Φάρμα Κουκάκη: «Έπεσαν οι υπογραφές» για την είσοδο του EOS Capital – H αρχιτεκτονική του deal

Επισφραγίστηκε σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες η συμφωνία για την είσοδο της EOS Capital στο μετοχικό κεφάλαιο της Φάρμας Κουκάκη. Το fund όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές αποκτά πλειοψηφικό ποσοστό στην βορειοελλαδίτικη γαλακτοβιομηχανία, ολοκληρώνοντας ένα από τα σημαντικότερα deal των τελευταίων χρόνων στην εγχώρια βιομηχανία τροφίμων.

Η αρχιτεκτονική της συμφωνίας προβλέπει έναν συνδυασμό που περιλαμβάνει την εξαγορά μετοχών και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενώ ο Θανάσης Κουκάκης, μέχρι πρότινος βασικός μέτοχος και διοικητικός ηγέτης θα εξακολουθεί να ασκεί καθήκοντα προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου.

Η αρχιτεκτονική του deal EOS – Φάρμα Κουκάκη

Η αύξηση κεφαλαίου αναμένεται να ξεπεράσει τα 10 εκατ. ευρώ, με το συνολικό επενδυτικό πλάνο να αγγίζει –και πιθανότατα να υπερβαίνει– τα 20 εκατ. ευρώ. Τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν σε παραγωγικές επενδύσεις, νέα προϊόντα και ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας. Εκεί άλλωστε βρίσκεται το μεγάλο στοίχημα.

Ο στόχος των επενδυτών είναι φιλόδοξος αλλά ξεκάθαρος: να φτάσουν οι διεθνείς πωλήσεις στο 50%, με αιχμή τα ποιοτικά προϊόντα που παράγει η γαλακτοβιομηχανία της οικογένειας Κουκάκη

Η Φάρμα Κουκάκη εμφανίζει σήμερα κύκλο εργασιών 57 εκατ. ευρώ και EBITDA 7,5 εκατ. ευρώ ενώ οι εξαγωγές αντιστοιχούν περίπου στο 20% του τζίρου. Ο στόχος των επενδυτών είναι φιλόδοξος αλλά ξεκάθαρος: να φτάσουν οι διεθνείς πωλήσεις στο 50%, με αιχμή τα ποιοτικά προϊόντα που παράγει η γαλακτοβιομηχανία της οικογένειας Κουκάκη: Κεφίρ, γιαούρτι, επιδόρπια γιαουρτιού.

Πρόκειται για προϊοντικές κατηγορίες που εκτιμάται πως έχουν περαιτέρω περιθώρια ανάπτυξης καθώς έρχονται να καλύψουν τις σύγχρονες διατροφικές τάσεις του δυτικού και όχι μόνο κόσμου.

Το παρασκήνιο του deal και η μάχη με τους μνηστήρες

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία της οικογένειας Κουκάκη βρίσκονταν στο ραντάρ του EOS Capital με επικεφαλής τον Απόστολο Ταμβακάκη εδώ και αρκετά χρόνια. Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου και η δυναμική που εξέπεμπε αποτελούσαν παράγοντες που κέντριζαν το ενδιαφέρον των επικεφαλής του fund, το οποίο αναζητά διαρκώς νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Tο EOS Capital επικράτησε του ανταγωνισμού παρότι δεν έδωσε τα περισσότερο στην πλειοδοσία που προηγήθηκε, αποδεικνύοντας όπως λένε οι πηγές ότι οι σχέσεις που καλλιεργούνται και χτίζονται στην εμπιστοσύνη μετράνε περισσότερο.

Χρειάστηκε μάλιστα να δώσει μάχη για να εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών της επιχείρησης, αφού υπήρξαν πολλοί μνηστήρες που τους πολιορκούσαν μέχρι και την τελευταία στιγμή των υπογραφών, όπως αναφέρουν άνθρωποι με γνώση των διαπραγματεύσεων.

Τι μέτρησε στην επισφράγιση της συμφωνίας

Ωστόσο, η καλή χημεία και η πρόταση του EOS ήταν αυτή που κατάφερε να κερδίσει τους ιδρυτές και να επικρατήσει στην κούρσα. Είναι ενδεικτικό ότι το EOS Capital επικράτησε του ανταγωνισμού παρότι δεν έδωσε τα περισσότερο στην πλειοδοσία που προηγήθηκε, αποδεικνύοντας όπως λένε οι πηγές ότι οι σχέσεις που καλλιεργούνται και χτίζονται στην εμπιστοσύνη μετράνε περισσότερο.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τοποθετείται χρονικά για τις αρχές Φεβρουαρίου. Τότε θα αρχίσει και μια νέα εποχή για την Φάρμα Κουκάκη.

Με ιστορία 50 χρόνων η Φάρμα Κουκάκη από το Κιλκίς

Η Φάρμα Κουκάκη με έδρα το Κιλκίς λειτουργεί οργανωμένα ως πρότυπη αγελαδοτροφική μονάδα ήδη από το 1977. Η ταχύτατη ανάπτυξή της, την οδήγησε σε καθετοποίηση της παραγωγής, με την προσθήκη σύγχρονης μονάδας παστερίωσης το 1999. Το 2009 η μονάδα παραγωγής μαζί με τα γραφεία διοίκησης εγκαταστάθηκαν σε νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις.

Την ίδια χρονιά, το Κέντρο διανομής των προϊόντων μαζί με τη δομή της Εμπορικής διεύθυνσης, μεταφέρθηκε σε νέες εγκαταστάσεις του Logistic Center στη Ν. Ιωνία Θεσσαλονίκης.

Το δυνατό χαρτί της εξωστρέφειας

Σήμερα πέρα από την ελληνική αγορά, τροφοδοτεί συνολικά 30 αγορές στο εξωτερικό, με βασικές χώρες την Ιταλία, την Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Γαλλία και την Ισπανία. Παράλληλα, έχει ενισχύσει την παρουσία της σε αγορές όπως η Μάλτα, η Αλβανία, το Κόσοβο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Χονγκ Κονγκ, η Νότια Κορέα, το Ισραήλ και ο Λίβανος.

Η EOS Capital Partners είναι μια ελληνική εταιρεία διαχείρισης εναλλακτικών επενδύσεων (private equity) που ιδρύθηκε το 2017, με επικεφαλής τον Απόστολο Ταμβακάκη, και εστιάζει στην ανάπτυξη ελληνικών επιχειρήσεων μέσω επενδύσεων, όπως έκανε πρόσφατα στη Megas Yeeros και την EFA Group, με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και την επέκτασή τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, διαχειριζόμενη δύο αναπτυξιακά επενδυτικά funds.