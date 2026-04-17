Αφθώδης πυρετός: Έκτακτη σύσκεψη στο ΥπΑΑΤ με κτηνοτρόφους και τυροκόμους της Λέσβου

Στην έκτακτη σύσκεψη που έχει προγραμματιστεί για σήμερα στις 11 το πρωί στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον αφθώδη πυρετό με τη συμμετοχή των κτηνοτρόφων και τυροκόμων της Λέσβου, βρίσκονται στραμμένα τα βλέμματα των παραγωγών αλλά και των φορέων της τοπικής κοινωνίας.

Η σύσκεψη, την οποία κάλεσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, κάτω από την πίεση των συνεχιζόμενων κινητοποιήσεων των κτηνοτρόφων και των τυροκόμων της Λέσβου, έχει μοναδικό αντικείμενο την ενημέρωση των δεδομένων και την από κοινού αντιμετώπιση της κατάστασης που διαμορφώνεται στο νησί λόγω των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού.

Η ενίσχυση των 8 εκατ. ευρώ υπολογίζεται βάσει της τεκμηριωμένης απώλειας εισοδήματος των επιχειρήσεων παραγωγής τυριού

Χτες σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της κινητοποίησης στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων, των τυροκόμων και των σφαγείων, αποφασίστηκε στη σημερινή σύσκεψη να συμμετέχουν ο Περιφερειάρχης, οι δύο δήμαρχοι του νησιού, εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων και όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Η Λέσβος και η κτηνοτροφική δραστηριότητα βρίσκονται εδώ και ένα μήνα σε lock down λόγω των κρουσμάτων του αφθώδους πυρετού, με αποτέλεσμα να μην επιτρέπονται εξαγωγές από το νησί ζωϊκών προϊόντων (κρέας, τυριά, γαλακτοκομικά προϊόντα. Από την πλευρά τους οι κτηνοτρόφοι του νησιού εδώ και 30 μέρες βρίσκονται σε κινητοποιήσεις, απαιτώντας άμεσα μέτρα για την επιβίωσή τους και την πραγματική προστασία από τον αφθώδη πυρετό.

Εν αναμονή θετικών αποτελεσμάτων

Σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου «χαιρετίζει το λαό του νησιού για την έμπρακτη στήριξη του προς τους κτηνοτρόφους μας, στο δύσκολο αγώνα που δίνουν για την επιβίωσή τους. Ευχαριστεί όλους τους συμπολίτες μας και τους ταξιδιώτες που παρ’ όλη την ταλαιπωρία που έχουν υποστεί αυτές τις μέρες, δεν στάθηκαν απέναντί μας. Η μέχρι σήμερα αδιαλλαξία της κυβέρνησης να δώσει απαντήσεις στα δίκαια αιτήματά μας είναι αυτό που φούντωσε την οργή και την αγανάκτηση των βιοπαλαιστών κτηνοτρόφων και επέλεξαν το δύσκολο για όλους δρόμο του αγώνα και της πίεσης».

Συνεχίζοντας η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι, «αυτή η πίεση που άσκησαν με τον πολυήμερο αγώνα τους οι κτηνοτρόφοι του νησιού είναι αυτό που επέβαλε την συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης στην Αθήνα. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι να βγουν θετικά αποτελέσματα για εμάς μέσα από αυτή τη συνάντηση».

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 8 εκατ. ευρώ

Στο μεταξύ, υπεγράφη η ΚΥΑ των υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, και του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιο Πετραλιά, με την οποία προβλέπεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τις επιχειρήσεις παραγωγής τυριού στη Λέσβο που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα λόγω αφθώδους πυρετού, με την ενεργοποίηση ειδικού προγράμματος αποζημιώσεων ύψους 8 εκατ. ευρώ.

Η ρύθμιση αφορά επιχειρήσεις – φυσικά και νομικά πρόσωπα – που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή τυριού στη νήσο Λέσβο και προμηθεύτηκαν γάλα από τοπικούς κτηνοτρόφους κατά το χρονικό διάστημα από 15 Μαρτίου έως και 5 Απριλίου 2026.

Η ενίσχυση καταβάλλεται με τη μορφή αποζημίωσης και υπολογίζεται βάσει της τεκμηριωμένης απώλειας εισοδήματος. Συγκεκριμένα:

Προκύπτει από το άθροισμα της αξίας των τιμολογίων αγοράς γάλακτος.

Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 του ετήσιου κύκλου εργασιών ΦΠΑ (έτους 2025) της επιχείρησης.

Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ, οι επιχειρήσεις υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης.