Ιδιωτική πίστη: Αυξάνονται οι μη πραγματοποιηθείσες ζημιές

Αυξήθηκαν το πρώτο τρίμηνο οι μη πραγματοποιηθείσες ζημίες σε εταιρείες ιδιωτικών πιστώσεων στις ΗΠΑ και βρέθηκαν στο χειρότερο επίπεδό τους από το 2022, ενώ τα έσοδα από τόκους που έλαβαν σε είδος, αντί για μετρητά, παρέμεινε υψηλό, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξέτασε το Reuters.

Ο τομέας ιδιωτικής πίστωσης βρίσκεται υπό αυξανόμενη παρακολούθηση, καθώς το υψηλότερο κόστος δανεισμού ασκεί πίεση σε ορισμένες μεσαίες επιχειρήσεις και οι επενδυτές εστιάζουν περισσότερο στις αποτιμήσεις, στα μη δεδουλευμένα έσοδα και στα αιτήματα εξαγοράς σε μη διαπραγματεύσιμα επενδυτικά προϊόντα.

Ανάλυση του Reuters σε 51 εταιρείες ανάπτυξης επιχειρήσεων (BDC), έδειξε ότι οι συνολικές μη πραγματοποιηθείσες ζημίες ισοδυναμούσαν με το 2,35% της καθαρής αξίας ενεργητικού κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η μεγαλύτερη τριμηνιαία πτώση από το δεύτερο τρίμηνο του 2022.

Τα έσοδα από τόκους PIK

Οι υποτιμήσεις σημειώθηκαν καθώς τα έσοδα από τόκους PIK (payment-in-kind) παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, παρά τη μικρή υποχώρηση σε σχέση με τα πρόσφατα υψηλά επίπεδα.

Οι τόκοι σε είδος (PIK) επιτρέπουν στους δανειολήπτες να καταβάλλουν τόκους ή μερίσματα για ένα δάνειο ή ένα χρεόγραφο χρησιμοποιώντας επιπλέον χρέος ή ίδια κεφάλαια αντί για μετρητά. Χρησιμοποιούνται συχνά σε εξαγορές με μόχλευση, ιδιωτικά δάνεια και μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση, προκειμένου να βοηθήσουν τις εταιρείες να διατηρήσουν τις ταμειακές ροές τους κατά τη διάρκεια φάσεων ανάπτυξης ή περιόδων οικονομικών δυσχερειών

Το σύστημα PIK επιτρέπει στους δανειολήπτες μεν να αναβάλλουν την καταβολή των τόκων σε μετρητά αλλά αυξάνει το υπόλοιπο του χρέους.

Ξεχωριστή ανάλυση του Reuters έδειξε ότι τα αναγνωρίσιμα έσοδα από τόκους PIK ανήλθαν συνολικά σε περίπου 477 εκατ.δολάρια το τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά παραμένοντας κάτω από το υψηλό επίπεδο των περίπου 633 εκατ. δολαρίων που είχε καταγραφεί στις αρχές του 2025.

Οι μειώσεις χαρτοφυλακίου

Συνολικά, τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η πίεση εμφανίζεται με δύο τρόπους: αυξημένα έσοδα από τόκους σε μη μετρητά και μεγαλύτερες μειώσεις στο χαρτοφυλάκιο.

Οι μη πραγματοποιημένες ζημίες δεν αποτελούν αθετήσεις, αλλά μειώνουν την αναφερόμενη καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) και μπορούν να αντανακλούν ασθενέστερες προσδοκίες ανάκαμψης. Ορισμένες μειώσεις ενδέχεται να αντιστραφούν, ενώ άλλες μπορούν να γίνουν πραγματικές ζημίες εάν οι δανειολήπτες αθετήσουν τις υποχρεώσεις τους.

Οι καταθέσεις στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ δείχνουν ότι η Investcorp Credit Management BDC κατέγραψε μη πραγματοποιηθείσες ζημίες ίσες με το 16,8% της ΚΑΕ, η FS KKR Capital Corp 6,7% και η Blue Owl Technology Finance 6,5%.

Η Ares Capital Corp ανέφερε έσοδα από τόκους PIK ύψους 54 εκατ. δολαρίων το πρώτο τρίμηνο, η FS KKR Capital ανέφερε 38 εκατ. δολάρια και η Blue Owl Capital Corp 31,5 εκατ. δολάρια, δείχνουν επίσης οι καταθέσεις στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ.

Προειδοποίηση από την Fitch

Η Fitch προειδοποίησε ότι η αυξανόμενη έκθεση σε δάνεια με αναβαλλόμενη ή PIK δικαιώματα προαίρεσης θα μπορούσε να ασκήσει πίεση στη ρευστότητα των BDC εάν τα κέρδη σε μετρητά δεν επαρκούν για την κάλυψη των πληρωμών μερισμάτων.

«Η ιδιωτική πίστωση εισέρχεται στον πρώτο πραγματικό πιστωτικό κύκλο της από την Παγκόσμια Χρηματοπιστωτική Κρίση (GFC)», υπογραμμίζει ο Howard Mason, επικεφαλής χρηματοοικονομικής έρευνας στην Renaissance Macro Research.

Το υψηλότερο κόστος δανεισμού, οι ασθενέστερες αγορές εξόδου και η πίεση που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη στις αποτιμήσεις λογισμικού ασκούν πιέσεις στις συμφωνίες υψηλής μόχλευσης του 2021, ειδικά σε εκείνες που χρησιμοποιούν δομές PIK για την αναβολή των μετρητών τόκων, πρόσθεσε.