Επίδομα παιδιού: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις για το επίδομα παιδιού - Η διαδικασία

Economy 30.05.2026, 15:00
Σχολιάστε
Επίδομα παιδιού: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Τι πρέπει να γνωρίζετε
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για την τρέχουσα περίοδο.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται μόνο μετά την οριστική υποβολή της αίτησης από τον δικαιούχο

Το επίδομα παιδιού

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιούν την αίτηση είτε μέσω των ιστοσελίδων του ΟΠΕΚΑ και της ΗΔΙΚΑ (idika.gr), είτε μέσω της πλατφόρμας Taxisnet, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης.

Το ύψος του επιδόματος θα υπολογιστεί με βάση τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση Α21, καθώς και το οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024.

Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων για τη χορήγηση του επιδόματος περιλαμβάνεται η φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο, καθώς και η απαιτούμενη επάρκεια φοίτησης.

Έρχεται το επόμενο διάστημα και το έκτακτο επίδομα παιδιού 150 ευρώ

Για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση, είναι απαραίτητο να καταχωρηθούν σωστά τα στοιχεία της σχολικής μονάδας, η τάξη και ο αριθμός μητρώου κάθε παιδιού. Η διαδικασία ολοκληρώνεται μόνο μετά την οριστική υποβολή της αίτησης από τον δικαιούχο.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:

  • Τα στοιχεία της σχολικής μονάδας
  • Η τάξη και ο αριθμός μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν, εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση, πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά, θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Και έκτακτο επίδομα παιδιού

Σημειώνεται ότι περισσότερες  από 1 εκατ. οικογένειες με παιδιά αναμένεται να λάβουν το έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους 150 ευρώ η καταβολή του οποίου υπολογίζεται πριν το τέλος Ιουνίου.

Το εν λόγω μέτρο εκτιμάται ότι θα καλύψει περίπου το 80% με 85% των οικογενειών που υπάρχουν στη χώρα, χωρίς να χρειάζεται να γίνει κάποια αίτηση από την πλευρά των δικαιούχων.

Το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι να «τσεκάρουν» ότι έχει δηλωθεί ο αριθμός ΙΒΑΝ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Κι αυτό γιατί θα πραγματοποιηθεί διασταύρωση των στοιχείων με βάση τα εκκαθαριστικά σημειώματα της εφορίας και η πίστωση των χρημάτων με βάση τον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Επίδομα παιδιού: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Τι πρέπει να γνωρίζετε
Economy

Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού - Τι πρέπει να γνωρίζετε
ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο έως 5 Ιουνίου – Τα ποσά
Economy

Ποιοι πάνε ταμείο έως 5 Ιουνίου - Τα ποσά
Θεοδωρόπουλος: Η δεύτερη θητεία στον ΣΕΒ και το νέο στοίχημα της βιομηχανίας
Economy

Τα νέα πρόσωπα στον ΣΕΒ και το στοίχημα της βιομηχανίας
Βουλή: Κατατέθηκε προς κύρωση ο Κώδικας Χωροταξίας – Πολεοδομίας
Ακίνητα

Στη Βουλή ο Κώδικας Χωροταξίας – Πολεοδομίας
Στεγαστική κρίση: Στο τραπέζι «Σπίτι μου» και «Ανακαινίζω»
Ακίνητα

Πώς θα «πέσουν» νέα ακίνητα στην αγορά
Fuel Pass: Θυσίασαν την επιδότηση για να πάνε σούπερ μάρκετ
Economy

«Θυσίασαν» το Fuel Pass για να πάνε σούπερ μάρκετ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ακύρωσε» το sell in May, καταλύτης τα αποτελέσματα α’ 3μηνου
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ακύρωσε» το sell in May το ΧΑ

Ισχυρός καταλύτης για την αγορά ήταν τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν για το α΄ τρίμηνο του 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Otus: Aναλαμβάνει τo Ξενία Βυτίνας
Τουρισμός

Η Otus αναλαμβάνει το Ξενία Βυτίνας

Η νέα επένδυση της Otus στην oρεινή Αρκαδία με το Ξενία Βυτίνας ενισχύει το Luxury Mountain Tourism

Λάμπρος Καραγεώργος
Mediterra: Εδραιώνεται σε κομβικά αεροδρόμια με mastihashop corners
Business

Στο... συνάλλαγμα ποντάρει η Mediterra - Το νέο στοίχημα

Την παρουσία της σε κομβικά αεροδρόμια της Ελλάδας ενισχύει η Mediterra μέσω mastihashops - Το στοίχημα του τουρισμού και οι στόχοι για το 2026

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Fuel Pass: Θυσίασαν την επιδότηση για να πάνε σούπερ μάρκετ
Economy

«Θυσίασαν» το Fuel Pass για να πάνε σούπερ μάρκετ

Τι δείχνει η ακτινογραφία των 2,5 εκατ. αιτήσεων για το Fuel Pass

Αθανασία Ακρίβου
American Eagle: Με… τσακισμένα φτερά η αμερικανική εταιρεία – Η κόντρα στην Ελλάδα
World

Με... τσακισμένα φτερά η American Eagle - Η κόντρα στην Ελλάδα

Σε διαφορετικές κατευθύνσεις κινήθηκαν οι δύο βασικές μάρκες της American Eagle στις αρχές του 2026

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τεχνητή νοημοσύνη: Αντώνογλου και Γερμανίδης στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI
Startups

Δύο Έλληνες που χτίζουν παγκόσμιους παίκτες στην AI

Ο Ιωάννης Αντώνογλου της Reflection AI και ο Αναστάσης Γερμανίδης της Runway έχουν συγκεντρώσει αποτιμήσεις 30 δισ. δολαρίων και ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον στην τεχνητή νοημοσύνη

Γιώργος Πολύζος
Συντάξεις χηρείας: Επισπεύδεται η λύση στο πρόβλημα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιες αλλαγές έρχονται στις συντάξεις χηρείας

Με νομοθετική ρύθμιση η κυβέρνησης φέρνει παρεμβάσεις στις συντάξεις χηρείας

Κώστας Παπαδής
Ferrari: Αλλάζει τα δεδομένα με νέο ηλεκτρικό μοντέλο – Σε ποιους αγοραστές απευθύνεται
Ηλεκτροκίνηση

To πενταθέσιο της Ferrari δεν είναι «iphone σε ρόδες»

Μερίδιο στην «πίτα» της ηλεκτροκίνησης θέλει να αποκτήσει η Ferrari

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από Economy
Επίδομα παιδιού: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Τι πρέπει να γνωρίζετε
Economy

Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού - Τι πρέπει να γνωρίζετε

Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις για το επίδομα παιδιού - Η διαδικασία

Θεοδωρόπουλος: Η δεύτερη θητεία στον ΣΕΒ και το νέο στοίχημα της βιομηχανίας
Economy

Τα νέα πρόσωπα στον ΣΕΒ και το στοίχημα της βιομηχανίας

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος αναμένεται να επανεκλεγεί στην προεδρία του ΣΕΒ – Ποιοι βιομήχανοι από τη νέα γενιά θέτουν υποψηφιότητα

Δημήτρης Χαροντάκης
Βουλή: Κατατέθηκε προς κύρωση ο Κώδικας Χωροταξίας – Πολεοδομίας
Ακίνητα

Στη Βουλή ο Κώδικας Χωροταξίας – Πολεοδομίας

Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή

Στεγαστική κρίση: Στο τραπέζι «Σπίτι μου» και «Ανακαινίζω»
Ακίνητα

Πώς θα «πέσουν» νέα ακίνητα στην αγορά

Η στεγαστική κρίση «καίει» την ελληνική κοινωνία - Ποια μέτρα μελετά η κυβέρνηση

Fuel Pass: Θυσίασαν την επιδότηση για να πάνε σούπερ μάρκετ
Economy

«Θυσίασαν» το Fuel Pass για να πάνε σούπερ μάρκετ

Τι δείχνει η ακτινογραφία των 2,5 εκατ. αιτήσεων για το Fuel Pass

Αθανασία Ακρίβου
Τιμολόγια: Καθημερινότητα τα φέσια στην αγορά
Economy

Καμπανάκι στην αγορά - «Κόκκινα» τα 1 στα 3 τιμολόγια

Μόνο δύο στα τρία τιμολόγια πληρώνονται στην ώρα τους – Η καθυστέρηση πληρωμών φέρνει μειωμένη ρευστότητα και λιγότερες επενδύσεις

Δήμητρα Σκούφου
Alpha Bank: Φορολογικά έσοδα και ψηφιακό κράτος ενισχύουν τη δημοσιονομική εικόνα
Economy

Σταθερά πλεονάσματα για την Ελλάδα το 2026 βλέπει η αγορά

ΑΑΔΕ, myDATA και οι ψηφιακές παρεμβάσεις ενισχύουν τη συμμόρφωση, συμπεραίνει η Alpha Bank - Το α' τρίμηνο το πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκε στα 2,4 δισ., με άνοδο 25% στα έσοδα από ΦΠΑ

Latest News
Αγίου Πνεύματος: Στο 5% η πτώση στην κίνηση σε σχέση με πέρυσι
Κοινωνία

Αγίου Πνεύματος: Στο 5% η πτώση στην κίνηση σε σχέση με πέρυσι

Ακρίβεια και Πανελλαδικές «φρενάρουν» τα ταξίδια για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Πετρέλαιο: Θα επιστρέψουν οι εξαγωγές μέσω Ορμούζ στα προηγούμενα επίπεδα;
World

Πετρέλαιο: Θα επιστρέψουν οι εξαγωγές μέσω Ορμούζ στα προηγούμενα επίπεδα;

Τα δυτικά πλοία πιθανότατα θα διστάσουν να πλεύσουν μέσω του Ορμούζ εάν παραμείνει υπό τον de facto έλεγχο του Ιράν

Πληθωρισμός: Η καταπολέμησή του θέτει εκ νέου υπό πίεση την ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών
World

Ο πληθωρισμός αυξάνει την πολιτική πίεση στις κεντρικές τράπεζες

Η απώλεια της ανεξαρτησίας ενδέχεται να δυσχεράνει τον έλεγχο του πληθωρισμού

Οικονομική δικαιοσύνη: Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα;
Επικαιρότητα

Οικονομική δικαιοσύνη: Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα;

Σε νέα έρευνα, το 80,4% χαρακτηρίζει την Ελλάδα άδικη χώρα, το 81,9% θεωρεί ότι ο πλούτος κατανέμεται άδικα υπέρ των επιχειρηματιών

Μαν (BoE): Η «καλή τύχη» της εποχής του χαμηλού πληθωρισμού έχει παρέλθει
World

ΒοΕ: Η «καλή τύχη» της εποχής του χαμηλού πληθωρισμού έχει παρέλθει

Η Τράπεζα της Αγγλίας (BοE) έχει δεχτεί αυξανόμενη πίεση τα τελευταία χρόνια, αφού δυσκολεύεται να διατηρήσει τον πληθωρισμό στη Βρετανία κοντά στον στόχο του 2%

Gen Z: Είναι η γενιά που θα αναβιώσει τον κινηματογράφο;
World

Μπορεί η Gen Z να αναβιώσει τον κινηματογράφο;

Η Gen Z δεν πηγαίνει μόνο σινεμά, αλλά οδηγεί και στην αύξηση των εισπράξεων στη συνολική εμπειρία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Καφές: Πώς έπεσε θύμα της διεθνούς οικονομικής κρίσης
World

Πώς ο καφές έπεσε θύμα της διεθνούς οικονομικής κρίσης

Λίγο η κλιματική αλλαγή, λίγο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, λίγο ο χρηματιστηριακός τζόγος, λίγο οι δασμοί του Τραμπ και ο καφές είναι πια μια ακριβή απόλαυση

Αρχοντία Κάτσουρα
Marc Puig: «Η εταιρεία δεν πωλείται» τονίζει ο επιχειρηματίας
World

Marc Puig: «Η εταιρεία δεν πωλείται» τονίζει ο επιχειρηματίας

Η οικογένεια Puig θα παρέμενε μέτοχος ακόμη και αν οι διαπραγματεύσεις με την Estée Lauder είχαν στεφθεί με επιτυχία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κίνα: Πώς διευρύνει το ψηφιακό αποτύπωμα του γιουάν
Crypto

Τα σχέδια του Πεκίνου για το ψηφιακό γιουάν - Πώς θα διευρυνθεί η χρήση του

Το Πεκίνο στοχεύει στο να αυξήσει τη χρήση του ψηφιακού γιουάν - Η δέσμη μέτρων της POBC

Τζούλη Καλημέρη
Shein – Temu: Η σαρωτική επέλασή τους και ο γρίφος των 3 ευρώ
Business

Η σαρωτική επέλαση των Shein - Temu και ο γρίφος των 3 ευρώ

Στο τέλος του 2025, ο όγκος των μικροπακέτων από Shein και Temu είχε φθάσει κοντά στα 5,9 δισεκατομμύρια τεμάχια

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Επίδομα παιδιού: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Τι πρέπει να γνωρίζετε
Economy

Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού - Τι πρέπει να γνωρίζετε

Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις για το επίδομα παιδιού - Η διαδικασία

Holiday Exodus Peaks as Thousands Leave Athens
English Edition

Holiday Exodus Peaks as Thousands Leave Athens

Ports, airports and intercity transport hubs are experiencing heavy traffic as travelers head away for the long weekend, with passenger numbers and booking rates reaching exceptionally high levels

Ιδιωτική πίστη: Αυξάνονται οι μη πραγματοποιηθείσες ζημιές
World

Ιδιωτική πίστη: Αυξάνονται οι μη πραγματοποιηθείσες ζημιές

Οι μη πραγματοποιηθείσες ζημιές στην ιδιωτική πίστη αυξήθηκαν στο χειρότερο επίπεδό τους από το 2022

Ιράν: Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά
Κόσμος

Ιράν: Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά

Τι λέει ο σύμβουλος του Χαμενεΐ μετά την «αφωνία» από την πλευρά των ΗΠΑ

Φύλλια Πολίτη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς αποκαλύφθηκαν τα κυκλώματα – Τα στοιχεία από την επιχείρηση «Θερισμός»
Κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς αποκαλύφθηκαν τα κυκλώματα – Τα στοιχεία από την επιχείρηση «Θερισμός»

Έντονη και σε βάθος χρόνου αποκαλύπτεται η εμπλοκή της οργανωμένης μαφίας στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ – 1.151 κατηγορούμενοι, πέντε εγκληματικές ομάδες

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση
Πολιτική

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση

«Το ΠΑΣΟΚ δεν βρίσκεται σε κανέναν πανικό, ούτε διακατέχεται από εκνευρισμό. Αν, όμως, επιχειρείται μια οργανωμένη προσπάθεια χειραγώγησης από συγκεκριμένα συμφέροντα, έχουμε υποχρέωση να την αναδείξουμε για να προστατεύσουμε την ίδια τη δημοκρατία», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies