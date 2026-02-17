Γενεύη: Ο Ιρανός ΥΠΕΞ μίλησε για πρόοδο στις πυρηνικές συνομιλίες με ΗΠΑ

Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τις βασικές «κατευθυντήριες αρχές» κατά τη δεύτερη σειρά έμμεσων συνομιλιών για το πυρηνικό τους ζήτημα την Τρίτη, στη Γενεύη αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η συμφωνία είναι επικείμενη, δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί.

«Παρουσιάστηκαν διαφορετικές ιδέες, οι οποίες συζητήθηκαν σοβαρά, και τελικά καταλήξαμε σε μια γενική συμφωνία σχετικά με ορισμένες κατευθυντήριες αρχές. Από εδώ και στο εξής θα προχωρήσουμε με βάση αυτές τις αρχές και θα προχωρήσουμε στη σύνταξη ενός ενδεχόμενου συμφωνητικού», δήλωσε ο Αρακτσί στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών στη Γενεύη.

Μετά την ανταλλαγή εγγράφων, οι δύο πλευρές θα αποφασίσουν για την ημερομηνία της τρίτης γύρου διαπραγματεύσεων, ανέφερε.

Οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή

Οι ΗΠΑ έστειλαν στρατιωτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή για να πιέσουν το Τεχεράνη να κάνει παραχωρήσεις στη δεκαετή πυρηνική διαμάχη, ενώ ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η «αλλαγή καθεστώτος» στο Τεχεράνη μπορεί να είναι το καλύτερο που μπορεί να συμβεί.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν νωρίτερα ότι το Ιράν θα κλείσει προσωρινά μέρος του Στενού του Ορμούζ, μια ζωτικής σημασίας παγκόσμια διαδρομή εφοδιασμού πετρελαίου, καθώς διεξάγει συνομιλίες για το πυρηνικό του πρόγραμμα, ενώ ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προειδοποίησε την Τρίτη ότι οποιαδήποτε προσπάθεια των ΗΠΑ να ανατρέψουν την κυβέρνησή του θα αποτύχει.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου υποχώρησαν και η τιμή του συμβολαίου αναφοράς για το Brent crude έπεσε περισσότερο από 1% μετά τις δηλώσεις του Araqchi, οι οποίες μείωσαν την ένταση σχετικά με την επικείμενη διακοπή του εφοδιασμού.

Μιλώντας σε μια διάσκεψη για τον αφοπλισμό στη Γενεύη μετά τις συνομιλίες, ο Αρακτσί δήλωσε ότι είχε ανοίξει ένα «νέο παράθυρο ευκαιριών» και ότι ήλπιζε οι συνομιλίες να οδηγήσουν σε μια «βιώσιμη» λύση που θα εξασφάλιζε την πλήρη αναγνώριση των νόμιμων δικαιωμάτων του Ιράν.

Ο αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτσκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ συμμετείχαν στις συνομιλίες της Γενεύης, στις οποίες μεσολάβησε το Ομάν, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στο Reuters πηγή που έχει γνώση του θέματος. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε ερωτήσεις που του τέθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τη συνάντηση.

Νωρίτερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο ίδιος θα συμμετάσχει «έμμεσα» στις συνομιλίες της Γενεύης και ότι πιστεύει ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία.

«Δεν νομίζω ότι επιθυμούν τις συνέπειες της μη επίτευξης συμφωνίας», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Air Force One τη Δευτέρα. «Θα μπορούσαμε να έχουμε καταλήξει σε συμφωνία αντί να στείλουμε τα B-2 για να καταστρέψουμε το πυρηνικό τους δυναμικό. Και αναγκαστήκαμε να στείλουμε τα B-2».

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ σε συνεργασία με το Ισραήλ τον περασμένο Ιούνιο εξαπέλυσαν αεροποικές επιθέσεις με στόχο τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.