Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση

«Το ΠΑΣΟΚ δεν βρίσκεται σε κανέναν πανικό, ούτε διακατέχεται από εκνευρισμό. Αν, όμως, επιχειρείται μια οργανωμένη προσπάθεια χειραγώγησης από συγκεκριμένα συμφέροντα, έχουμε υποχρέωση να την αναδείξουμε για να προστατεύσουμε την ίδια τη δημοκρατία», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Πολιτική 30.05.2026, 13:41
Σχολιάστε
Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Δικαιωμένοι αισθάνονται στο ΠΑΣΟΚ για τις θέσεις τους αναφορικά με τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις και τις αποκλίσεις των μετρήσεων μεταξύ της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά στο Action24, «εμείς δεν φωνάζουμε. Θέσαμε ένα ζήτημα που βασίζεται στην κοινή λογική και το οποίο τελικά δικαιώθηκε. Επισημάναμε ότι δεν είναι δυνατόν δύο δημοσκοπήσεις, που δημοσιεύθηκαν με διαφορά μόλις τριών ημερών, να παρουσιάζουν τόσο μεγάλες αποκλίσεις. Η μία έδειχνε διαφορά οκτώ μονάδων και η άλλη μόλις μισής μονάδας. Προφανώς, μία από τις δύο έχει υποπέσει σε σφάλμα, είτε μεθοδολογικό είτε στο δείγμα, εκτός αν συμβαίνει κάτι άλλο. Θεωρώ ότι η χθεσινή δημοσκόπηση δικαίωσε αυτό το επιχείρημα, καθώς δεν αποτυπώθηκε διαφορά οκτώ μονάδων».

Στο ίδιο πλαίσιο, πρόσθεσε ότι «το κρίσιμο ερώτημα είναι το εξής: ενώ υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία να μην δημοσιοποιούνται δημοσκοπήσεις πριν από την επίσημη ίδρυση των κομμάτων, οι συγκεκριμένες μετρήσεις διενεργήθηκαν νωρίτερα και τελικά δημοσιεύθηκαν» και εξήγησε πως «όταν μια δημοσκόπηση εμφανίζει διαφορά οκτώ μονάδων, αυτό δεν μπορεί να χειραγωγήσει ένα μέρος της κοινής γνώμης ώστε να καταγραφεί αυξημένη η διαφορά σε επόμενες δημοσκοπήσεις; Αναφέρομαι σε εκείνους τους ψηφοφόρους που σκέφτονται ‘εγώ θέλω να συμπορευτώ με αυτόν που έχει πιθανότητες να κερδίσει’. Βλέποντας, λοιπόν, αυτό το αποτέλεσμα, οδηγούνται σε συγκεκριμένη επιλογή, ενώ τελικά η εικόνα που τους δόθηκε δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα».

«Απολύτως λογικό να παρατητείται προσωρινή αναδιάταξη των δυνάμεων»

Σχολιάζοντας τη στάση της Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας Τσουκαλάς υπογράμμισε πως «δεν είναι δυνατόν η ΝΔ να εγκαλεί σήμερα το ΠΑΣΟΚ επειδή ασκεί κριτική στις δημοσκοπήσεις, όταν η ίδια, για την ίδια ακριβώς εταιρεία, είχε εκδώσει ανακοίνωση μέσω του γραφείου Τύπου της, στις 22 Μαΐου του 2022, στην οποία προέβαινε σε δριμύτατη καταγγελία κατά της Real Polls, αναφέροντας ότι τα ευρήματά της είναι κατευθυνόμενα και στηλίτευε τις πρακτικές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αντιφατικό η Νέα Δημοκρατία να κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ, όταν η ίδια είχε αντιδράσει πολύ εντονότερα για την ίδια εταιρεία» και επέμενει πως το ΠΑΣΟΚ εκφράζει «την κοινή λογική. Είναι δυνατόν την ίδια περίοδο, μετρημένοι με τα ίδια κριτήρια, η διαφορά να ορίζεται ταυτόχρονα και οκτώ μονάδες και μισή μονάδα; Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό».

Αναφορικά με τη δημιουργία νέων κομμάτων και την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «προφανώς, όταν ιδρύονται νέα κόμματα με επικεφαλής πρόσωπα γνωστά, που έχουν διαγράψει τη δική τους πορεία και έχουν υπάρξει πρωθυπουργοί, όπως ο κ. Σαμαράς και ο κ. Τσίπρας, ή η κα Καρυστιανού, η οποία έλαβε μεγάλη προβολή λόγω της δράσης της, είναι απολύτως λογικό να παρατηρείται μια προσωρινή αναδιάταξη των δυνάμεων».

«Το ΠΑΣΟΚ ασκεί δομική και πολυθεματική αντιπολίτευση πάνω στα πραγματικά προβλήματα»

Μιλώντας για την προγραμματική αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ότι «είμαστε οι τελευταίοι που μπορούμε να κατηγορηθούμε ότι δεν επιζητούμε την προγραμματική αντιπαράθεση. Για παράδειγμα, την ώρα που το πολιτικό ενδιαφέρον μονοπωλείται επί μία εβδομάδα αποκλειστικά από τις δημοσκοπήσεις, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε την Πέμπτη συγκεκριμένες προτάσεις για τη σύνταξη χηρείας, αναμένοντας την απάντηση της κυβέρνησης. Προτείναμε να μην εφαρμοστεί η περικοπή που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου και διατήρησε η Νέα Δημοκρατία, να μην αναζητηθούν αναδρομικά ποσά, και να γίνει συμψηφισμός μέσω των φορολογικών υποχρεώσεων για τους συνταξιούχους του Δημοσίου που έχουν ήδη καταβάλει εισφορές».

Παράλληλα, ο Κώστας Τσουκαλάς τόνισε πως «χθες, όταν ο κ. Πιερρακάκης ανακοίνωσε τη λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, του υπενθυμίσαμε ότι πρόκειται για δικό τους νόμο του 2020, τον οποίο χρειάστηκαν έξι χρόνια για να υλοποιήσουν. Είναι δυνατόν η κυβέρνηση να επαίρεται για έναν νόμο που ψηφίστηκε τον Μάιο του 2020 και φτάνουμε στον Μάιο του 2026 για να δηλώσει ο αρμόδιος υπουργός ότι ‘σε λίγο καιρό θα τεθεί σε λειτουργία’; Ποιος, λοιπόν, ασκεί δομική και πολυθεματική αντιπολίτευση πάνω στα πραγματικά προβλήματα που απασχολούν τον κόσμο;».

«Δεν θα κριθεί το μάρκετινγκ του ενός ή του άλλου, αλλά οι προτεινόμενες πολιτικές»

«Εκεί θα κριθούμε όλοι», επισήμανε ο κ. Τσουκαλάς, σημειώνοντας πως «το ΠΑΣΟΚ δεν βρίσκεται σε κανέναν πανικό, ούτε διακατέχεται από εκνευρισμό. Αν, όμως, επιχειρείται μια οργανωμένη προσπάθεια χειραγώγησης από συγκεκριμένα συμφέροντα, έχουμε υποχρέωση να την αναδείξουμε για να προστατεύσουμε την ίδια τη δημοκρατία».

Τέλος, αναφορικά με τα μεγάλα διακυβεύματα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, επισήμανε ότι «τα διλήμματα που αντιμετωπίζουμε είναι εξαιρετικά κρίσιμα και αφορούν το αν θα συνεχιστεί η παρούσα πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας», υπογραμμίζοντας ότι «πρόκειται για μια πολιτική που διευρύνει τις ανισότητες και στερεί από τη χώρα τη δυναμική της ανάπτυξης, οδηγώντας σε ένα σπιράλ οικονομικής και παραγωγικής υστέρησης. Επιπλέον, το δημογραφικό πρόβλημα αποτελεί μια ανοιχτή απειλή που υπονομεύει το μέλλον της κοινωνικής συνοχής, ενώ βρισκόμαστε αντιμέτωποι και με τη θεσμική ανωμαλία που έχουν προκαλέσει τα σκάνδαλα και οι προσπάθειες συγκάλυψής τους».

Καταλήγοντας, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σημείωσε πως «απέναντι σε αυτή την κατάσταση, η λύση έγκειται σε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος και σε ένα συγκροτημένο πολιτικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση της κοινωνίας και της οικονομίας. Απαιτείται προστασία των δανειοληπτών και των συντάξεων, καθώς και ουσιαστική αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων με πολιτικές που θα στηρίξουν έμπρακτα το εισόδημα των πολιτών», για να τονίσει πως «αυτά είναι τα διακυβεύματα που θα αναμετρηθούν στις εκλογές. Δεν θα κριθεί το μάρκετινγκ του ενός ή του άλλου, αλλά οι προτεινόμενες πολιτικές. Οι πολίτες ψηφίζουν με γνώμονα την τσέπη τους και επιλέγουν εκείνον που πιστεύουν ότι μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα και καλύτερες μέρες».

Πηγή: in.gr

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ιράν: Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά
Κόσμος

Ιράν: Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς αποκαλύφθηκαν τα κυκλώματα – Τα στοιχεία από την επιχείρηση «Θερισμός»
Κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς αποκαλύφθηκαν τα κυκλώματα – Τα στοιχεία από την επιχείρηση «Θερισμός»
Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση
Πολιτική

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση
Greece Launches National Benefits Registry Pilot
English Edition

Greece Launches National Benefits Registry Pilot
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Γιατί αναβάλλεται η δημοσιοποίηση της λίστας των οφειλετών
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Γιατί αναβάλλεται η δημοσιοποίηση της λίστας των οφειλετών
Ινδία: Σε εγρήγορση για τον πληθωρισμό
World

Ινδία: Σε εγρήγορση για τον πληθωρισμό

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ακύρωσε» το sell in May, καταλύτης τα αποτελέσματα α’ 3μηνου
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ακύρωσε» το sell in May το ΧΑ

Ισχυρός καταλύτης για την αγορά ήταν τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν για το α΄ τρίμηνο του 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Otus: Aναλαμβάνει τo Ξενία Βυτίνας
Τουρισμός

Η Otus αναλαμβάνει το Ξενία Βυτίνας

Η νέα επένδυση της Otus στην oρεινή Αρκαδία με το Ξενία Βυτίνας ενισχύει το Luxury Mountain Tourism

Λάμπρος Καραγεώργος
American Eagle: Με… τσακισμένα φτερά η αμερικανική εταιρεία – Η κόντρα στην Ελλάδα
World

Με... τσακισμένα φτερά η American Eagle - Η κόντρα στην Ελλάδα

Σε διαφορετικές κατευθύνσεις κινήθηκαν οι δύο βασικές μάρκες της American Eagle στις αρχές του 2026

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Fuel Pass: Θυσίασαν την επιδότηση για να πάνε σούπερ μάρκετ
Economy

«Θυσίασαν» το Fuel Pass για να πάνε σούπερ μάρκετ

Τι δείχνει η ακτινογραφία των 2,5 εκατ. αιτήσεων για το Fuel Pass

Αθανασία Ακρίβου
Ferrari: Αλλάζει τα δεδομένα με νέο ηλεκτρικό μοντέλο – Σε ποιους αγοραστές απευθύνεται
Ηλεκτροκίνηση

To πενταθέσιο της Ferrari δεν είναι «iphone σε ρόδες»

Μερίδιο στην «πίτα» της ηλεκτροκίνησης θέλει να αποκτήσει η Ferrari

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Συντάξεις χηρείας: Επισπεύδεται η λύση στο πρόβλημα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιες αλλαγές έρχονται στις συντάξεις χηρείας

Με νομοθετική ρύθμιση η κυβέρνησης φέρνει παρεμβάσεις στις συντάξεις χηρείας

Κώστας Παπαδής
ΗΠΑ: Γιατί αποτυγχάνουν στους πολέμους;
Κόσμος

Γιατί αποτυγχάνουν οι ΗΠΑ στους πολέμους;

Οι ΗΠΑ μπορεί να διαθέτουν τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο, αλλά οι επαναλαμβανόμενες αποτυχίες αντανακλούν ένα βαθύτερο ελάττωμα στην προσέγγισή τους

Γιάννης Αγουρίδης
Στενά του Ορμούζ: Μειώνονται οι διελεύσεις
Ποντοπόρος

Μειώνονται οι διελεύσεις στα Στενά του Ορμούζ

Αρκετά πλοία επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν το ιρανικό σύστημα κυκλοφορίας κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Πολιτική
Ιράν: Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά
Κόσμος

Ιράν: Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά

Τι λέει ο σύμβουλος του Χαμενεΐ μετά την «αφωνία» από την πλευρά των ΗΠΑ

Φύλλια Πολίτη
Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση
Πολιτική

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση

«Το ΠΑΣΟΚ δεν βρίσκεται σε κανέναν πανικό, ούτε διακατέχεται από εκνευρισμό. Αν, όμως, επιχειρείται μια οργανωμένη προσπάθεια χειραγώγησης από συγκεκριμένα συμφέροντα, έχουμε υποχρέωση να την αναδείξουμε για να προστατεύσουμε την ίδια τη δημοκρατία», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Αγίου Πνεύματος: Κανονικά θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές
AGRO

Κανονικά οι λαϊκές αγορές του Αγίου Πνεύματος

Τι αναφέρει σε ανακοίνωση η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών

Ανδρουλάκης: Χωρίς δημοκρατία και κράτος δικαίου δεν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Χωρίς δημοκρατία και κράτος δικαίου δεν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη

Σε άρθρο του ο Νίκος Ανδρουλάκης υπεραμύνεται των αγώνων για δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη επισημαίνοντας ότι το αδιέξοδο του συστήματος Μητσοτάκη δεν πρέπει να μετατραπεί σε αδιέξοδο για τον λαό και τη χώρα

Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα στα Νέα Ελληνικά για τα ΕΠΑΛ
Κοινωνία

Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα στα Νέα Ελληνικά για τα ΕΠΑΛ

Πρεμιέρα για τις Πανελλαδικές σήμερα στα ΕΠΑΛ με το μάθημα των Νέων Ελληνικών

Νίκος Ταγαράς: To TEE αποχαιρετά έναν μηχανικό και πολιτικό που συνέβαλε να αλλάξει η χώρα
Επικαιρότητα

To TEE αποχαιρετά τον Νίκο Ταγαρά

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και ο τεχνικός κόσμος της χώρας αποχαιρετούν τον Νίκο Ταγαρά

Η ΕΛΑΣ γίνεται κόμμα – Kαμπάνια στην κοινωνία και οικονομική εξόρμηση στα νέα μέλη
Πολιτική

Η ΕΛΑΣ γίνεται κόμμα – Kαμπάνια στην κοινωνία και οικονομική εξόρμηση στα νέα μέλη

Από τις υπογραφές στις εγγραφές μελών, εθελοντές και στελέχη στην επικοινωνιακή και οργανωτική δουλειά.

Σωτήρης Μπολάκης
Latest News
Ιράν: Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά
Κόσμος

Ιράν: Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά

Τι λέει ο σύμβουλος του Χαμενεΐ μετά την «αφωνία» από την πλευρά των ΗΠΑ

Φύλλια Πολίτη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς αποκαλύφθηκαν τα κυκλώματα – Τα στοιχεία από την επιχείρηση «Θερισμός»
Κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς αποκαλύφθηκαν τα κυκλώματα – Τα στοιχεία από την επιχείρηση «Θερισμός»

Έντονη και σε βάθος χρόνου αποκαλύπτεται η εμπλοκή της οργανωμένης μαφίας στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ – 1.151 κατηγορούμενοι, πέντε εγκληματικές ομάδες

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση
Πολιτική

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση

«Το ΠΑΣΟΚ δεν βρίσκεται σε κανέναν πανικό, ούτε διακατέχεται από εκνευρισμό. Αν, όμως, επιχειρείται μια οργανωμένη προσπάθεια χειραγώγησης από συγκεκριμένα συμφέροντα, έχουμε υποχρέωση να την αναδείξουμε για να προστατεύσουμε την ίδια τη δημοκρατία», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Greece Launches National Benefits Registry Pilot
English Edition

Greece Launches National Benefits Registry Pilot

The new digital database will track welfare payments and social benefits received by citizens, aiming to strengthen oversight and reshape state support policies

Ληξιπρόθεσμα χρέη: Γιατί αναβάλλεται η δημοσιοποίηση της λίστας των οφειλετών
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Γιατί αναβάλλεται η δημοσιοποίηση της λίστας των οφειλετών

«Βουνό» παραμένουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη - Στον «πάγο» η δημοσιοποίηση της λίστας των μεγάλων οφειλετών

Ινδία: Σε εγρήγορση για τον πληθωρισμό
World

Ινδία: Σε εγρήγορση για τον πληθωρισμό

Σε εγρήγορση για τον πληθωρισμό θα πρέπει να είναι η Ινδία, τόνισαν αξιωματούχοι του υπουργείου Οικονομικών λίγες μόνο ημέρες πριν από την απόφαση νομισματικής πολιτικής από την κεντρική τράπεζα της χώρας, επισημαίνοντας τους κινδύνους από έναν κατώτερο του κανονικού μουσώνα και τις πρόσφατες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Το μείγμα των αυξημένων παγκόσμιων τιμών ενέργειας, […]

Αγίου Πνεύματος: Κανονικά θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές
AGRO

Κανονικά οι λαϊκές αγορές του Αγίου Πνεύματος

Τι αναφέρει σε ανακοίνωση η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών

Ανδρουλάκης: Χωρίς δημοκρατία και κράτος δικαίου δεν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Χωρίς δημοκρατία και κράτος δικαίου δεν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη

Σε άρθρο του ο Νίκος Ανδρουλάκης υπεραμύνεται των αγώνων για δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη επισημαίνοντας ότι το αδιέξοδο του συστήματος Μητσοτάκη δεν πρέπει να μετατραπεί σε αδιέξοδο για τον λαό και τη χώρα

Κατάρ: Η προσωρινή επιβολή τελών στο Ορμούζ είναι διαπραγματεύσιμη
World

Νέα παρέμβαση του Κατάρ για τα Στενά του Ορμούζ

Το Κατάρ είναι αντίθετο στην επιβολή μόνιμων τελών διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο έως 5 Ιουνίου – Τα ποσά
Economy

Ποιοι πάνε ταμείο έως 5 Ιουνίου - Τα ποσά

Συνολικά 69.320.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 72.990 δικαιούχους από ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ

Chevron’s Block 10 Bet Rests on Promising Seismic Data
English Edition

Chevron’s Block 10 Bet Rests on Promising Seismic Data

2D and 3D surveys obtained from HELLENiQ ENERGY have identified promising geological structures off the Kyparissia Gulf, with a subsurface that resembles the Ionian block where ExxonMobil is positioned.

Φυσικό αέριο ΗΠΑ: «Αρκούδες» τα hedge funds για πρώτη φορά από το 2024
Φυσικό αέριο

Φυσικό αέριο: «Αρκούδες» τα hedge funds για πρώτη φορά από το 2024

Το φυσικό αέριο των ΗΠΑ αποτελεί εξαίρεση στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας

Πετρέλαιο: Η μεγαλύτερη μηναία απώλεια εδώ και 6 χρόνια
Commodities

Πετρέλαιο σε εποχή... covid - Βουτιά 19% τον Μάιο

Βουτιά για το πετρέλαιο καθώς οι traders ευελπιστούν για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ- Ιράν

Τζούλη Καλημέρη
Φορολογικές δηλώσεις: Τα SOS για αναδρομικά σε μισθούς και συντάξεις
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Τα SOS στις δηλώσεις για αναδρομικά - Τι πρέπει να προσέξετε

Ποια ποσά εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στις φορολογικές δηλώσεις - Ο φόρος που πρέπει να καταβληθεί

Θεοδωρόπουλος: Η δεύτερη θητεία στον ΣΕΒ και το νέο στοίχημα της βιομηχανίας
Economy

Τα νέα πρόσωπα στον ΣΕΒ και το στοίχημα της βιομηχανίας

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος αναμένεται να επανεκλεγεί στην προεδρία του ΣΕΒ – Ποιοι βιομήχανοι από τη νέα γενιά θέτουν υποψηφιότητα

Δημήτρης Χαροντάκης
Ιαπωνία: Χρησιμοποίησε 73,6 δισ. δολάρια για να στηρίξει το γιεν
Συνάλλαγμα

Το Τόκιο χρησιμοποίησε 73,6 δισ. δολάρια για να στηρίξει το γιεν

Η πρώτη παρέμβαση της Ιαπωνίας από το 2024 για να στηρίξει το γιεν

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies