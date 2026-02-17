Ανταγωνιστικότητα

Tο στοίχημα της Ευρώπης και η ευθύνη της Ελλάδας

Opinion 17.02.2026, 07:00
Ανταγωνιστικότητα
Άποψη Αθανασία Ακρίβου

Η τοποθέτηση του Κυριάκου Πιερρακάκη στο Eurogroup δεν ήταν μια τυπική δήλωση προσερχόμενου υπουργού-προέδρου του Eurogroup. Ήταν μια σαφής πολιτική τοποθέτηση σε μια περίοδο όπου η οικονομία και η γεωπολιτική συγκλίνουν.

Ως Πρόεδρος του Eurogroup, έθεσε στο επίκεντρο δύο ζητήματα: τον διεθνή ρόλο του ευρώ και τις παγκόσμιες μακροοικονομικές ανισορροπίες. Πίσω όμως από αυτές τις διατυπώσεις, υπάρχει μια λέξηκλειδί που διαπερνά όλη τη συζήτηση και δεν είναι άλλη από την ανταγωνιστικότητα.

Η Ευρώπη βρίσκεται σε καμπή. Οι ΗΠΑ εφαρμόζουν επιθετική βιομηχανική πολιτική, η Κίνα διατηρεί εξαγωγική υπεροχή, ενώ το διεθνές νομισματικό σύστημα εργαλειοποιείται όλο και συχνότερα. Σε αυτό το περιβάλλον, η προστασία του ρόλου του ευρώ υπό την ευθύνη των θεσμών δεν είναι τεχνικό θέμα. Είναι ζήτημα στρατηγικής αυτονομίας.

Όμως το ευρώ, από μόνο του, δεν αρκεί.Η ισχύς ενός νομίσματος εδράζεται στην ισχύ της οικονομίας που το στηρίζει. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται το κρίσιμο ερώτημα για την Ελλάδα.Η χώρα έχει πετύχει δημοσιονομική σταθερότητα, έχει ανακτήσει επενδυτική βαθμίδα, έχει ενισχύσει την εικόνα αξιοπιστίας της.

Όμως η ανταγωνιστικότητα δεν μετριέται μόνο από τα spreads των ομολόγων. Μετριέται από την παραγωγικότητα της εργασίας, τη σύνθεση των εξαγωγών, την ικανότητα μετατροπής της αποταμίευσης σε παραγωγική επένδυση.

Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υψηλή εξάρτηση από την κατανάλωση και τον τουρισμό, χαμηλή εγχώρια αποταμίευση και περιορισμένη βιομηχανική βάση. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παραμένει ευαίσθητο στις διεθνείς διακυμάνσεις.

Σε ένα περιβάλλον παγκόσμιων ανισορροπιών όπως αυτές που περιέγραψε ο Κυριάκος Πιερρακάκης στις δηλώσεις του προσερχόμενος στο Eurogroup , οι αδυναμίες αυτές δεν μπορούν να αγνοηθούν.

Αν η Ευρώπη θέλει να ενισχύσει τη θέση της, χρειάζεται βαθύτερη κεφαλαιαγορά, επενδύσεις σε καινοτομία, κοινή ενεργειακή στρατηγική. Αν η Ελλάδα θέλει να συμμετέχει ουσιαστικά σε αυτή τη νέα φάση, οφείλει να επιταχύνει τον δικό της μετασχηματισμό.

Ανταγωνιστικότητα σημαίνει τρία πράγματα: σταθερό θεσμικό περιβάλλον, παραγωγικό ανθρώπινο κεφάλαιο, πρόσβαση σε ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας και χρηματοδότησης. Σημαίνει λιγότερη γραφειοκρατία, ταχύτερη Δικαιοσύνη, περισσότερο χώρο για επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας.Η συζήτηση στο Eurogroup δεν αφορά μόνο τους υπουργούς Οικονομικών. Αφορά το μοντέλο ανάπτυξης που θα επιλέξει κάθε χώρα και συνάμα κάθε ευρωπαίο πολίτη.

Για την Ελλάδα, το διακύβευμα είναι σαφές.Θα πρέπει να μετατρέπει η σταθερότητα σε δυναμική. Η χώρα θα πρέπει να περάσει πλέον από την ανάκαμψη στην ανθεκτικότητα. Από την κατανάλωση στην παραγωγή.Σε έναν κόσμο όπου οι οικονομικές ισορροπίες μεταβάλλονται με ταχύτητα, η ανταγωνιστικότητα δεν είναι τεχνικός όρος θα πρέπει να γίνει Ε εθνική στρατηγική.

Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Επενδυτικό Ταμείο Νορβηγίας: Κέρδη 250 δισ. δολ. το 2025 από Big Tech και τράπεζες
World

Κέρδη πάνω από το ΑΕΠ της Ελλάδας για το υπερταμείο της Νορβηγίας
ΟΠΑΠ: Τι περιμένει η AXIA – Alpha Finance το δ’ 3μηνο του 2025
Business

Τι περιμένει η AXIA – Alpha Finance από τον ΟΠΑΠ το δ’ 3μηνο του 2025
Mercosur: Η Λάιεν θα εφαρμόσει τη συμφωνία παρά το «πάγωμα» από το Ευρωκοινοβούλιο
AGRO

H Mercosur θα εφαρμοστεί παρά το μπλόκο του ευρωκοινοβουλίου
Τουρισμός: Πώς το ρεκόρ του 2025 καθόρισε την οικονομία
Τουρισμός

Πώς το ρεκόρ στον τουρισμό καθόρισε την ελληνική οικνονομία
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ασκήσεις ισορροπίας πέριξ των 2.300 μονάδων
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ασκήσεις ισορροπίας πέριξ των 2.300 μονάδων στο ΧΑ
Ελληνική οικονομία: Πρωτογενές πλεόνασμα 12 δισ. το 2025 – Τι βλέπει η Alpha Bank
Economy

Οι online αγορές... φουσκώνουν τα πρωτογενή πλεονάσματα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
HELLENiQ ENERGY: Καθαρά κέρδη €0,5 δισ. για το 2025 – Συνολικό μέρισμα €0,60 ανά μετοχή
Business

HELLENiQ ENERGY: Καθαρά κέρδη €0,5 δισ. για το 2025 – Συνολικό μέρισμα €0,60 ανά μετοχή

Χρονιά με ρεκόρ επενδύσεων στα €757 εκατ. για την HELLENiQ ENERGY με έμφαση στην ανάπτυξη του Power (ΑΠΕ & Enerwave)

Μπαρμπα Στάθης: Το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης – Στο τραπέζι και εξαγορές 
Τρόφιμα – ποτά

Το στρατηγικό πλάνο της Μπαρμπα Στάθης - Στο τραπέζι και εξαγορές 

Τι ανέφερε η διοίκηση της Μπαρμπα Στάθης στο πλαίσιο του conference call της Ideal Holdings - Το νέο κέντρο διανομής στην Αθήνα και οι στόχοι

Δημήτρης Χαροντάκης
Λαϊκές αγορές: Μικρότερος φόρος για τους πωλητές
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Μικρότερος φόρος για τους πωλητές σε λαϊκές αγορές

Τι προβλέπει για τις λαϊκές αγορές το σχέδιο νόμου που παρουσιάστηκε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη

Αθανασία Ακρίβου
«Πάγωμα» διεκδικήσεων του Δημοσίου: Ασπίδα για χιλιάδες ιδιοκτήτες
Ακίνητα

Μπλόκο στην καταιγίδα αγωγών του Δημοσίου για ιδιωτικά ακίνητα

Νέα ρύθμιση δίνει χρόνο έως τον Μάιο - Ανοικτά ζητήματα σε Κτηματολόγιο και δασικούς χάρτες φέρνουν ιδιοκτησιακές αμφισβητήσεις

Μάχη Τράτσα
Puma: H αγορά ανησυχεί για την πορεία της – Θα γυρίσει το παιχνίδι η κινεζική Anta;
World

H αγορά ανησυχεί για την Puma - Θα γυρίσει το παιχνίδι η κινεζική Anta;

Η Puma ανέφερε ζημίες ύψους 645 εκατ. ευρώ για την περσινή χρονιά - Αμφιβολίες για το αν θα μπορέσει να αντιστρέψει την πτώση η Anta

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Επιχειρήσεις: Από την έναρξη στο λουκέτο – Ο μικρός κύκλος ζωής των εταιρειών
Business

Από την έναρξη στο λουκέτο - Ο μικρός κύκλος ζωής των εταιρειών

Αύξηση των λουκέτων κατά 83,2% για τις επιχειρήσεις καταγράφουν τα στοιχεία για το 2025

Αλέξανδρος Κλώσσας
Apple: Μέρος της παραγωγής του Mac Mini θα μεταφερθεί στις ΗΠΑ
World

Το Mac Mini της Apple επιστρέφει στις ΗΠΑ

Η κίνηση της Apple έρχεται μετά τη δέσμευση της εταιρείας πέρυσι να αυξήσει τις επενδύσεις στις ΗΠΑ κατά 600 δισεκατομμύρια δολάρια

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Όλοι έχασαν στον πόλεμο προσφορών για τη Warner Bros 
Reuters Breakingviews

Ολοι έχασαν στην υπόθεση της Warner

Οι απώλειες αυτού του «πολέμου» θα παραμείνουν

Jonathan Guilford
Περισσότερα από Opinion
Τα εκτελεστικά όργανα για τις υποκλοπές καταδικάστηκαν. Οι εντολείς και συνεργοί τους στην κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θα τιμωρηθούν;
Opinion

Τα εκτελεστικά όργανα για τις υποκλοπές καταδικάστηκαν. Οι εντολείς και συνεργοί τους στην κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θα τιμωρηθούν;

Η καταδίκη αυτών που υλοποίησαν τις υποκλοπές με παράνομο λογισμικό Predator κάνει ακόμη πιο επιτακτικό το κρίσιμο ερώτημα: Τι θα γίνει με τους ιθύνοντες νόες Κυριάκο Μητσοτάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη που τους έδωσαν εντολή και καθοδήγηση για να τις κάνουν;

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Χρυσώνεται το χάπι;
Opinion

Χρυσώνεται το χάπι;

Ο Αμερικανός πρόεδρος στην ομιλία του στο Κογκρέσο για την Κατάσταση του Έθνους προσπάθησε να πείσει τους Αμερικανούς ότι η οικονομία τα πάει περίφημα

Τζούλη Καλημέρη
Δημοσιονομική υπεραπόδοση και ιδιωτική αδυναμία
Opinion

Γεμάτα ταμεία, άδειες... τσέπες

Η κρίσιμη αντίφαση που διαμορφώνεται πίσω από τη θετική πορεία των δημόσιων οικονομικών 

Αθανασία Ακρίβου
Θέλει προσοχή…
Opinion

Θέλει προσοχή…

Και ξαφνικά, σε μια περίοδο ευημερίας των αριθμών, κάτι φαίνεται να αλλάζει

Μελίνα Ζιάγκου
Μονοπώλιο
Opinion

Μονοπώλιο

Η ευκαιρία του Κάθετου Διαδρόμου και η στάση του ΔΕΣΦΑ

Χρήστος Κολώνας
Ενας «πλούσιος»… μπαταξής!
Opinion

Ενας «πλούσιος»… μπαταξής!

Το 2011, το ΠΑΣΟΚ, επειδή δεν υπήρχαν λεφτά, άφησε «φέσια» 8,7 δισ. ευρώ, τα οποία μείωσε ο φτωχός ΣΥΡΙΖΑ στα 2  δισ. ευρώ, αλλά τώρα τα  αύξησε η «υπερπλεονασματική», «συνετή», «χρηστή»  ΝΔ στα 3,2 δισ. ευρώ!!!

Δημήτρης Στεργίου
Χρυσός έναντι ενέργειας: Πού κρύβεται η πραγματική ευκαιρία
Opinion

Χρυσός έναντι ενέργειας

Οι αγορές εμπορευμάτων εστιάζουν εδώ και μήνες σε δύο παράλληλες αποκλίσεις που δεν έχουν ακόμα αποκατασταθεί.

Συμεών Μαυρουδής
Latest News
Επενδυτικό Ταμείο Νορβηγίας: Κέρδη 250 δισ. δολ. το 2025 από Big Tech και τράπεζες
World

Κέρδη πάνω από το ΑΕΠ της Ελλάδας για το υπερταμείο της Νορβηγίας

Το Επενδυτικό Ταμείο Νορβηγίας αξίας 2 τρισ. δολ. κατέγραψε ετήσια κέρδη περίπου 248 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι, να οδηγούν σε απόδοση 15,1%

ΟΠΑΠ: Τι περιμένει η AXIA – Alpha Finance το δ’ 3μηνο του 2025
Business

Τι περιμένει η AXIA – Alpha Finance από τον ΟΠΑΠ το δ’ 3μηνο του 2025

H AXIA – Alpha Finance εκτιμά ότι τα ακαθάριστα έσοδα από παιχνίδια (GGR) του ΟΠΑΠ θα κινηθούν σταθεροποιητικά σε ετήσια βάση κατά το δ’ τρίμηνο

Mercosur: Η Λάιεν θα εφαρμόσει τη συμφωνία παρά το «πάγωμα» από το Ευρωκοινοβούλιο
AGRO

H Mercosur θα εφαρμοστεί παρά το μπλόκο του ευρωκοινοβουλίου

Η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εφαρμόσει «προσωρινά» τη Mercosur αν και το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε να παγώσει την ισχύ της

Τουρισμός: Πώς το ρεκόρ του 2025 καθόρισε την οικονομία
Τουρισμός

Πώς το ρεκόρ στον τουρισμό καθόρισε την ελληνική οικνονομία

Οι εισπράξεις που έφερε ο τουρισμός το 2025 ενίσχυσαν ενισχύοντας το εισόδημα και τις θέσεις εργασίας της ελληνικής οικονομίας - Η ανάλυση της Eurobank

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ασκήσεις ισορροπίας πέριξ των 2.300 μονάδων
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ασκήσεις ισορροπίας πέριξ των 2.300 μονάδων στο ΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών προσπαθεί να διατηρήσει τη ζώνη των 2.300 μονάδων

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελληνική οικονομία: Πρωτογενές πλεόνασμα 12 δισ. το 2025 – Τι βλέπει η Alpha Bank
Economy

Οι online αγορές... φουσκώνουν τα πρωτογενή πλεονάσματα

Ισχυρό πλεονέκτημα της ελληνικής οικονομίας τα πρωτογενή πλεονάσματα

JP Morgan: Κέρδη από την άνοδο του γιουάν
Συνάλλαγμα

JP Morgan: Κέρδη από την άνοδο του γιουάν

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών της JP Morgan για την πορεία του γιουάν

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Καταγράφουν το μεγαλύτερο σερί μηνιαίας ανόδου από το 2013
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Σπάνε τα κοντέρ τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια οδεύουν να κλείσουν οχτώ μήνες κερδών

Τζούλη Καλημέρη
Βιομηχανία: «Φρέναραν» οι τιμές παραγωγού τον Ιανουάριο
Βιομηχανία

Βιομηχανία: «Φρέναραν» οι τιμές παραγωγού τον Ιανουάριο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τη βιομηχανία

ΥπΑΑΤ: Τελική παράταση για την ανανέωση εγγραφής στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών
AGRO

Τελική παράταση για το Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών

Η αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ

Λιανεμπόριο: Αυξήθηκε κατά 6,9% ο τζίρος τον Δεκέμβριο
Business

Αυξήθηκε κατά 6,9% ο τζίρος στο λιανεμπόριο τον Δεκέμβριο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ στο λιανεμπόριο

Ελληνικές τράπεζες: Πώς είδαν οι Jefferies, Citi, Bank of America και NBG Securities τα αποτελέσματα
Τράπεζες

Από την εξυγίανση στη δημιουργία αξίας – Οι αναλυτές για τις τράπεζες 

Oι επιδόσεις του δ’ τριμήνου επιβεβαιώνουν ότι οι ελληνικές τράπεζες εισέρχονται σε μια νέα φάση σταθερής οργανικής ανάπτυξης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αγρότες: Συλλαλητήριο με τρακτέρ στην Αγιά
AGRO

Συλλαλητήριο αγροτών με τρακτέρ στην Αγιά

Τα φλέγοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν συζήτησαν οι αγρότες της Λάρισας με την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Ανανέωση της συμφωνίας χρηματοδότησης του ΤΜΕΔΕ
Business

Ανανέωση συμφωνίας ΤΜΕΔΕ με Αναπτυξιακή Τράπεζα

Στόχος η συνέχιση λειτουργίας του «Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ»

ΕΘΕΑΣ: Σοβαρές δυσλειτουργίες στη χρήση της εφαρμογής «Agrisnap»
AGRO

Σοβαρές δυσλειτουργίες στη χρήση της εφαρμογής «Agrisnap»

Αίτημα της ΕΘΕΑΣ για αποκατάσταση λειτουργίας και παράταση χρόνου

Μυλωνάς: Έρχεται το deal με ασφαλιστική εταιρεία – Ειδικό μέρισμα 300 εκατ. το 2026
Τράπεζες

Μυλωνάς: Ειδικό μέρισμα 300 εκατ. - Έρχεται deal με ασφαλιστική

Ο CEO της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς τόνισε πώς θα προταθεί στην τακτική γενική συνέλευση του ερχόμενου Απριλίου, η διανομή επιπλέον 300 εκατ.

Αγης Μάρκου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο