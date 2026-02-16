Ιράν: Τα τέσσερα σενάρια σύγκρουσης

Εάν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατάξει επίθεση, οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για την πιθανότητα επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν που μπορούν να κρατήσουν εβδομάδες , ανέφερε το Reuters, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, των ώρα που οι επενδυτές αξιολόγησαν τον πιθανό αντίκτυπο στην αγορά από έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών στη Γενεύη την Τρίτη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Καθώς για πολλούς παρατηρητές της Μέσης Ανατολής, είναι μόνο θέμα χρόνου πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίσουν ξανά το Ιράν, τα μάτια των αγορών, παραμένουν στραμμένα και στις εξελίξεις στην περιοχή, με την Citigroup, να έχει καταρτίζει τέσσερα σενάρια:

α. Στο πρώτο και βασικό σενάριο (πιθανότητες 70%), οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα συνεχίσουν να ασκούν πίεση στην ιρανική ηγεσία, χωρίς όμως να κλιμακώσουν σε επίπεδο που θα προκαλούσε δυσανάλογη ή κλιμακούμενη αντίδραση από το Ιράν, μέσω δηλαδή περιορισμένης αμερικανικής δράσης και ορισμένων κατασχέσεων πετρελαιοφόρων, καθώς και αύξηση/διατήρηση της πίεσης μέσω των κυρώσεων.

β. Στο δεύτερο που περιλαμβάνει έναν πλήρη αποκλεισμό των ιρανικών εξαγωγών (πιθανότητες 15%), θα μπορούσε να οδηγήσει σε ιρανική αντίδραση και κλιμάκωση των επιπτώσεων στην αγορά πετρελαίου.

γ. Το τρίτο (πιθανότητες 10%) αναμένεται να συνεχιστεί η τρέχουσα κατάσταση.

δ. Στο τέταρτο και τελευταίο (πιθανότητες 5%) αναμένεται πως η άμεση στρατιωτική δράση θα οδηγήσει σε αλλαγή ηγεσίας στο Ιράν, κάτι που από την μία πλευρά ενέχει τον κίνδυνο μεγάλης αναταραχής στην προσφορά πετρελαίου εάν η νέα ηγεσία αντιδράσει ή και να οδηγήσει σε συμφωνία και σημαντική αποκλιμάκωση της κρίσης εάν η νέα ηγεσία δεν αντιδράσει επιθετικά.

Τα Στενά του Ορμούζ και οι ανησυχίες του Ιράν

Περιορισμένη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ και κατασχέσεις πετρελαιοφόρων αναμένεται να διατηρήσουν αυξημένο το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου στις αγορές πετρελαίου βραχυχρόνια, απόρροια και των ανησυχιών ότι το Ιράν θα μπορούσε αντιδρώντας να επιχειρήσει να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, από όπου περνά το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Μετά τις ενδιάμεσε εκλογές του Νοεμβρίου, η ανησυχία του Λευκού Οίκου για τις τιμές πετρελαίου και τη σύγκρουση με το Ιράν ενδέχεται να μειωθεί, αναφέρει η Citigroup.

Εάν μέχρι τότε, δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, αυξάνεται το ενδεχόμενο σύγκρουσης, αν και αυτό δεν αποτελεί το βασικό της σενάριο, το οποίο προβλέπει κάποια στιγμή μέσα στο έτος, την επίτευξη συμφωνίας με αποτέλεσμα και την μείωση του γεωπολιτικού ασφαλίστρου κινδύνου και το οποίο σήμερα το υπολογίζει στα 7–10 δολ./βαρέλι (με το Brent στην περιοχή των 70 δολ./βαρέλι).

Αλλαγή στην ιρανική ηγεσία

Για την Citigroup, μια αλλαγή στην ιρανική ηγεσία θα αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες συμφωνίας με τις ΗΠΑ, αφενός της κατάστασης της ιρανικής οικονομίας και αφετέρου πως μια συμφωνία θα δώσει στο καθεστώς μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης. Ορισμένοι όροι μιας συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν, όπως η δέσμευση για μηδενικό μελλοντικό εμπλουτισμό ουρανίου και ρητά όρια στο βαλλιστικό οπλοστάσιο, ήταν ιστορικά απαράδεκτοι για τον Αγιατολάχ Χαμενεΐ, αλλά πιθανότατα όχι για τον διάδοχό του, ιδίως όσο περνά ο χρόνος, με την οικονομία να παραμένει αδύναμη και τις απειλές κοινωνικών αναταραχών να αυξάνονται.