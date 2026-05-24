Commerzbank: Συσπειρώνει τους μετόχους της απέναντι στη UniCredit

Σε μια προσπάθεια να συσπειρώσει τους μετόχους της ενάντια στην πολιορκία της Unicredit η Commerzbank πραγματοποίησε την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας

World 24.05.2026, 09:20
Επιμέλεια Μελίνα Ζιάγκου

Η UniCredit «δεν προσφέρει επαρκή χρήματα στους μετόχους μας». Με αυτήν τη δήλωση η CEO της Commerzbank, Μπετίνα Ορλόπ συνόψισε το σκεπτικό της επίσημης αξιολόγησης του διοικητικού συμβουλίου και του εποπτικού συμβουλίου της γερμανικής τράπεζας που πολιορκείται από την Unicredit.

Σε μια προσπάθεια, άλλωστε να συσπειρώσει τους μετόχους της ενάντια σε αυτό, πραγματοποιήθηκε η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας, η οποία θα μπορούσε και να εξελιχθεί στην τελευταία της 156 ετών ιστορίας της ως αυτόνομου ιδρύματος.

Στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Βισμπάντεν εκατοντάδες μικροεπενδυτές, εργαζόμενοι με κίτρινα μπλουζάκια και διαχειριστές κεφαλαίων συγκεντρώθηκαν την Τετάρτη, όχι μόνο για να γιορτάσουν την ανάκαμψη της τιμής της μετοχής της Commerzbank, αλλά και για να υπερασπιστούν μια τράπεζα που για χρόνια αποτέλεσε σύμβολο της απογοήτευσης του γερμανικού τραπεζικού συστήματος.

Το κλίμα ήταν προκλητικό, γράφουν οι FT. Οι μετοχές της Commerzbank βρέθηκαν σε υψηλό 15 ετών μετά από άνοδο περίπου 40% κατά το περασμένο έτος, υπερτερώντας του Stoxx Europe 600 Banks και σηματοδοτώντας μια μεγάλη ανατροπή για μια μετοχή που επί μακρόν ήταν συνδεδεμένη με χρόνια υποαπόδοση. Περίπου 1.000 μέτοχοι παρευρέθηκαν στη συνέλευση -πολύ περισσότεροι από τους 740 πέρσι- εκπροσωπώντας σχεδόν το 42% του κεφαλαίου της τράπεζας.

Η Μπετίνα Ορλόπ καταχειροκροτήθηκε, παρουσιάζοντας μια στρατηγική που υπόσχεται να επιστρέψει περίπου το μισό της τρέχουσας χρηματιστηριακής αξίας της Commerzbank στους μετόχους έως το 2030.

Ωστόσο, το πανηγυρικό κλίμα επισκιάζεται μαπό την UniCredit, η οποία είναι πλέον με διαφορά ο μεγαλύτερος μέτοχος της γερμανικής τράπεζας, με ένα ποσοστό που θα μπορούσε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία σε μια τυπική Γενική Συνέλευση. Παρά την επιθετική προσφορά των 39 δισ. ευρώ, δεν παραυρέθηκε στη συνέλευση.

Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο»

«Υπάρχει ακόμα ένας ελέφαντας στο δωμάτιο», δήλωσε στους FT ο Andreas Thomae, της Deka Investment, αναφερόμενος στον μεγαλύτερο μέτοχο της Commerzbank.

Η Commerzbank, η οποία ιδρύθηκε στο Αμβούργο το 1870 για τη χρηματοδότηση του γερμανικού εξωτερικού εμπορίου, εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας. Όμως, η εξαγορά της Dresdner Bank κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 ήταν καθοριστική για τον κατήφορο. Η τράπεζα φορτώθηκε με δισεκατομμύρια τοξικά περιουσιακά στοιχεία επενδυτικής τραπεζικής και το Βερολίνο αναγκάστηκε να προχωρήσει σε πακέτο διάσωσης ύψους 18,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σημειωτέον ότι η γερμανική κυβέρνηση παραμένει ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της Commerzbank με ποσοστό 12%.

Τα χρόνια των αναδιαρθρώσεων, των αυξήσεων κεφαλαίου και της χαμηλής κερδοφορίας μετέτρεψαν την Commerzbank σε μία από τις λιγότερο συμπαθείς τραπεζικές μετοχές της Ευρώπης. Τώρα, ξαφνικά, η τράπεζα έχει γίνει και πάλι πολύτιμη.

Συσπείρωση ενάντια στην εξαγορά

«Γνωρίζουμε ότι η υψηλή τιμή της μετοχής βοηθάει στο χαρτοφυλάκιο, αλλά μας βοηθάει επίσης να παραμείνουμε ανεξάρτητοι», δήλωσε ο Markus Freyaldenhoven, εκπρόσωπος των εργαζομένων από το Ντίσελντορφ, φορώντας ένα φούτερ με το σλόγκαν «Μας ανήκει το κίτρινο» — το εταιρικό χρώμα της τράπεζας.

Εργαζόμενοι που έχουν γίνει μέτοχοι, φορώντας κίτρινα καπέλα και μπλουζάκια, κάθονταν σχηματίζοντας μια καρδιά μπροστά από τη σκηνή, επευφημώντας την Ορλόπ — παρά το γεγονός ότι αφενός κατέχουν συλλογικά λιγότερο από το 1% των μετοχών της Commerzbank, αφετέρου η διοίκηση ανακοίνωσε πρόσφατα έναν ακόμη γύρο 3.000 απολύσεων.

Η UniCredit έχει προσφέρει 0,485 δικές της μετοχές για κάθε μετοχή της Commerzbank, αποτιμώντας την αξίας της σε περίπου 38,6 δισ. ευρώ την ημέρα της συνέλευσης — τιμή χαμηλότερη από την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση της Commerzbank στην αγορά, η οποία ανέρχεται σε περίπου 40,9 δισ. ευρώ.

Ο πρόεδρος Jens Weidmann προέτρεψε τους επενδυτές να μην διαθέσουν τις μετοχές τους στην προσφορά ανταλλαγής της UniCredit, ενώ η Ορλόπ προειδοποίησε ότι μια εξαγορά θα μπορούσε να οδηγήσει σε «βαθιές περικοπές, μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας και αποχώρηση από ολόκληρους επιχειρηματικούς τομείς».

Η προσφορά της UniCredit προσέλκυσε μόλις το 0,02% των μετοχών της Commerzbank ενόψει της συνέλευσης, με εκπροσώπους των επενδυτών να προειδοποιούν ότι η αντίσταση από μόνη της δεν θα είναι αρκετή.

Μη ρεαλιστική η ελπίδα για «λευκούς ιππότες»;

Ο Hendrik Schmidt, της εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων DWS, προειδοποίησε ότι η ελπίδα για έναν «λευκό ιππότη» (white knight) επενδυτή που θα αντιμετώπιζε τη UniCredit είναι μη ρεαλιστική. «Για εμάς, ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο: η UniCredit δεν πρόκειται να υποχωρήσει. Διαθέτει τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους και τον χρόνο», δήλωσε.

Υπενθυμίζεται ότι τον προηγούμενο μήνα το Bloomberg έγραψε, επικαλούμενο πηγές, ότι ξ Γερμανία ήρθε σε επαφή με ευρωπαϊκές τράπεζες προκειμένου να υπερασπιστεί την Commerzbank έναντι της προσφοράς εξαγοράς της UniCredit νωρίτερα φέτος. Γερμανοί αξιωματούχοι προσέγγισαν ανεπίσημα τις τράπεζες, καθώς διερευνούσαν τη δυνατότητα να αποκτήσει ένας νέος στρατηγικός επενδυτής μερίδιο ή ακόμη και να εξαγοράσει την τράπεζα με έδρα τη Φρανκφούρτη, ανέφεραν οι πηγές στο Bloomber, ωστόσο οι συνομιλίες δεν προχώρησαν πέρα από ένα πολύ αρχικό στάδιο

Ο Klaus Nieding, της ένωσης μετόχων DSW, ανέφερε ότι «με το ξεπέρασμα του ορίου του 30%, η πόρτα για μια εξαγορά είναι πλέον ορθάνοιχτη». Προέτρεψε τον διευθύνοντα σύμβουλο της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ, να εγκαταλείψει τις «τακτικές της σταδιακής προσέγγισης και της παραπληροφόρησης» και αντίθετα να επιδιώξει συνομιλίες για μια πιθανή «συγχώνευση ίσων».

