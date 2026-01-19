ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση της κυκλοφορίας στους αυτοκινητόδρομους για το 2025

Ανέβασε ταχύτητες η κυκλοφορία των οχημάτων για το 2025 στους αυτοκινητόδρομους της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία των μέσων ημερήσιων διελεύσεων (ADT) για το 2025 σε σύγκριση με το 2024 στους αυτοκινητόδρομους «Αττική Οδός», «Νέα Οδός» και «Κεντρική Οδός».

Οι επιδόσεις τους έρχονται να δικαιώσουν τις επιλογές της διοίκησης να επενδύσει στις παραχωρήσεις οι οποίες και προσφέρουν σταθερές ταμειακές ροές με αποτέλεσμα και τις υψηλές μερισματικές αποδόσεις της εισηγμένης προς τους μετόχους.

Η κυκλοφορία στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην Αττική Οδό καταγράφηκε για το 2025 αύξηση 4,6% σε σχέση με το 2024. Ο μέσος ημερήσιος αριθμό διελεύσεων (ADT) διαμορφώνεται σε 286.278 όταν το 2024 είχε ανέλθει σε 273.655.

Αξίζει να σημειωθεί σε ό,τι αφορά την Αττική Οδό, ότι η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έχει αναγγείλει την παρέμβαση στον κόμβο της Μεταμόρφωσης για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, αναμένοντας ωστόσο τις αναγκαίες μελέτες.

Οι αυτοκινητόδρομοι της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Νέα και Κεντρική Οδός

Όσον αφορά τους αυτοκινητόδρομους της Νέας και της Κεντρικής Οδού, η μέση ημερήσια κίνηση για το 2025 παρουσίασε ετήσια αύξηση κατά 1,7% και 12,5% αντίστοιχα, με τον μέσο ημερήσιο αριθμό διελεύσεων (ADT) να διαμορφώνεται για το 2025 σε 126.876 και 46.082 αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι η ημερήσια κυκλοφορία στους δυο αυτοκινητόδρομους κατά τον μήνα Δεκέμβριο επηρεάστηκε άμεσα από τις κινητοποιήσεις των αγροτών, οι οποίες συνεχίζονται.

Να θυμίσουμε ότι η Νέα Οδός περιλαμβάνει τον αυτοκινητόδρομο «Ιόνια Οδός» μήκους 196 χλμ. από το Αντίρριο έως τα Ιωάννινα και το τμήμα του αυτοκινητόδρομου Αθηνών Θεσσαλονίκης Ευζώνων μήκους περίπου 170 χλμ. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Μεταμόρφωσης Αττικής έως τη Σκάρφεια Φθιώτιδας, μετά τα Καμένα Βούρλα.

Η Κεντρική Οδός περιλαμβάνει τον «Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδος – Ε65». Αυτός αποτελείται από τη Σκάρφεια Φθιώτιδας μέχρι τις Ράχες (57 χλμ.) και τον «Ε65» συνολικού μήκους 182,1 χλμ. από τον ομώνυμο ημικόμβο του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. στο ύψος του Α.Κ. Θερμοπυλών και φθάνει έως την Εγνατία Οδό 15χλμ. δυτικά των Γρεβενών. Στην κυκλοφορία έχει δοθεί το τμήμα 136 χλμ. του Ε65 από Η/Κ με τον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (206,5ο χλμ.) έως και τον Α/Κ Καλαμπάκας.

Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή του υπόλοιπου βόρειου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου από Α/Κ Καλαμπάκας έως τον ανισόπεδο κόμβο με Εγνατία Οδό, 15 χλμ. περίπου δυτικά των Γρεβενών.