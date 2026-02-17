Καναδάς: Υποχώρησε ο πληθωρισμός, ισχυρή μείωση στα καύσιμα τον Ιανουάριο

Ο πληθωρισμός στον Καναδά τον Ιανουάριο επιταχύνθηκε με βραδύτερο ρυθμό σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, καθώς η μεγάλη πτώση των τιμών της βενζίνης συνέβαλε στην άμβλυνση των επιπτώσεων της αύξησης των τιμών των τροφίμων και των ενδυμάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά.

Οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 7,3%, κυρίως λόγω των τροφίμων από εστιατόρια, ενώ η κατηγορία που περιλαμβάνει κυρίως αλκοολούχα ποτά αυξήθηκε κατά 4,8% τον Ιανουάριο

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 2,3% τον Ιανουάριο σε σύγκριση με 2,4% τον Δεκέμβριο, χαμηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών, οι οποίοι εκτιμούσαν ότι η αύξηση των τιμών καταναλωτή τον Ιανουάριο θα ήταν 2,4%.

Σε μηνιαία βάση, ο ΔΤΚ παρέμεινε αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Ο δείκτης τιμών της βενζίνης συνέβαλε περισσότερο στην επιβράδυνση του συνολικού πληθωρισμού, σύμφωνα με την StatsCan, καθώς η ετήσια μείωση των τιμών της βενζίνης ήταν τεράστια.

Καναδάς: Μειώσεις τιμών στα πρατήρια καυσίμων

Οι τιμές στα πρατήρια καυσίμων μειώθηκαν κατά μέσο όρο 16,7% τον Ιανουάριο, μετά από μείωση 13,8% τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, εξαιρουμένης της βενζίνης, ο ΔΤΚ αυξήθηκε 3% τον Ιανουάριο, αντίστοιχα με την αύξηση του Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία.

Η μείωση του φόρου επί των πωλήσεων κατά την ίδια περίοδο πέρυσι δημιούργησε ένα αντίθετο βασικό αποτέλεσμα για ορισμένα προϊόντα, όπως τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τα είδη ένδυσης. Αυτό οδήγησε σε αύξηση των τιμών τον περασμένο μήνα σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Λόγω των ασταθών επιπτώσεων της μείωσης του φόρου επί των πωλήσεων, οι οικονομολόγοι συνήθως επικεντρώνονται στον δομικό πληθωρισμό για να προσδιορίσουν την πραγματική αύξηση των τιμών καταναλωτή.

Εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 2,4% σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο, μετά από αύξηση 2,5% τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με την υπηρεσία.

Οι βασικοί δείκτες πληθωρισμού που προτιμά η Τράπεζα του Καναδά συνέχισαν να μειώνονται.

Τα έξοδα στέγασης, τα οποία έχουν το μεγαλύτερο βάρος στο καλάθι του ΔΤΚ, συνέχισαν να αυξάνονται με βραδύτερο ρυθμό και αυξήθηκαν κατά 1,7% τον περασμένο μήνα σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Τα στοιχεία του Ιανουαρίου έρχονται σε μια στιγμή που η Τράπεζα του Καναδά έχει δηλώσει ότι θεωρεί τον πληθωρισμό σταθερό και κοντά στο μέσο όρο του στόχου της. Αυτό βοήθησε την κεντρική τράπεζα να σταματήσει τις μειώσεις των επιτοκίων στο 2,25%.

Το καναδικό δολάριο σημείωσε πτώση 0,2 % έναντι του αμερικανικού δολαρίου, στα 1,3668 καναδικά δολάρια. Οι αποδόσεις των διετών κρατικών ομολόγων σημείωσαν πτώση 3,9 μονάδων βάσης, στο 2,439% .