ΗΠΑ: Ρεκόρ αντικαταστάσεων CEOs με ολοένα και… νεότερους

Δεν έχει υπάρξει τόσο μεγάλη ομάδα νέων - ηλικιακά CEOs στις εισηγμένες εταιρείες στις ΗΠΑ εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια

World 16.02.2026, 22:50
ΗΠΑ: Ρεκόρ αντικαταστάσεων CEOs με ολοένα και… νεότερους
Newsroom

Τον μεγαλύτερο αριθμό νεοεισερχόμενων CEOs εδώ και χρόνια στο τιμόνι τεράστιων επιχειρήσεων έχει φέρει το ρεκόρ εναλλαγής διευθύνοντων συμβούλωνστις εισηγμένες εταιρείες των ΗΠΑ – και οι νεοεισερχόμενοι είναι νεότεροι και λιγότερο έμπειροι από παλαιότερα.

Περίπου ένας στους εννέα διευθύνοντες συμβούλους αντικαταστάθηκε πέρυσι σε 1.500 από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες, σύμφωνα με νέα ανάλυση. Αυτό είναι το υψηλότερο ποσοστό τουλάχιστον από το 2010, όταν οι ΗΠΑ έβγαιναν από την οικονομική κρίση.

Ο ρυθμός δεν φαίνεται να επιβραδύνεται. Δεκάδες ακόμη εταιρείες έφεραν νέους διευθύνοντες συμβούλους τον Ιανουάριο ή στις αρχές Φεβρουαρίου, συμπεριλαμβανομένων των Walmart, Procter & Gamble και Lululemon Athletica. Μέσα σε μία μόνο μέρα στις αρχές Φεβρουαρίου, η Disney, η PayPal και η HP ανακοίνωσαν νέους CEOs, και την περασμένη εβδομάδα η Kroger διόρισε ένα πρώην στέλεχος της Walmart ως επικεφαλής της αλυσίδας, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Το αποτέλεσμα είναι ένα μεγάλο πείραμα ηγεσίας, καθώς οι εταιρείες αντιμετωπίζουν την ταχεία άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης, την αποσύνθεση των μακροχρόνιων εμπορικών πρακτικών και μια ασταθή οικονομία και γεωπολιτική τάξη.

«Βρισκόμαστε σε ένα νέο περιβάλλον, και κάποιος που πρόκειται να επαναλάβει τα στρατηγικά εγχειρίδια του παρελθόντος δεν είναι απαραίτητα σωστός», δήλωσε στην εφημερίδα ο Τζέιμς Σίτριν, επικεφαλής του παγκόσμιου τμήματος CEO στην εταιρεία διοικητικής στελέχωσης Spencer Stuart, η οποία συνέταξε την έκθεση. «Εάν ο CEO δεν αποκτήσει δυναμική τόσο εσωτερικά με την λειτουργική απόδοση όσο και με τους επενδυτές, τότε τα διοικητικά συμβούλια είναι πιο ανυπόμονα από ό,τι στο παρελθόν», είπε.

Πολλά από τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν αποτελούν απόκλιση από τις συμβατικές επιχειρηματικές προκλήσεις. Ο διευθύνων σύμβουλος της Target, Μάικλ Φιντέλκε, ανέλαβε τα ηνία της Target από τον βετεράνο Μπράιαν Κορνέλ, ο οποίος ήταν στην θέση 11 χρόνια. Αλλά βρέθηκε να δημοσιεύει ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα στους υπαλλήλους λίγες μέρες πριν, αναφερόμενος στις ομοσπονδιακές ενέργειες για τη μετανάστευση στην έδρα της εταιρείας, τη Μινεάπολη. «Αυτό δεν είναι το πρώτο μήνυμα που φανταζόμουν ότι θα έστελνα», είπε.

Μόνο κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2025, εταιρείες με συνολική κεφαλαιοποίηση αγοράς 1,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων διόρισαν ή έχασαν διευθυντές, συμπεριλαμβανομένων των Verizon Communications και Yum Brands, μητρικής των αλυσίδων fast food KFC, Pizza Hut και Taco Bell. Οι εταιρείες που προσέθεσαν ή έχασαν νέους ηγέτες στις αρχές του 2026 έχουν συνολική αξία 2,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, με την Walmart να αποτελεί σχεδόν το ήμισυ, σύμφωνα με ανάλυση δεδομένων από την εταιρεία εταιρικής γνωστοποίησης MyLogIQ της Wall Street Journal.

Ο προαναγγελθείς διορισμός κάποιων CEOs

Ορισμένες αλλαγές ήταν σε εξέλιξη εδώ και καιρό. Ο Γουόρεν Μπάφετ παρέδωσε την Berkshire Hathaway στον Γκρεγκ Άμπελ την 1η Ιανουαρίου – ένα σχέδιο διαδοχής που ο Μπάφετ παρουσίασε το 2021.

Άλλες αλλαγές ήταν πιο ξαφνικές. Η CarMax απέλυσε τον Μπιλ Νας τον Νοέμβριο εν μέσω πτώσης των πωλήσεων, τερματίζοντας την εννέαετη θητεία του. Η HP επέλεξε τον διευθυντή Μπρους Μπρουσάρντ ως προσωρινό διευθύνοντα σύμβουλο μετά την παραίτηση του Ενρίκε Λόρες για την κορυφαία θέση στην PayPal τον επόμενο μήνα. Η βιοτεχνολογική εταιρεία Codexis αντικατέστησε απότομα την τριετή διευθύνουσα σύμβουλό της με την Άλισον Μουρ, την επικεφαλής τεχνική διευθύντρια.

Ειδικά στο λιανικό εμπόριο, τα διαδοχικά προβλήματα που πλήττουν τις εταιρείες από την πανδημία απαιτούν διαφορετικές προσεγγίσεις, δήλωσε ο Αντόλφο Βιγιαγκομέζ, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία του 1-800-Flowers.com τον Μάιο.

Πρόσφατες αποχωρήσεις υψηλού προφίλ περιλαμβάνουν στελέχη με μακρά θητεία, και οι νυν διευθύνοντες σύμβουλοι γενικά αποχωρούν νωρίτερα από ό,τι παραδοσιακά.

Εν τω μεταξύ, οι εισερχόμενοι διευθυντές είναι νεότεροι και λιγότερο έμπειροι από τις προηγούμενες γενιές νέων ηγετών, διαπίστωσε η Spencer Stuart. Οι εισερχόμενοι διευθύνοντες σύμβουλοι είχαν μέσο όρο ηλικίας 54 ετών, σε σύγκριση με σχεδόν 56 έτη κατά μέσο όρο για τους διορισμένους πέρυσι.

Οι περισσότεροι νέοι CEOs δεν έχουν αντίστοιχη εμπειρία

Περισσότερο από το 80% των 168 CEOs του περασμένου έτους ήταν χωρίς προηγούμενη εμπειρία στη διεύθυνση εισηγμένων εταιρειών ή άλλων μεγάλων ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Τα δύο τρίτα από αυτούς δεν έχουν υπηρετήσει ποτέ σε διοικητικό συμβούλιο.

Κάποιοι είναι νεότεροι από ό,τι ήταν οι προκάτοχοί τους όταν ανέλαβαν την κορυφαία θέση.

Τα στελέχη, βέβαια, δεν είναι απαραίτητα άπειρα. Ο Τζος Ντ’Αμάρο, ο 55χρονος διευθυντής της Disney που πρόκειται να αναλάβει από τον Μπομπ Άιγκερ τον επόμενο μήνα, διευθύνει τη μονάδα θεματικών πάρκων και κρουαζιέρων της εταιρείας.

Όταν οι εταιρείες έφεραν μεγαλύτερους σε ηλικία και πιο έμπειρους διευθυντές, αυτό συχνά αντανακλούσε μια αναμέτρηση σε δύσκολες συνθήκες. Περισσότερες εταιρείες επέλεξαν ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου για να διευθύνει τα καθημερινά πράγματα πέρυσι, συνήθως μια προσωρινή κίνηση που υποδηλώνει ότι η διαδοχή δεν είχε πάει όπως είχε προγραμματιστεί, δήλωσε ο Spencer Stuart. Αυτό περιλαμβάνει το 15% των εισερχόμενων CEOs στους τομείς της τεχνολογίας, των μέσων ενημέρωσης και των τηλεπικοινωνιών.

Οι νέες γυναίκες CEOs λιγόστεψαν πέρυσι. Μόλις το 9% των νέων διορισμών έγιναν από γυναίκες, από 15% ένα χρόνο νωρίτερα. Συνολικά, περίπου το 9% των CEOs στον S&P 1500 είναι γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων 46 στον S&P 500, ανέφερε η Spencer Stuart.

