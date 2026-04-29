Ο πολίτες αποδοκιμάζουν την κυβέρνηση και η δημοσκόπηση της Metron Analysis δείχνει σημαντική δημοσκοπική υποχώρηση της ΝΔ

Πολιτική 29.04.2026, 20:50
Δημοσκόπηση MEGA: Η κρίση νομιμοποίησης οδηγεί σε κατάρρευση τα ποσοστά της ΝΔ
Ανάλυση Παναγιώτης Σωτήρης

Σε πείσμα της προσπάθειας της κυβέρνησης να πείσει ότι διατηρεί τον έλεγχο των πολιτικών εξελίξεων, η δημοσκόπηση της Metron Analysis, που παρουσιάστηκε στο βραδινό δελτίο του MEGA την Τετάρτη 29 Απριλίου, δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία ήδη πληρώνει ακριβό δημοσκοπικό τίμημα τόσο για την κατάσταση της οικονομίας όσο και για τη θεσμική κρίση στην οποία έχουν οδηγήσει οι αλλεπάλληλες αποκαλύψεις για σκάνδαλα με πρωταγωνιστές «γαλάζιους» βουλευτές και υπουργούς.

Την ίδια ώρα το πολιτικό σκηνικό παραμένει σε μια μεταβατική συνθήκη, καθώς και η έρευνα αυτή τηρεί τον κανόνα να μην συμπεριλαμβάνει στη μέτρηση τα κόμματα που αναμένεται να ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή μετριέται η αποδοκιμασία στην κυβέρνηση, όχι όμως και το ποιος σχηματισμός θα αποτελέσει τελικά το αντίπαλο δέος στη Νέα Δημοκρατία.

Για τους πολίτες τα πράγματα πάνε προς το χειρότερο

Η δημοσκόπηση δείχνει τους πολίτες να θεωρούν σε ποσοστό 66% ότι τα πράγματα στη χώρα πάνε στη χειρότερη κατάσταση, με μόλις το 28% να υποστηρίζει ότι πάνε σε θετική κατεύθυνση.

Αντίστοιχα μόνο το 16% θεωρεί ότι έχει βελτιωθεί η προσωπική του οικονομική κατάσταση, ενώ το 49% δηλώνει ότι είναι σε χειρότερη οικονομική κατάσταση, διαψεύδοντας την κυβερνητική ρητορική ότι οι πολίτες βλέπουν την κατάσταση των οικονομικών τους να βελτιώνονται.

Αντίστοιχα, ως προς την αιτία της δυσαρέσκειας και της απογοήτευσης των πολιτών στην κορυφή παραμένουν τα οικονομικά προβλήματα και η κρίση κόστους ζωής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι πολίτες υποτιμούν και την κρίση θεσμών και τη διαφθορά.

Ως αποτέλεσμα, η κυβέρνηση παίρνει ιδιαίτερα αρνητική βαθμολογία σε όλους τους τομείς του κυβερνητικού έργου με την εξαίρεση των διπλωματικών πρωτοβουλιών όπου η αποτίμηση είναι σχετικά πιο θετική.

Καθόλου τυχαία, αρνητικά κινείται και o δείκτης οικονομικής εμπιστοσύνης.

Σε αυτό το φόντο οι αρνητικές γνώμες για την κυβέρνηση αλλά και για τον πρωθυπουργό είναι ιδιαίτερα υψηλές: 71% αρνητικές γνώμες για την κυβέρνηση και 69% αρνητικές γνώμες για τον πρωθυπουργό.


Ελαφρά βελτίωση της εικόνας του ΠΑΣΟΚ

Όπως και σε προηγούμενες δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρος του Νίκος Ανδρουλάκης αξιολογούνται αρνητικά από τους πολίτες. Ωστόσο σε αυτή τη δημοσκόπηση καταγράφεται μια αύξηση των θετικών γνωμών: 14% για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και 16% για τον Νίκο Ανδρουλάκη.


Ιδιαίτερα θετική η γνώμη των πολιτών για τη συμμετοχή της Ελλάδας στο θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Την ώρα που στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με προεξάρχοντα τον υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη έχουν ασκήσει δριμεία κριτική στο θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών έχει θετική γνώμη για τη συμμετοχή της χώρας σε αυτόν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι αυτή η θετική γνώμη καταγράφεται σε ένα ευρύ ηλικιακό και πολιτικό φάσμα.

Θετικές γνώμες για Γαλλία και Κίνα – αποδοκιμασία του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ κατά Ιράν

Ως προς τα γεωπολιτικά ζητήματα οι πολίτες φαίνεται ότι επιμένουν στο «Ελλάς – Γαλλία – συμμαχία», με τη Γαλλία να είναι η πιο δημοφιλής ξένη δύναμη στη χώρα. Η μόνη άλλη χώρα που έχει περισσότερες θετικές παρά αρνητικές γνώμες είναι η Κίνα.

Αντιθέτως, για τις ΗΠΑ η γνώμη είναι αρνητική, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία θεωρεί αδικαιολόγητη την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.

Την ίδια ώρα οι περισσότεροι πολίτες πιστεύουν ότι ΗΠΑ και ΕΕ δεν θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους τελικά, όμως ένα σημαντικό ποσοστό θεωρεί ότι στο τέλος θα επέλθει ρήξη

Δημοφιλίες πολιτειακών και πολιτικών παραγόντων

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τασούλας εξακολουθεί να μην έχει πείσει για τον υπερκομματικό ρόλο του. Γι’ αυτό και έχουμε μια αύξηση των αρνητικών αξιολογήσεων της παρουσίας του στο 62%. Αντιθέτως, καλύτερα δείχνει να τα πηγαίνει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης που έχει 43% θετικές γνώμες και 44% αρνητικές.

Ως προς τις δημοτικότητες των πολιτικών αρχηγών, η Ζωή Κωνσταντοπούλου παραμένει στην πρώτη θέση, αν και με μικρή υποχώρηση σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις, με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να περνάει στη δεύτερη θέση αφήνοντας πίσω τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην τρίτη θέση.

Σταθερά, ο «Κανένας» παραμένει  καταλληλότερος για τη πρωθυπουργία, με βάση τη δημοσκόπηση, με ενδιαφέρον επιπλέον στοιχείο ότι τον πρωθυπουργό ακολουθεί σε καταλληλότητα ο Αλέξης Τσίπρας.

Σημαντική υποχώρηση της ΝΔ στην πρόθεση και εκτίμηση ψήφου

Η δημοσκόπηση αποτυπώνει σημαντική δημοσκοπική υποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας. Στην πρόθεση ψήφου υποχωρεί στο 21.5%, δηλαδή 2,3% λιγότερο, ενώ ενισχύεται το ΠΑΣΟΚ, η Ελληνική Λύση αλλά και η αδιευκρίνιστη ψήφος

Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει συσπείρωση στο 64,4% και απώλειες προς την Ελληνική Λύση, το ΠΑΣΟΚ, τη Φωνή Λογικής και την Πλεύση Ελευθερίας. Το ΠΑΣΟΚ, έχει διαρροές προς την Πλεύση Ελευθερίας, το ΚΚΕ και την Ελληνική Λύση, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μεγάλες απώλειες προς την Πλεύση Ελευθερίας, τη Νέα Αριστερά, το ΠΑΣΟΚ, το ΜέΡΑ25, και το ΚΚΕ.

Το ΠΑΣΟΚ έχει την υψηλότερη παρουσία του μεταξύ των Κεντροαριστερών ψηφοφόρων, με τη ΝΔ να έχει την ισχυρότερη παρουσία μεταξύ των Κεντροδεξιών, ενώ υποχωρεί μεταξύ των Δεξιών.

Η Πλεύση Ελευθερίας έχει την ισχυρότερη παρουσία μεταξύ των ψηφοφόρων που δηλώνουν Κεντροαριστεροί και Κεντρώοι, ενώ η Ελληνική Λύση μεταξύ όσων αυτοπροσδιορίζονται ως Κεντροδεξιοί και Δεξιοί

Σε αυτό το πλαίσιο ως προς την εκτίμηση ψήφου, η Metron Analysis εκτιμά ότι η ΝΔ δεν θα ξεπεράσει το 28,6%, δηλαδή θα παραμείνει πολύ κάτω όχι μόνο οποιουδήποτε ενδεχόμενου αυτοδυναμίας αλλά και του «ψυχολογικού» ορίου του 30%. Το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να φτάσει το 15%, η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας θα μπορούσαν να περάσουν το 10%, ενώ στη Βουλή δείχνουν να μπαίνουν η Φωνή της Λογικής και οριακά το ΜέΡΑ25, όχι μόνο η Νέα Αριστερά και η Νίκη.


Ισχυρό ρεύμα υπέρ πολιτικής αλλαγής, πρόωρων εκλογών, και κυβερνήσεων συνεργασίας

Ενδεικτικό της διάθεσης των πολιτών να δουν τα πράγματα να αλλάζουν πολιτικά και το γεγονός ότι ένα σημαντικό ποσοστό των πολιτών επιθυμεί πρόωρες εκλογές.


Αντίστοιχα, ιδίως  μεταξύ των Κεντρώων, Κεντροαριστερών και Αριστερών ψηφοφόρων είναι ιδιαίτερα ισχυρό το ρεύμα υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασίας, κάτι που πιθανώς αντανακλά και την επιθυμία υπέρβασης του σημερινού κατακερματισμού του ευρύτερου δημοκρατικού προοδευτικού χώρου.


Γι’ αυτόν τον λόγο και αποτυπώνεται ένα ιδιαίτερα ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής, πολύ έντονο σε όλους τους πολιτικούς αυτοπροσδιορισμούς με την εξαίρεση των Κεντροδεξιών.


Ποια η απήχηση των σχεδιαζόμενων νέων κομμάτων

Ως προς τα νέα κόμματα που αναμένεται να ανακοινωθούν επίσημα το αμέσως επόμενο διάστημα, η δημοσκόπηση μετράει καταρχάς την απήχηση που θα μπορούσε να έχει ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Η εκτίμηση που κάνει είναι ότι έως και 21% των ερωτώμενων θα μπορούσαν να το ψηφίσουν, με την πιο ισχυρή παρουσία μεταξύ όσων αυτοπροσδιορίζονται ως αριστεροί.

Ο σχηματισμός αυτός δείχνει να «κόβει» αρκετά από τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, την Πλεύση Ελευθερίας αλλά και από την «απροσδιόριστη» ψήφο.


Όσο για ένα κόμμα υπό την κ. Μαρία Καρυστιανού, η δημοσκόπηση κάνει την εκτίμηση ότι αυτοί που θα μπορούσαν να το ψηφίσουν φτάνουν στο 27%, με τη δυναμική αυτή να «κόβει» από την Πλεύση Ελευθερίας, την Ελληνική Λύση, το ΠΑΣΟΚ και την αδιευκρίνιστη ψήφο.


Την ίδια στιγμή η δημοσκόπηση της Metron Analysis, δείχνει ότι παραμένει υψηλή η δημοφιλία της Μαρίας Καρυστιανού, με την απήχησή της να είναι μεγάλη των Κεντροαριστερών, Κεντρώων και Αριστερών ψηφοφόρων, αλλά και μεταξύ των Δεξιών.


«Εκτός των τειχών» νιώθουν τα λαϊκά στρώματα

Ως προς την ερώτημα για το εάν νιώθουν εντός ή εκτός του «κάστρου», η δημοσκόπηση δείχνει ότι η πλειοψηφία θεωρεί ότι είναι εκτός. Όμως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η κοινωνική κατανομή αυτής της τοποθέτησης. Γιατί τότε θα δούμε ότι εκτός των τειχών αισθάνονται κατεξοχήν η εργατική τάξη, οι αγρότες και οι μικρομεσαίοι.


Μια κοινωνία που επιζητά την πολιτική αλλαγή

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA κάνει σαφές ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει πραγματική κρίση νομιμοποίησης. Ο συνδυασμός ανάμεσα στα οικονομικά προβλήματα και τον καταιγισμό σκανδάλων απομακρύνουν μέρος της εκλογικής βάσης της ΝΔ και στην πραγματικότητα ακυρώνουν τα σενάρια που θα ήθελαν τη ΝΔ να ήταν στο κέντρο των μετεκλογικών εξελίξεων. Πράγμα που σημαίνει ότι η εποχή του Κυριάκου Μητσοτάκη οδεύει προς το τέλος της.

Βεβαίως, την ίδια στιγμή απέναντι στην ασάφεια είναι σαφές ότι οι σημερινοί σχηματισμοί της αντιπολίτευσης δεν μπορούν να αποτελέσουν το αντίπαλο δέος. Αντιθέτως, τόσο ο Αλέξης Τσίπρας και ο υπό διαμόρφωση κομματικός σχηματισμός του, όσο και η Μαρία Καρυστιανού – αν και με απόσταση ανάμεσα στη δημοφιλία και την εκλογική επιρροή – δείχνουν να έχουν αρκετά πιο ισχυρή εκλογική δυναμική.

Κάτι που απλώς αποδεικνύει ότι είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο του πολιτικού σκηνικού. Ξέρουμε τι συμβαίνει στον έναν πόλο του πολιτικού συστήματος, δηλαδή την κρίση νομιμοποίησης της κυβέρνησης, όμως μένει να δούμε σε ποια κατεύθυνση θα μετατοπιστεί η μεγάλη δυσαρέσκεια και κυρίως το πολύ ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής.

Πηγή: in.gr

