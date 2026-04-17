Κρήτη: Στην τελική ευθεία η μετεγκατάσταση της Σχολής Ασωμάτων

Η πορεία υλοποίησης των μελετών για τη μετεγκατάσταση του Δικτύου Έρευνας και Κτηνοτροφικής Ανάπτυξης Σχολής Ασωμάτων βρέθηκε στο επίκεντρο ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη.

Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, παρουσιάστηκε η πρόοδος των μελετών για τις νέες κτιριακές υποδομές και τον εξοπλισμό της Σχολής, οι οποίες έχουν πλέον ολοκληρωθεί και βρίσκονται στο στάδιο της αδειοδότησης και της έκδοσης οικοδομικής άδειας. Οι μελέτες χρηματοδοτήθηκαν από την Περιφέρεια Κρήτης με το ποσό των 800.000 ευρώ.

Στρατηγικής σημασίας το έργο για την αγροτική έρευνα και την τοπική οικονομία

Ο προϋπολογισμός του συνολικού έργου ανέρχεται σε 6.103.111,43 ευρώ και αφορά τη δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων στις θέσεις «Σκούφια» (4,1 εκ. ευρώ) και «Πυθαροκάμινο» (1,9 εκ. ευρώ).

Σύγχρονες υποδομές και αγροτουριστική ανάπτυξη

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Ρεθύμνης, οι νέες εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν: Σύγχρονα προβατοστάσια και αιγοστάσια. Αρμεκτήριο και μονάδες απογαλακτισμού – πάχυνσης. Πρότυπο τυροκομείο – εργαστήριο και παρασκευαστήριο ζωοτροφών καθώς και πολυλειτουργικό χώρο για εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δράσεις. Επίσης προβλέπονται αγροτουριστικά καταλύματα στη θέση «Πυθαροκάμινο» για τη φιλοξενία καθηγητών και ερευνητών.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία του έργου για την αγροτική έρευνα και την τοπική οικονομία, σημειώνοντας ότι η Περιφέρεια θα αναζητήσει τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία για την άμεση έναρξη της κατασκευής, καθώς πρόκειται για μια υποδομή απαραίτητη όχι μόνο για την Κρήτη αλλά για ολόκληρη τη Νότια Ελλάδα.

Από την πλευρά του Δ.Σ. της Σχολής Ασωμάτων και των φορέων του Ρεθύμνου εκφράστηκε ικανοποίησή για τη διαχρονική συνεργασία και στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και τονίστηκε ότι η Σχολή Ασωμάτων αποτελεί διαχρονικό αίτημα της περιοχής που μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Δήμαρχος Αμαρίου Παντελής Μουρτζανός, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Μιχάλης Βάμβουκας, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Μιχάλης Σαρρής, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Βαγγέλης Τσουδερός και Νίκος Μανουσάκης, τα μέλη του Δ.Σ. της Σχολής Ασωμάτων και υπηρεσιακοί παράγοντες.