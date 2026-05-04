Εθνική Τράπεζα: Προχωρά σε πρόωρη αποπληρωμή ομολόγων

Στην άσκηση του δικαιώματος πρόωρης εξαγοράς (call option) για το σύνολο των ανεξόφλητων ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας προχώρησε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Πρόκειται για τίτλους συνολικού ύψους 200 εκατ. λιρών, με λήξη στις 2 Ιουνίου 2027, οι οποίοι είχαν εκδοθεί τον Δεκέμβριο του 2022 στο πλαίσιο του προγράμματος Global Medium Term Note ύψους 5 δισ. ευρώ.

Το υφιστάμενο ανεξόφλητο κεφάλαιο ανέρχεται σε περίπου 30,9 εκατ. λίρες.

Η ανακοίνωση της ΕΤΕ

Άσκηση του δικαιώματος αγοράς (call option) σχετικά με τις Ομολογίες Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Fixed Rate Resettable Unsubordinated MREL Notes) ποσού £200.000.000 που λήγουν στις 2 Ιουνίου 2027 (XS2562483441) και έχουν εκδοθεί την 2α Δεκεμβρίου 2022 υπό το €5.000.000.000 Global Medium Term Note Πρόγραμμα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (ο Εκδότης) ανακοινώνει στους επενδυτές, σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014 για τη χειραγώγηση της αγοράς (MAR) και τον ελληνικό νόμο 3556/2007, ότι έχει ασκήσει το δικαίωμα αγοράς (call option) σε σχέση με το σύνολο των ανεξόφλητων Ομολογιών Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Fixed Rate Resettable Unsubordinated MREL Notes) συνολικού ποσού £200.000.000 που λήγουν στις 2 Ιουνίου 2027 (XS2562483441) (οι Ομολογίες) και έχουν εκδοθεί την 2α Δεκεμβρίου 2022 υπό το €5.000.000.000 Global Medium Term Note Πρόγραμμα του Εκδότη (το Πρόγραμμα). Οι Ομολογίες θα αποπληρωθούν στην ονομαστική τους αξία όπως προβλέπεται στον Όρο 10.3 των Ομολογιών. Δεδουλευμένοι αλλά μη εισέτι καταβληθέντες τόκοι θα καταβληθούν όπως ορίζουν οι όροι των Ομολογιών.

Το υφιστάμενο ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου των Ομολογιών ανέρχεται στο ποσό των £30.934.000.

Σύμφωνα με τον όρο 10.12, ο Εκδότης έχει εξασφαλίσει την συμμόρφωση με τους όρους που προβλέπονται από την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL Requirements), όπως ορίζονται στους Όρους, προκειμένου να αποπληρώσει τις Ομολογίες, πριν την άσκηση του δικαιώματος αγοράς.