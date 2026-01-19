Coca-Cola HBC: «Σφραγίστηκε» από τους μετόχους το mega deal της Coca-Cola HBC στην Αφρική

Το νέο μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία της Coca Cola HBC άρχισε να γράφεται, μετά το πράσινο φως που άναψαν οι μέτοχοι της για την απόκτηση του 75% της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) έναντι 2,6 δισ. δολαρίων. Μια εξαγορά σταθμό που μεγαλώνει ακόμη περισσότερο το αποτύπωμα της «ελληνικής πολυεθνικής» στην παγκόσμια αγορά αναψυκτικών.

Η συναλλαγή —που είχε ανακοινωθεί τον Οκτώβριο του 2025— αφορά στην αγορά σημαντικών μεριδίων από τη μητρική The Coca-Cola Company και την Gutsche Family Investments, ενισχύοντας την παρουσία της Coca Cola HBC σε 14 αφρικανικές χώρες και φέρνοντάς την στην δεύτερη θέση παγκοσμίως σε όγκο εμφιάλωσης.

Η Coca Cola HBC θα δραστηριοποιείται πλέον σε 43 αγορές με συνολικό πληθυσμό πάνω από 1,2 δισ. κατοίκων

Το σημερινό «πράσινο φως» στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ήταν κρίσιμο, αφού εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις καταστατικού και οι εταιρικές ρυθμίσεις που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, με στόχο την ολοκλήρωση του deal έως το τέλος του 2026.

Ακτίνα δράσης σε 43 αγορές για την Coca Cola HBC

O Αναστάσιος Γ. Δαυίδ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Coca-Cola HBC σχολιάζοντας την εξαγορά είχε χαρακτηρίσει ορόσημο που σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή για την Coca-Cola HBC και συνεχίζει την παράδοσή μας στην ανάπτυξη και τη συνεργασία σε ολόκληρη την Αφρική, δηλώνοντας ανυπόμονος για να επιταχύνει τη θετική πορεία με την CCBA.

Συνολικά, η Coca Cola HBC θα δραστηριοποιείται πλέον σε 43 αγορές με συνολικό πληθυσμό πάνω από 1,2 δισ. Οι 14 αγορές καλύπτουν πάνω από 50% του αφρικανικού πληθυσμού, με τουλάχιστον 60% του πληθυσμού κάτω των 30 ετών ενώ η προοπτική αύξησης του πληθυσμού στην Αφρική υπολογίζεται σε 2% ανά έτος έως το 2050!

Αλλάζει επίπεδο η Coca Cola HBC

Αλλά και σε απόλυτα οικονομικά μεγέθη: Σε pro-forma όρους, συνενωμένες οι δραστηριότητες οδηγούν σε έσοδα περίπου €14,1 δισ. και EBIT €1,4 δισ. για το 2024 — κλίμακα που μετασχηματίζει τον όμιλο σε έναν από τους μεγαλύτερους εμφιαλωτές στον κόσμο!

H εταιρεία φιλοδοξεί να μεγαλώσει την πίτα — και όχι απλώς να πάρει μεγαλύτερο κομμάτι μιας ήδη κορεσμένης αγοράς

Όπως υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Zoran Bogdanovic, η ευκαιρία είναι στη «δυναμική της αγοράς» και στην ικανότητα της Coca Cola HBC να «φέρνει τεχνογνωσία, επενδύσεις παραγωγής και ψηφιακά εργαλεία» για να κερδίσει μερίδια. Με άλλα λόγια, η εταιρεία φιλοδοξεί να μεγαλώσει την πίτα — και όχι απλώς να πάρει μεγαλύτερο κομμάτι μιας ήδη κορεσμένης αγοράς.

Επενδύσεις 1,5 δισ. από το 2013

Στη Νιγηρία, η Coca-Cola έχει ήδη επενδύσει σημαντικά: από το 2013 έχουν δαπανηθεί περίπου 1,5 δισ. δολάρια ενώ ανακοινώθηκε σχέδιο για επιπλέον επενδύσεις ύψους 1 δισ. δολάρια τα επόμενα χρόνια για ενίσχυση παραγωγής και αλυσίδας εφοδιασμού.

H Coca-Cola HBC AG ανακοίνωσε ότι όλες οι προτάσεις του διοικητικού συμβουλίου, όπως είχαν περιληφθεί στην πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17ης Δεκεμβρίου 2025, εγκρίθηκαν με την απαιτούμενη πλειοψηφία από τους μετόχους κατά τη συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2026.