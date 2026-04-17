Ομόλογα: Η αστάθεια της αγοράς πλήττει την βρετανική οικονομία

Την χειρότερη επίδοση από την πλειοψηφία των ομολογιακών τίτλων έχουν καταγράψει τα βρετανικά ομόλογα κατά την διάρκεια του πολέμου στο Ιράν, καθώς δέχθηκαν πιέσεις λόγω της ενεργειακής εξάρτησης της Βρετανίας.

Η διακοπή των ροών πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον Περσικό Κόλπο έχει αυξήσει τις τιμές της ενέργειας που αποτυπώνονται στις πληθωριστικές πιέσεις. Ως εκ τούτου οι επενδυτές φεύγουν από τα βρετανικά ομόλογα, που πριν τις συγκρούσεις ήταν από τις πιο δημοφιλείς επιλογές στην κατηγορία σταθερού εισοδήματος.

Ταυτόχρονα, η μεταβλητότητα στις αποδόσεις των διετών βρετανικών ομολόγων έχει φτάσει σε επίπεδα που παρατηρήθηκαν τελευταία φορά το 2022. Τότε η πρωθυπουργό Λιζ Τρας παρουσίασε ένα αίολο προϋπολογισμό προκαλώντας σεισμό στην αγορά ομολόγων αναγκάζοντας την Τράπεζα της Αγγλίας να παρέμβει πυροσβεστικά ενώ έπεφταν οι τίτλοι τέλους της σύντομης πρωθυπουργίας της Τρας.

Η τρέχουσα αναταραχή έχει επεκταθεί στην οικονομία, υπονομεύοντας τις εύθραυστες προσπάθειες της υπουργού Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς να ενισχύσει την ανάπτυξη, αναφέρει το Bloomberg.

Οι τράπεζες έχουν αυξήσει τα επιτόκια που προσφέρουν στους αγοραστές κατοικιών, ορισμένα προϊόντα στεγαστικών δανείων έχουν αποσυρθεί από την αγορά, οι εταιρείες πωλούν λιγότερα ομόλογα και η κυβέρνηση πληρώνει περισσότερα για την εξυπηρέτηση του χρέους της.

Η σχέση ανάμεσα στα ομόλογα και στη στέγαση

Οι περισσότεροι δανειολήπτες στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν στεγαστικά δάνεια με σταθερό επιτόκιο, όπου οι πληρωμές διατηρούνται σταθερές για περίοδο δύο ή πέντε ετών. Μετά από αυτό, τα δάνεια πρέπει να αναχρηματοδοτηθούν στην τρέχουσα τιμή της αγοράς. Οι τράπεζες που προσφέρουν στεγαστικά δάνεια καθορίζουν τα επιτόκιά τους χρησιμοποιώντας τα επιτόκια ανταλλαγής (swap rates).

Το επιτόκιο ανταλλαγής είναι ένα σταθερό επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των σταθερών πληρωμών σε ένα παράγωγο χρηματοοικονομικό μέσο που ονομάζεται ανταλλαγή επιτοκίων. Η ανταλλαγή επιτοκίων είναι μια χρηματοοικονομική σύμβαση μεταξύ δύο μερών που συμφωνούν να ανταλλάξουν ροές μετρητών επιτοκίων με βάση ένα ονομαστικό ποσό.

Σε μια ανταλλαγή επιτοκίων, υπάρχει ένα σταθερό επιτόκιο και ένα κυμαινόμενο επιτόκιο. Το σταθερό επιτόκιο είναι το προκαθορισμένο επιτόκιο που ένα μέρος συμφωνεί να πληρώσει, ενώ το κυμαινόμενο επιτόκιο βασίζεται σε ένα επιτόκιο αναφοράς, όπως η απόδοση ενός κρατικού ομολόγου.

Το επιτόκιο ανταλλαγής είναι το σταθερό επιτόκιο που συμφωνείται στη σύμβαση ανταλλαγής. Είναι το επιτόκιο με το οποίο το ένα μέρος θα πραγματοποιεί σταθερές πληρωμές στο άλλο μέρος κατά τη διάρκεια ισχύος της ανταλλαγής.

Τα στεγαστικά δάνεια

Οι traders χρησιμοποιούν τις αγορές swap για να στοιχηματίσουν στο τι θα κάνει η Τράπεζα της Αγγλίας με τα επιτόκια. Όταν οι προσδοκίες τους – ήτοι τα επιτόκια swap – παρουσιάζουν ραγδαίες διακυμάνσεις, γίνεται πιο δύσκολο να τιμολογήσουν με ακρίβεια ένα δάνειο. Και επειδή οι τράπεζες δεσμεύουν αυτό το επιτόκιο για πολλά χρόνια, είναι επιφυλακτικοί στο να προσφέρουν μια συμφωνία που μπορεί να παρουσιάσει αρνητικές επιπτώσεις.

Τα στοιχήματα για τα επιτόκια στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλάζουν λεπτό προς λεπτό καθώς ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζεται και οι δανειστές έχουν αποσύρει προϊόντα από την αγορά λόγω της αστάθειας των επιτοκίων swap. Η διάρκεια ζωής των στεγαστικών προϊόντων έφτασε σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο τον Μάρτιο, σύμφωνα με στοιχεία της υπηρεσίας χρηματοοικονομικής σύγκρισης Moneyfacts.

Περίπου 1,8 εκατομμύρια στεγαστικά δάνεια στο Ηνωμένο Βασίλειο πρόκειται να λήξουν φέτος και οι περισσότεροι δανειολήπτες θα θελήσουν να αναχρηματοδοτήσουν. Όταν τα επιτόκια swap κυμαίνονται, μπορεί να είναι δύσκολο για τους καταναλωτές να γνωρίζουν πότε να ενεργήσουν και πολλοί αντιμετωπίζουν την προοπτική υψηλότερων πληρωμών στεγαστικών δανείων που θα επιβαρύνουν τα οικονομικά τους.

Γενικότερα, η αστάθεια στα επιτόκια swap βλάπτει την εμπιστοσύνη στις κατοικίες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι αποσυρθείσες συμφωνίες στεγαστικών δανείων σημαίνουν λιγότερες πωλήσεις ακινήτων και λιγότερη ζήτηση, γεγονός που με τη σειρά του εμποδίζει την κατασκευή νέων κατοικιών.