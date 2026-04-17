Ασιατικά χρηματιστήρια: Διόρθωσαν σήμερα οι αγορές

Ήπια πτωτικά κινήθηκαν σήμερα οι αγορές της Ασίας, με τους επενδυτές να παίρνουν μέρος των κερδών των προηγούμενων ημερών, αν και παραμένει η αισιοδοξία γύρω από την ένταση στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Donald Trump, δήλωσε ότι ο πόλεμος στο Ιράν «θα πρέπει να ολοκληρωθεί σχετικά σύντομα», επαναλαμβάνοντας τις αισιόδοξες εκτιμήσεις του για την έκβαση της σύγκρουσης.

Λίγες ώρες νωρίτερα, επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός διάρκειας δέκα ημερών. Από την πλευρά του Ιράν, ο πρόεδρος της Βουλής τόνισε ότι η παύση των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.

Ο επόμενος γύρος δια ζώσης συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να πραγματοποιηθεί «πιθανότατα το επόμενο Σαββατοκύριακο», σύμφωνα με τον Τραμπ. Παράλληλα, η δίμηνη κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο χωρών λήγει στις 21 Απριλίου.

Στην Ιαπωνία τώρα ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 1,75% στις 58.475,90 μονάδες, μετά το ιστορικό υψηλό της Πέμπτης, ενώ ο Topix σημείωσε πτώση 1,41% στις 3.760,81 μονάδες.

Την ίδια ώρα, η κρατική τράπεζα διεθνούς συνεργασίας Japan Bank for International Cooperation σχεδιάζει τη δημιουργία επενδυτικού μηχανισμού έως 600 δισ. γεν (περίπου 3,8 δισ. δολάρια), με στόχο τη στήριξη ασιατικών χωρών στην εξασφάλιση ενεργειακών πόρων, όπως δήλωσε η υπουργός Οικονομικών Satsuki Katayama. Η ίδια επισήμανε ότι η μεταβλητότητα στην αγορά πετρελαίου επηρεάζει και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Παράλληλα, οι επενδυτές αξιολόγησαν τις δηλώσεις του διοικητή της Τράπεζας της Ιαπωνίας, Kazuo Ueda, ο οποίος υπογράμμισε ότι η κεντρική τράπεζα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα χαμηλά πραγματικά επιτόκια της χώρας κατά τη χάραξη νομισματικής πολιτικής.

Στη Νότια Κορέα, ο Kospi κινήθηκε πτωτικά κατά 0,55% στις 6.191,92 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq ενισχύθηκε κατά 0,61% στις 1.170,04 μονάδες. Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 κατέγραψε οριακές απώλειες.

Στην ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης CSI 300 υποχώρησε κατά 0,25%, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng Index σημείωσε πτώση 1,19%.

Ξεχωριστή ήταν η πορεία της κινεζικής εταιρείας ανάπτυξης λογισμικού Manycore Tech, της οποίας η μετοχή τριπλασιάστηκε κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, στο πλαίσιο δημόσιας εγγραφής ύψους 156 εκατ. δολαρίων.