόρθωση του ΧΑ- Έκτη εβδομάδα ανόδου

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Δημόσιο χρέος: Μειώνεται ή παραμένει στα ύψη το ελληνικό χρέος;
Economy

Τι συμβαίνει πραγματικά με το ελληνικό χρέος

Υπάρχουν πολλά ερωτήματα για το δημόσιο χρέος σε σχέση με την ανάπτυξη, μετά το πέρας του RRF

Γιάννης Αγουρίδης
ΥΠΕΝ: Παράταση προθεσμιών για τη διάσωση οικοδομικών αδειών με «μπόνους» δόμησης
Ακίνητα

ΥΠΕΝ: Ανάσα σε χιλιάδες οικοδομές με «μπόνους δόμησης»

«Βροχή» παρατάσεων για νομιμοποίηση αυθαίρετα, έκδοση ταυτότητας κτιρίου και κατεδαφίσεις έφερε με τροπολογία στη Βουλή το ΥΠΕΝ.

Μάχη Τράτσα
Στέγαση: Στον… πάτο της Ευρώπης – Πόσα χρήματα πάνε σε ενοίκιο ή δόση στεγαστικού
Ακίνητα

Πάνω από 30% του εισοδήματος σε δαπάνες στέγασης

Οι εργένηδες καταβάλουν για στέγαση το 51% και οι τετραμελείς οικογένειες το 34,8% του εισοδήματός τους

Κώστας Παπαδής
LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου
Φυσικό αέριο

Ρεκόρ εισαγωγών LNG από Ευρώπη - Τι ζητά ο Εξάρχου από Βρυξέλλες

Ο IEA εκτιμά ρεκόρ εισαγωγών LNG στην Ευρώπη - Γιατί ο Εξάρχου ζητά επιδότηση του Κάθετου Διαδρόμου - Γκρίνια στην Ε.Ε. για το αμερικανικό αέριο

Χρήστος Κολώνας
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Θετική η UBS για τις ευρωπαϊκές μετοχές – Οι 3 κλάδοι που θα ξεχωρίσουν
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

UBS: Έρχεται ράλι διετίας στις ευρωπαϊκές μετοχές

Μετά από τρία χρόνια στασιμότητας, η τράπεζα εκτιμά ότι τα κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια  θα επιταχυνθούν την επόμενη διετία 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές
Ασφαλιστικές

Κυοφορούνται deals στις ασφάλειες - Το ντόμινο από Εθνική Ασφαλιστική

Τα σχέδια της Πειραιώς μετά την Εθνική Ασφαλιστική και οι κινήσεις της Generali

Λάμπρος Καραγεώργος
Ακίνητα: Ράλι τιμών στα διαμερίσματα της Αττικής [πίνακες]
Ακίνητα

Ράλι στα ακίνητα - Οι φθηνές, ακριβές περιοχές [πίνακες]

Πώς κινήθηκαν οι τιμές στα ακίνητα την τριετία 2022–2025 - Τι δείχνει έρευνα

Ανδρομάχη Παύλου
Γερμανία: Πληθαίνουν οι φωνές για τον επαναπατρισμό του χρυσού
World

Πληθαίνουν οι φωνές στη Γερμανία για επαναπατρισμό του χρυσού

Η ευρωβουλευτής Μαρί-Ανιές Στρακ-Τσίμερμαν απαιτεί τη μεταφορά των γερμανικών αποθεμάτων χρυσού από τις ΗΠΑ στην Γερμανία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Κόσμος
Ουκρανία: Η ΕΕ στέλνει γεννήτριες – 1 εκατ. πολίτες χωρίς ρεύμα στους -20 °C
Επικαιρότητα

Ένα εκατ. Ουκρανοί χωρίς ρεύμα στους -20 °C - Η ΕΕ στέλνει γεννήτριες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαθέσει πάνω από 1,2 δισ. ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία

Πέθανε ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης
Κοινωνία

Πέθανε ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης

Έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης.

Κρίστι Νόεμ, η αδυσώπητη «ICE Barbie» του Ντόναλντ Τραμπ
Κόσμος

Κρίστι Νόεμ, η αδυσώπητη «ICE Barbie» του Ντόναλντ Τραμπ

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έχει γίνει το πρόσωπο της φονικής δράσης της υπηρεσίας μετανάστευσης ICE και του αυταρχισμού της δεύτερης προεδρίας Τραμπ. Οι πιέσεις για λογοδοσία εντείνονται

Μαργαρίτα Βεργολιά
Τραμ: Αλλαγές στη Γραμμή 6 – Ποιοι σταθμοί θα είναι κλειστοί
Κοινωνία

Τραμ: Αλλαγές στη Γραμμή 6 – Ποιοι σταθμοί θα είναι κλειστοί

Εργασίες στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας - Πώς θα κινούνται τα δρομολόγια

Τραμπ: Αποσύρει την πρόσκληση στον Καναδά για ένταξή του στο «Συμβούλιο Ειρήνης»
Κόσμος

Τραμπ: Αποσύρει την πρόσκληση στον Καναδά για ένταξή του στο «Συμβούλιο Ειρήνης»

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να κρατά σε υψηλούς τόνους την ένταση με τον Καναδά

Ιαπωνία: Επίσημη η διάλυση της κάτω Βουλής – Προς πρόωρες εκλογές η χώρα
Κόσμος

Ιαπωνία: Διαλύθηκε επίσημα η κάτω Βουλή - Προς πρόωρες εκλογές η χώρα

Η Ιαπωνία θα διεξάγει εκλογές στις 8 Φεβρουαρίου σε μία προσπάθεια της πρωθυπουργού να εκμεταλλευτεί τη δημοτικότητά της για να αυξήσει τις έδρες του κόμματός της

Στέγαση: Στον… πάτο της Ευρώπης – Πόσα χρήματα πάνε σε ενοίκιο ή δόση στεγαστικού
Ακίνητα

Πάνω από 30% του εισοδήματος σε δαπάνες στέγασης

Οι εργένηδες καταβάλουν για στέγαση το 51% και οι τετραμελείς οικογένειες το 34,8% του εισοδήματός τους

Κώστας Παπαδής
Latest News
Ενοίκια: Ο χάρτης των τιμών και οι περιοχές [πίνακες]
Ακίνητα

Πού «χτυπάνε κόκκινο» τα ενοίκια - Οι περιοχές [πίνακες]

Τα ενοίκια συνεχίζουν να πιέζουν τις τιμές στα ακίνητα - Η πρόταση της διαΝΕΟσις

Ίλον Μασκ: 3 ερωτήματα για τους επενδυτές από την εμφάνισή του στο Νταβός
Τεχνολογία

Το σόου Μασκ στο Νταβός προκάλεσε 3 ερωτήματα στους επενδυτές

Η κυκλοφορία των ρομπότ Optimus θα μπορούσε να ξεκινήσει ήδη από το τέλος του επόμενου έτους, υποσχέθηκε ο Ίλον Μασκ

Procter & Gamble: Πιέσεις στις πωλήσεις στις ΗΠΑ, αντοχές στα κέρδη και ώθηση από την ομορφιά
Business

Κατανάλωση με φρένο, καλλυντικά με γκάζι: To στοίχημα της P&G

Η Procter & Gamble βλέπει τις πωλήσεις της στις ΗΠΑ να επιβραδύνονται, αλλά διατηρεί την κερδοφορία της χάρη στα premium προϊόντα και τη διεθνή ζήτηση

ΕΚΠΑ: Υποτροφίες και βραβεία φοιτητών 1,2 εκατ. ευρώ το 2025
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υποτροφίες και βραβεία φοιτητών 1,2 εκατ. ευρώ το 2025 από το ΕΚΠΑ

Οι υποτροφίες χορηγήθηκαν από το ΕΚΠΑ σε φοιτητές για σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες

ΜΕΤΚΑ: Αναλαμβάνει την ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος
Business

Στη ΜΕΤΚΑ η ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος

Η σύμβαση εργολαβίας υπεγράφη σήμερα μεταξύ της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης και της εταιρείας ΜΕΤΚΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ανώδυνη» η διόρθωση της αγοράς, συνέχισε το σερί για 6η θετική εβδομάδα
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ανώδυνη» η διόρθωση του ΧΑ- Έκτη εβδομάδα ανόδου

Έξι εβδομάδες ανόδου συμπλήρωσε ο Γενικός Δείκτης με κέρδη που έφθασαν έως και το 7,5% από την αρχή του έτους

Αλεξάνδρα Τόμπρα
CSG: Αλμα 30% στη μετοχή μιας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες άμυνας στον κόσμο
World

Η «άγνωστη» εταιρεία άμυνας που έσπασε ρεκόρ στο Euronext

Η τσέχικη εταιρεία CSG κατασκευάζει οπλισμένα οχήματα, πυρομαχικά και προηγμένα αμυντικά συστήματα

Βενεζουέλα: Ο έλεγχος των ΗΠΑ στο πετρέλαιό της δημιουργεί πρόβλημα με το χρέος στην Κίνα
World

Ο έλεγχος των ΗΠΑ στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας πιέζει το χρέος στην Κίνα

Η συνεργασία της Κίνας στις παγκόσμιες συμφωνίες χρέους κινδυνεύει, σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα αναδιάρθρωσης

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν
Ηλεκτρισμός

Νέο βραχυκύκλωμα στον GSI από τη Λευκωσία

Σύσκεψη Κομισιόν, Ρυθμιστών και ΑΔΜΗΕ για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου (GSI) - Καμία δέσμευση από ΡΑΕΚ για τις εκκρεμότητες - Το μήνυμα Κομισιόν για τις μελέτες

Χρήστος Κολώνας
Χρυσός: Η καλύτερη εβδομάδα από το 2020 – Στον αντίποδα το δολάριο [γράφημα]
Markets

Χρυσός vs δολάριο - Διαμετρικά αντίθετες τροχιές [γράφημα]

«Φίλησε» τα 5.000 δολάρια ο χρυσός - Γιατί δεν ανακάμπτει το δολάριο

Wi-Fi στα αεροπλάνα: Γιατί οι χαμηλού κόστους εταιρείες λένε «όχι» στο Starlink του Μασκ
World

Starlink vs Ryanair: Το πραγματικό κόστος του Wi-Fi στα 30.000 πόδια

Η κόντρα Μασκ – Ο'Λίρι για το Starlink ξανανοίγει τη συζήτηση: είναι το γρήγορο Wi-Fi στα αεροπλάνα ανάγκη ή ακριβό «δώρο»;

Παπασταύρου: Αναβαθμίζεται ο ενεργειακός ρόλος της Ελλάδας
Φυσικό αέριο

Παπασταύρου στον ΔΕΣΦΑ: Αναβαθμίζεται ο ενεργειακός ρόλος της Ελλάδας

Παρέστη στα εγκαίνια του Σταθμού Συμπίεσης Φυσικού Αερίου Αμπελιάς του ΔΕΣΦΑ ο ΥΠΕΝ Σταύρος Παπασταύρου

Wall Street: Ήπια διορθωτικά οι αμερικανικοί δείκτες
Wall Street

Ήπια διορθωτικά οι αμερικανικοί δείκτες

Η αγορά επηρεάζεται και από τη βουτιά της Intel, η οποία απογοήτευσε με τα αποτελέσματά της

Σπάνιες γαίες: Επενδύσεις σε ΗΠΑ και Καναδά για «εξόρυξη» μέσω… ανακύκλωσης
World

Νέες επενδύσεις σε Καναδά και ΗΠΑ για ...ανακύκλωση σπάνιων γαιών

Καναδική εταιρεία ανακύκλωσης με δραστηριότητα στις σπάνιες γαίες έλαβε χρηματοδότηση 75 εκατ. δολ. - Επενδύσεις και στις ΗΠΑ

Λαγκάρντ: «Δεν είμαι ακριβώς στην ίδια σελίδα με τον Κάρνει»
World

Λαγκάρντ: «Δεν είμαι ακριβώς στην ίδια σελίδα με τον Κάρνει»

Τι ειπώθηκε στο τελευταίο πάνελ του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ - Πώς έκλεισε τη συζήτηση η Λαγκάρντ

Νίκος Παπαθανάσης: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Βελβεντού Κοζάνης
Economy

Παπαθανάσης: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Βελβεντού Κοζάνης

Τι περιλαμβάνει το έργο, συνολικής δημόσιας δαπάνης 850.000 ευρώ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο