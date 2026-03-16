Τραμπ: Προειδοποιεί το ΝΑΤΟ με «πολύ άσχημο μέλλον» εάν οι σύμμαχοι δεν βοηθήσουν στο Ιράν

Το NATO αντιμετωπίζει ένα «πολύ άσχημο μέλλον», προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εάν οι σύμμαχοι των ΗΠΑ δεν συμβάλουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς τα ευρωπαϊκά κράτη να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις κατά του Iran.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε ότι ενδέχεται ακόμη και να αναβάλει τη Σύνοδο Κορυφής με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, εάν το Πεκίνο δεν συμβάλει στην επαναλειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας οδού.

«Είναι σωστό όσοι ωφελούνται από τα Στενά να βοηθήσουν ώστε να μην συμβεί τίποτα κακό εκεί», είπε, τονίζοντας ότι η Ευρώπη και η Κίνα εξαρτώνται πολύ περισσότερο από το πετρέλαιο του Κόλπου σε σχέση με τις ΗΠΑ. «Αν δεν υπάρξει απάντηση — ή αν είναι αρνητική — θα είναι πολύ κακό για το μέλλον του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις έγιναν σε οκτάλεπτη τηλεφωνική συνέντευξη στους FT, μία ημέρα αφότου ο Τραμπ κάλεσε την Κίνα, τη Γαλλία, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και το Ηνωμένο Βασίλειο να συμμετάσχουν σε «συντονισμένη προσπάθεια» για το άνοιγμα του περάσματος, από το οποίο διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.

Το Ιράν ουσιαστικά έκλεισε τα Στενά μετά την έναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ πριν από δύο εβδομάδες, προκαλώντας φόβους για νέο σοκ στις τιμές της ενέργειας. Οι διεθνείς τιμές πετρελαίου έφτασαν τα 106 δολάρια το βαρέλι την Κυριακή το βράδυ, περίπου 45% υψηλότερα από την έναρξη της σύγκρουσης.

Παρά την προειδοποίηση, ο Τραμπ εμφανίστηκε απαισιόδοξος για την ανταπόκριση των συμμάχων. «Έχουμε κάτι που λέγεται ΝΑΤΟ», είπε, επαναλαμβάνοντας την κριτική του ότι η συμμαχία λειτουργεί μονόπλευρα. «Τους βοηθήσαμε στην Ουκρανία, που είναι χιλιάδες μίλια μακριά μας. Τώρα θα δούμε αν θα μας βοηθήσουν».

Ο Τραμπ θέλει ναρκαλιευτικά και κομάντος

Όταν ρωτήθηκε τι ακριβώς ζητά από τους συμμάχους, απάντησε «ό,τι χρειαστεί», επισημαίνοντας ιδιαίτερα την ανάγκη για ναρκαλιευτικά πλοία — μέσα που διαθέτουν σε μεγαλύτερο αριθμό οι ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα άφησε να εννοηθεί ότι θα ήθελε και ειδικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση ιρανικών απειλών με drones και θαλάσσιες νάρκες.

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι αναμένει και από την Κίνα να συμβάλει πριν από την προγραμματισμένη Σύνοδο Κορυφής στο Πεκίνο. «Η Κίνα προμηθεύεται περίπου το 90% του πετρελαίου της μέσω των Στενών», είπε, προειδοποιώντας ότι δύο εβδομάδες αναμονής μέχρι τη συνάντηση είναι «πολύς χρόνος».

Τα σχόλιά του έγιναν ενώ ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ συναντήθηκε στο Παρίσι με τον Κινέζο ομόλογό του Χε Λιφένγκ για συνομιλίες σχετικά με τη Σύνοδο Κορυφής. Ο Σι είχε καλέσει τον Τραμπ να επισκεφθεί την Κίνα όταν οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στη Νότια Κορέα τον Οκτώβριο, συμφωνώντας σε προσωρινή αποκλιμάκωση του εμπορικού και τεχνολογικού ανταγωνισμού μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Τραμπ εξέφρασε επίσης δυσαρέσκεια για τη στάση του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. «Το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να θεωρηθεί ο στενότερος σύμμαχος μας, αλλά όταν τους ζητήσαμε βοήθεια δεν ήθελαν να έρθουν», είπε.

Παράλληλα προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να πλήξουν εκ νέου το νησί Χαργκ, βασικό κόμβο εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν και ενδεχομένως άλλες ενεργειακές υποδομές.

«Ουσιαστικά έχουμε αποδεκατίσει το Ιράν», υποστήριξε, ενώ πρόσθεσε: «Δεν έχουν ναυτικό, αεροπορία ή αντιαεροπορική άμυνα. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να δημιουργούν προβλήματα με νάρκες στα Στενά».

Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις έχουν ήδη δεχθεί πλήγματα: ένας Γάλλος στρατιώτης σκοτώθηκε σε επίθεση drone στο Ιράκ, ενώ ιταλικό αεροσκάφος καταστράφηκε σε βάση στο Κουβέιτ.