Πετρέλαιο: «Πέφτει» η τιμή ενόψει των συζητήσεων ΗΠΑ – Ιράν

Πτώση σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου Brent στις ασιατικές αγορές την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τους κινδύνους διακοπής του εφοδιασμού μετά τις ναυτικές ασκήσεις που πραγματοποίησε το Ιράν κοντά στο Στενό του Ορμούζ, λίγο πριν τις συνομιλίες για τα πυρηνικά με τις ΗΠΑ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent μειώθηκαν κατά 0,47%, ή 32 σεντς, στα 68,33 δολάρια το βαρέλι, μετά από άνοδο 1,33% τη Δευτέρα.

Το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 63,51 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 62 σεντς ή 0,99%, αλλά η κίνηση αυτή περιελάμβανε όλες τις τιμές της Δευτέρας, καθώς δεν είχε διακανονισμό εκείνη την ημέρα λόγω της αργίας για την Ημέρα του Προέδρου των ΗΠΑ.

Πολλές αγορές είναι κλειστές την Τρίτη λόγω των εορτών του σεληνιακού νέου έτους, συμπεριλαμβανομένων της ηπειρωτικής Κίνας, του Χονγκ Κονγκ, της Ταϊβάν, της Νότιας Κορέας και της Σιγκαπούρης.

Τα βλέμματα στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα συμμετάσχει «έμμεσα» στις συνομιλίες στη Γενεύη, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως η Τεχεράνη επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία και προειδοποιώντας εκ νέου για «συνέπειες» σε αντίθετη περίπτωση.

Επίσης, το σαββατοκύριακο, ο Τραμπ δήλωσε ότι η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν «θα ήταν το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί».

«Το κλίμα στην αγορά είναι στενά συνδεδεμένο με τον τόνο και την πρόοδο αυτών των διαπραγματεύσεων διατηρώντας ένα γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου στις τιμές», δήλωσε στο Reuters η Σουγκάντα Σαχντέβα, ιδρύτρια της SS WealthStreet, ερευνητικής εταιρείας με έδρα το Νέο Δελχί.

Ως εκ τούτου, οι τιμές του πετρελαίου είναι πιθανό να παραμείνουν ασταθείς, με απότομες διακυμάνσεις προς τις δύο κατευθύνσεις, που θα καθορίζονται από διπλωματικά μηνύματα και όχι από καθαρά θεμελιώδη μεγέθη προσφοράς και ζήτησης, πρόσθεσε η αναλύτρια.

Το Ιράν ξεκίνησε στρατιωτικές ασκήσεις τη Δευτέρα στο Στενό του Ορμούζ, μια ζωτικής σημασίας διεθνή θαλάσσια οδό και διαδρομή εξαγωγής πετρελαίου από τα αραβικά κράτη του Κόλπου, τα οποία έχουν απευθύνει έκκληση για διπλωματικές προσπάθειες με σκοπό τον τερματισμό της διαμάχης.

Το Ιράν, μαζί με τα άλλα μέλη του ΟΠΕΚ, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Ιράκ, εξάγουν το μεγαλύτερο μέρος του αργού πετρελαίου τους μέσω του στενού, κυρίως προς την Ασία.

Την ίδια στιγμή, η Citi δήλωσε ότι εάν οι διαταραχές στην προσφορά της Ρωσίας διατηρήσουν το Brent σε εύρος 65-70 δολαρίων ανά βαρέλι τους επόμενους μήνες, ο ΟΠΕΚ+ είναι πιθανό να ανταποκριθεί αυξάνοντας την παραγωγή από την εφεδρική παραγωγική ικανότητα.

O ΟΠΕΚ+ τείνει προς την επανέναρξη της αύξησης της παραγωγής πετρελαίου από τον Απρίλιο, σύμφωνα με πηγές που πρόσκεινται στον οργαανισμό, καθώς το καρτέλ προετοιμάζεται για την αιχμή της καλοκαιρινής ζήτησης και με τις τιμές να ενισχύονται από τις εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

«Η βασική μας πρόβλεψη είναι ότι τόσο η συμφωνία με το Ιράν όσο και η συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα επιτευχθούν μέχρι το καλοκαίρι του τρέχοντος έτους, συμβάλλοντας στη μείωση των τιμών στα 60-62 δολάρια ανά βαρέλι Brent», δήλωσε η Citi.