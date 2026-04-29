Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση και άνω του 1% οι απώλειες στον FTSE 100

Κινήσεις διαφοροποίησης, αλλά και μείωσης ρίσκου καταγράφηκαν σήμερα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Οι επενδυτές παρακολουθούν με ανησυχία την άνοδο των τιμών του πετρελαίου

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 29.04.2026, 19:29
Κινήσεις διαφοροποίησης, αλλά και μείωσης ρίσκου καταγράφηκαν σήμερα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν ένα κύμα εταιρικών αποτελεσμάτων, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επικείμενες αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών για τα επιτόκια.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε απώλειες 0,65% στις 602 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 1,16% στις 10.213 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε άνοδο 0,31% στις 23.943 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,39% στις 8.072 μονάδες.

Οι επενδυτές παρακολουθούν με ανησυχία την άνοδο των τιμών του πετρελαίου λόγω του πολέμου στο Ιράν, εξέλιξη που ενδέχεται να επηρεάσει από τον πληθωρισμό και την κερδοφορία των επιχειρήσεων έως τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών για το κόστος δανεισμού το επόμενο διάστημα.

Το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης δεν δείχνει να αποκλιμακώνεται. Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Wall Street Journal, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τους συνεργάτες του να προετοιμαστούν για ενδεχόμενο παρατεταμένου αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, καθώς οι επιλογές για ταχεία επίλυση της κρίσης φαίνεται να είναι περιορισμένες.

Στο μεταξύ, τα Στενά του Ορμούζ, μια κρίσιμη θαλάσσια αρτηρία μέσω της οποίας διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου, παραμένουν ουσιαστικά κλειστά για τη ναυσιπλοΐα δεξαμενόπλοιων. Ως αποτέλεσμα, οι τιμές του αργού διατηρούνται σημαντικά υψηλότερα από τα προπολεμικά επίπεδα, εντείνοντας τους φόβους για ένα παγκόσμιο ενεργειακό σοκ.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αρκετές μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες ανακοίνωσαν τα τριμηνιαία τους αποτελέσματα.

Η μετοχή της Adidas κέρδισε πάνω από 8,9% στη Γερμανία, καθώς η εταιρεία αθλητικών ειδών κατέγραψε λειτουργικά κέρδη πρώτου τριμήνου υψηλότερα των εκτιμήσεων, παρά το «ιδιαίτερα ασταθές και έντονα εκπτωτικό» περιβάλλον λιανικής.

Η ελβετική τράπεζα UBS έκλεισε επίσης ανοδικά κατά 3,6%, μετά από άλμα 80% στα κέρδη πρώτου τριμήνου, τα οποία ενισχύθηκαν από την αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα και τη μεταβλητότητα που συνδέεται με τον πόλεμο.

Αντίθετα, η GSK υποχώρησε άνω του 3%, παρά το γεγονός ότι επιβεβαίωσε τις προβλέψεις της για αύξηση πωλήσεων και λειτουργικών κερδών έως το 2026.

Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον στρέφεται και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αναμένεται αργότερα μέσα στην ημέρα η απόφαση της Federal Reserve για τα επιτόκια. Η κεντρική τράπεζα εκτιμάται ότι θα διατηρήσει αμετάβλητο το κόστος δανεισμού, με την προσοχή των αγορών να επικεντρώνεται κυρίως στις ενδείξεις για τη μελλοντική πορεία της νομισματικής πολιτικής.

Στο μεταξύ, οι τιμές καταναλωτή στη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 2,9% τον Απρίλιο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας (Destatis). Το ποσοστό δείχνει αύξηση σε σχέση με το 2,7% του Μαρτίου, αλλά παραμένει χαμηλότερο από τις προσδοκίες των αναλυτών.

Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) αυξήθηκε κατά 0,6% σε σχέση με τον Μάρτιο. Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή για τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 2,9% σε ετήσια βάση και κατά 0,5% σε μηνιαία βάση. Η ανακοίνωση έδειξε επίσης ότι οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 10,1% σε ετήσια βάση, εν μέσω του πολέμου στο Ιράν.

Μοιράστηκαν τα πρόσημα στο ΧΑ, χαμηλά ο τζίρος

Επιλεκτικές κινήσεις, χαμηλός τζίρος και αψιμαχίες πέριξ των 2.200 μονάδων ήταν η εικόνα στη σημερινή συνεδρίαση στο χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο αναλώθηκε σε ασκήσεις ισορροπίας μεταξύ αντίρροπων δυνάμεων.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,11% στις 2.200,69 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.196,94 μονάδων (-0,28%) και 2.219,89 μονάδων (+0,76%). Ο τζίρος ανήλθε στα 171,9 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 28,4 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 2 εκατ. τεμάχια αξίας 24,3 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,13% στις 5.578,33 μονάδες, ενώ στο +0,10% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.866,65 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,23% στις 2.514,76 μονάδες.

