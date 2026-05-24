Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 92-85: Βασιλιάς της Ευρώπης ο Θρύλος!

Θρύλος και πάσης Ευρώπης! Σε έναν μυθικό, έναν δραματικό τελικό, ο Ολυμπιακός νίκησε 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ και κατέκτησε την τέταρτη Euroleague της ιστορίας του!

Business of Sport 24.05.2026, 23:12
Σχολιάστε
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 92-85: Βασιλιάς της Ευρώπης ο Θρύλος!
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Πανάξιος πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός! Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν τη Ρεάλ Μαδρίτης ίσως στον πιο δραματικό τελικό όλων των εποχών που δεν… τελείωνε ποτέ και κατέκτησαν την τέταρτη Euroleague της ιστορίας τους. Μια ματσάρα απίστευτη, με ένα φινάλε που… σταμάτησε τις ανάσες όλου του μπασκετικού κόσμου και που έληξε μέσα σε έναν πανζουρλισμό από 20.000 και πλέον κόσμου στο «T-Center».

Στο τέλος, οι Πειραιώτες του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν αυτοί που το ήθελαν περισσότερο, έβγαλαν όλη την ψυχή τους και δικαιώθηκαν για μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από μια εξαετία. Πνιγμένος από τον πίεση ο Ολυμπιακός για 35 περίπου λεπτά, με όλα τα φαντάσματα του παρελθόντος, προσωπικά και ομαδικά, να κυκλοφορούν στο παρκέ του ΟΑΚΑ από το πρώτο τζάμπολ, στο τέλος τα… ξόρκισε όλα, τα σάρωσε όλα και επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης, ως η καλύτερη ομάδα, ως αυτή που παίζει σταθερά το καλύτερο μπάσκετ. Μια απόλυτη δικαίωση, όλου του «ερυθρόλευκου» μπασκετικού οργανισμού!

Μυθική εμφάνιση από τον Εβάν Φουρνιέ με 20 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ο Γάλλος οδήγησε τον Ολυμπιακό εκεί που ήθελε, εκεί που είχε σαν στόχο να κάνει από την πρώτη στιγμή που ήρθε. Άξιος συμπαραστάτης ο απίθανος Άλεκ Πίτερς με 16 πόντους και 7 ριμπάουντ, από 12 και 10 πρόσθεσαν Βεζένκοφ και Γουόκαπ. Λάιλς και Χεζόνια προσπάθησαν να… σολάρουν τον τελικό για τη Ρεάλ, αλλά δεν τα κατάφεραν απέναντι σε έναν πιο πλήρη, πιο ψυχωμένο, πιο ποιοτικό και πιο έτοιμο από ποτέ για την επιστροφή του στην κορυφή, Ολυμπιακό.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Ρεάλ Μαδρίτης ξεκίνησε με ένα γρήγορο 0-4 με τους Χεζόνια και Λάιλς να σκοράρουν στο 1’ και τον Ολυμπιακό να ξεκινάει λίγο νευρικά το ματς. Ο Λάιλς συνέχισε να σκοράρει και από κοντά και από μακριά και έκανε το 1-9 για τη «Βασίλισσα» στο 3’. Λάιλς και Αμπάλδε σκόραραν και πάλι από μακριά και έκαναν το 2-15, με τον Βεζένκοφ να κάνει το 6-15 με γκολ φάουλ στο 5’.

Ο Γουόκαπ με τρίποντο απέναντι στη ζώνη έκανε το 9-15. Ο Βεζένκοφ με γκολ-φάουλ και πάλι έκανε το 12-15, με τον Λάιλς να σκοράρει και πάλι για το 13-18 στο 6’. Ο Γουόρντ με ωραία προσπάθεια έκανε το 17-22, με Φελίς και Μαλεντόν να κάνουν το 17-26. Η πρώτη περίοδος τελείωσε με τον Χολ να σκοράρει για το 19-26.

Ο Αμπάλδε ξεκίνησε εύστοχα το δεύτερο δεκάλεπτο, κάνοντας το 19-29, για να μειώσει ο Γουόρντ σε 21-29 στο 11’. Ο Πίτερς έκανε το 25-29 για τον Ολυμπιακό στο 13’ με την ομάδα να βρίσκει ρυθμό σε εκείνο το σημείο. Ο Γουόρντ από μακριά έκανε το 28-31, για να κάνει ο Φελίς το 28-33 στο 14’.

Ο Φουρνιέ με προσωπικό σερί και τον Τζόσεφ να είναι… μαέστρος ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 38-36 στο 18’. Ο Λάιλς απάντησε και πάλι με τρίποντο για το 38-39, με τον Φουρνιέ να βάζει και εκείνος ακόμα ένα για το 41-39. Ο Πίτερς με τρίποντο έκανε το 44-39 και έδωσε αέρα +5 στους Πειραιώτες στο 19’. Ο Πίτερς σκόραρε με follow και έκανε το 46-44 υπέρ του Ολυμπιακού που ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Μεγαλύτερο πρόβλημα για τους ερυθρόλευκους ήταν ο Τρέι Λάιλς που είχε 21 πόντους στο πρώτο μέρος, ενώ ο Φουρνιέ είχε 11, με τον Πίτερς να προσθέτει ακόμα εννέα.

Ο ΜακΚίσικ ήρθε από τον πάγκο στο τρίτο δεκάλεπτο και με την ορμή του και το μακρινό του σουτ έκανε το 49-44 στο 22’. Ο Αμπάλδε με τρίποντο ισοφάρισε σε 49-49 με τρίποντο στο 23’. Ο Γουόκαπ με μαρκαρισμένο τρίποντο έκανε το 52-49 στο 24’. Ο Χεζόνια με ένα τρίποντο από πολύ μακριά μείωσε στον πόντο και σκορ54-53 στο 25’.

Ο Φελίς με πέντε συνεχόμενους πόντους και ο Χεζόνια, έκαναν το 54-60 για τη Ρεάλ Μαδρίτης στο 26’. ΜακΚίσικ και Γουόκαπ μείωσαν σε 58-60 στο 28’. Χεζόνια και Μαλεντόν με συνεχόμενες βολές έδωσαν αέρα +6 στη Ρεάλ στο 29. Η τρίτη περίοδος έκλεισε με καλάθι του Μιλουτίνοφ, ο οποίος έκανε το 61-65 που ήταν και το σκορ του δεκαλέπτου.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την τέταρτη περίοδο με μεγάλο τρίποντο του Φουρνιέ που έκανε το 64-65 στο 31’. Ο Τζόσεφ έβαλε μπροστά τον Ολυμπιακό με τεράστιο σουτ και έκανε το 67-65 στο 32’. Ο Μαλεντόν απάντησε με τρίποντο και έκανε το 67-68 στο 33’. O Μαλεντόν με 1/2 βολές έκανε το 68-69 στο 34’. Ο Βεζένκοφ έκανε το 70-69 στο 34’.

Ο Χεζόνια σκόραρε από κοντά για το 70-71 στο 35’. Ο Βεζένκοφ με τεράστιο τρίποντο από τη γωνία έκανε το 73-71 στο 36’. Ο Φελίς έκανε με καλάθι και φάουλ το 74-73, πάνω στην πίεση του Φουρνιέ. Ο Γάλλος σούπερ σταρ, έκανε το 76-73 με προσωπικό καλάθι. Ο Τζόουνς με 2/2 βολές έκανε το 78-75 στο 37΄. Ο Πίτερς έκανε το 80-77 για να ισοφαρίσει με τρίποντο ο Χεζόνια σε 80-80 στο 38’. Ο Τζόουνς με κάρφωμα από κοντά έκανε το 82-80. Ο Γουόκαπ έκανε το 84-80 με 2/2 βολές στο 39’.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ισπανία: Η προσπάθεια εναντίον του… υπερτουρισμού
World

Η Ισπανία και ο επίτροπος για τον... υπερτουρισμό
Πετρέλαιο: Αυξάνεται η παραγωγή στις ΗΠΑ – Προβλέψεις για υψηλά κέρδη εν μέσω ενεργειακής κρίσης
Πετρέλαιο

Ο πόλεμος με το Ιράν επαναφέρει το «drill baby drill» στις ΗΠΑ
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 92-85: Βασιλιάς της Ευρώπης ο Θρύλος!
Business of Sport

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 92-85: Βασιλιάς της Ευρώπης ο Θρύλος!
Wall Street: «Σύννεφα» μετά το άλμα στις μετοχές – Εκτίναξη αποδόσεων στα ομόλογα
Wall Street

«Σύννεφα» στις μετοχές φέρνει η εκτίναξη αποδόσεων στα ομόλογα
Νορβηγία: Διπλασιάζει την προμήθεια πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ευρώπη
Πετρέλαιο

Στο... φουλ η παραγωγή πετρελαίου και αερίου από τη Νορβηγία
Τραμπ: Συναλλαγές 50 εκατ. δολαρίων σε μετοχές των «Magnificent 7» στο προηγούμενο 3μηνο
World

«Τζόγος» Τραμπ με μετοχές των «Magnificent 7» αξίας 50 εκατ. σε 3 μήνες

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Δημόσιο Χρέος: Η Ελλάδα ετοιμάζει και δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή για φέτος
Economy

Η Ελλάδα ετοιμάζει και 2η πρόωρη αποπληρωμή για φέτος

Η ελληνική πλευρά, δίνοντας επιπλέον έως 2,5 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2026 επιθυμεί να βελτιώσει όσο το δυνατόν περισσότερο το προφίλ για το ελληνικό δημόσιο χρέος

Γιάννης Αγουρίδης
Commerzbank: Συσπειρώνει τους μετόχους της απέναντι στη UniCredit
World

Οι μέτοχοι της Commerzbank συσπειρώνονται ενάντια στην UniCredit

Σε μια προσπάθεια να συσπειρώσει τους μετόχους της ενάντια στην πολιορκία της Unicredit η Commerzbank πραγματοποίησε την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας

Μελίνα Ζιάγκου
Χρυσές λίρες: Ποιες χρονιές πουλήθηκαν οι περισσότερες [πίνακας]
Economy

Το μεγάλο ξεπούλημα στις χρυσές λίρες [πίνακας]

Ποιες χρονιές οι Έλληνες πούλησαν μαζικά τις χρυσές λίρες - Ο ρόλος της παγκόσμιας κρίσης

Ανδρομάχη Παύλου
Σούπερ μάρκετ: Μήνα με το μήνα η μάχη με τα κόστη – Πάνω από χρόνο «βλέπει» η αγορά το πλαφόν
Τρόφιμα – ποτά

Η μάχη στο ράφι, το βαρόμετρο και το «αγκάθι» του πλαφόν

Στο 7% η άνοδος των πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ - Νευρικότητα προκαλεί ο τουρισμός

Δημήτρης Χαροντάκης
Mango: Επισήμως κατηγορούμενος για τη δολοφονία του πατέρα του ο Τζόναθαν Άντικ
World

Από χρυσός κληρονόμος... ύποπτος για πατροκτονία

Γιατί η δικαστής έβγαλε από το συρτάρι την υπόθεση του θανάτου τού ιδρυτή της Mango Ισάκ Αντίκ

Μελίνα Ζιάγκου
ΗΠΑ: Στα ύψη η χρηματιστηριακή αγορά, στο ναδίρ ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης
World

Καταναλωτική εμπιστοσύνη vs Wall Street

Ιστορικό υψηλό κατέγραψαν πριν λίγες ημέρες τα χρηματιστήρια στις ΗΠΑ, την ίδια ώρα που η καταναλωτική εμπιστοσύνη είναι στο ναδίρ

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Παρκόμετρο: Πώς ένας δαιμόνιος δημοσιογράφος έλαβε την πατέντα στις 24 Μαΐου 1938
World

Πότε το παρκόμετρο μπήκε επίσημα στη ζωή μας

Το παρκόμετρο είναι η μάστιγα των βιαστικών οδηγών, απαιτώντας κέρματα που δεν έχουν, ωστόσο, αρχικά δεν σχεδιάστηκε ως τρόπος δημιουργίας εσόδων, αλλά για την αποσυμφόρηση της στάθμευσης

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΗΠΑ: Nέα έκρηξη εξαγορών και συγχωνεύσεων με φόντο την AI – Deals σε ενέργεια και υποδομές
World

Νέα ρότα συγχωνεύσεων - εξαγορών σε ΗΠΑ λόγω ΑΙ

Πώς η αυξανόμενη ζήτηση σε ενεργειακές και τεχνολογικές υποδομές αναδιαμορφώνει στις ΗΠΑ το τοπίο των εξαγορών και των συγχωνεύσεων

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από Business of Sport
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 92-85: Βασιλιάς της Ευρώπης ο Θρύλος!
Business of Sport

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 92-85: Βασιλιάς της Ευρώπης ο Θρύλος!

Θρύλος και πάσης Ευρώπης! Σε έναν μυθικό, έναν δραματικό τελικό, ο Ολυμπιακός νίκησε 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ και κατέκτησε την τέταρτη Euroleague της ιστορίας του!

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 79-61: Ο Θρύλος στον τελικό!
Business of Sport

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 79-61: Ο Θρύλος στον τελικό!

Ο Ολυμπιακός σάρωσε τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four στο κατακόκκινο από 14.000 οπαδούς του ΟΑΚΑ και προκρίθηκε στον 10ο τελικό της ιστορία του.

Τραμπ Τζoύνιορ: Υποστηρικτής της «Ολυμπιάδας στεροειδών» που ξεκινά την Κυριακή
Business of Sport

Ο Τραμπ Τζούνιορ... τζογάρει στην «Ολυμπιάδα στεροειδών»

Σαράντα αθλητές θα λάβουν μέρος στον αμφιλεγόμενο διαγωνισμό, με την υποστήριξη της επενδυτικής εταιρείας των Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Πίτερ Θιλ

Λιονέλ Μέσι: Στην ομάδα των δισεκατομμυριούχων ποδοσφαιριστών μαζί με τον Ρονάλντο
Business of Sport

Στο κλειστό club των κροίσων αθλητών ο Μέσι

Ο 38χρονος Μέσι έχει κερδίσει περισσότερα από 700 εκατομμύρια δολάρια σε μισθούς και μπόνους από το 2007, σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg

Φλορεντίνο Πέρεθ: Πλησιάζει τους ισχυρότερους δισεκατομμυριούχους του πλανήτη
Business of Sport

Φλορεντίνο Πέρεθ: Πλησιάζει τους ισχυρότερους δισεκατομμυριούχους του πλανήτη

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ ο άνθρωπος που μετέτρεψε τη Ρεάλ Μαδρίτης στην ισχυρότερη ποδοσφαιρική αυτοκρατορία της Ευρώπης.

Γιώργος Μαζιάς
Η FIFA μετατρέπει το Μουντιάλ 2026 σε… Monopoly
Business of Sport

Η FIFA μετατρέπει το Μουντιάλ 2026 σε… Monopoly

Η FIFA βγάζει ειδική έκδοση του διάσημου επιτραπέζιου παιχνιδιού

Γιώργος Μαζιάς
Fifa: Κινδυνεύει να «πληρώσει ακριβά» τα εισιτήρια με τις εξωφρενικές τιμές
Business of Sport

Fifa: Κινδυνεύει να «πληρώσει ακριβά» τα εισιτήρια με τις εξωφρενικές τιμές

Τα πανάκριβα εισιτήρια του Μουντιάλ και οι αυξημένες τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων έχουν αποκλείσει αρκετούς απο όσους σχεδίαζαν να ταξιδέψουν στις τρεις χώρες της Βόρειας Αμερικής

Latest News
Ισπανία: Η προσπάθεια εναντίον του… υπερτουρισμού
World

Η Ισπανία και ο επίτροπος για τον... υπερτουρισμό

Στην Ισπανία η περιοχή της Βαρκελώνης προσέλκυσε το 2025, 26 εκατομμύρια επισκέπτες, αύξηση 2,4% σε σχέση με το 2024

Πετρέλαιο: Αυξάνεται η παραγωγή στις ΗΠΑ – Προβλέψεις για υψηλά κέρδη εν μέσω ενεργειακής κρίσης
Πετρέλαιο

Ο πόλεμος με το Ιράν επαναφέρει το «drill baby drill» στις ΗΠΑ

Αύξησαν τις προβλέψεις τους για κεφαλαιουχικές δαπάνες φέτος κατά 490 εκατομμύρια δολάρια οι εισηγμένοι στο χρηματιστήριο παραγωγοί για σχιστολιθικό πετρέλαιο

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 92-85: Βασιλιάς της Ευρώπης ο Θρύλος!
Business of Sport

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 92-85: Βασιλιάς της Ευρώπης ο Θρύλος!

Θρύλος και πάσης Ευρώπης! Σε έναν μυθικό, έναν δραματικό τελικό, ο Ολυμπιακός νίκησε 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ και κατέκτησε την τέταρτη Euroleague της ιστορίας του!

Wall Street: «Σύννεφα» μετά το άλμα στις μετοχές – Εκτίναξη αποδόσεων στα ομόλογα
Wall Street

«Σύννεφα» στις μετοχές φέρνει η εκτίναξη αποδόσεων στα ομόλογα

Οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό συνεχίζουν να εντείνονται στη Wall Street

Δημήτρης Σταμούλης
Νορβηγία: Διπλασιάζει την προμήθεια πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ευρώπη
Πετρέλαιο

Στο... φουλ η παραγωγή πετρελαίου και αερίου από τη Νορβηγία

Η κυβέρνηση στη Νορβηγία σχεδιάζει να επαναλειτουργήσει τρία κοιτάσματα φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα

Τραμπ: Συναλλαγές 50 εκατ. δολαρίων σε μετοχές των «Magnificent 7» στο προηγούμενο 3μηνο
World

«Τζόγος» Τραμπ με μετοχές των «Magnificent 7» αξίας 50 εκατ. σε 3 μήνες

Συνολικά, μετοχές αξίας εκατομμυρίων δολαρίων εισέρευσαν και εξήλθαν από τον λογαριασμό του Τραμπ κατά τη διάρκεια του τριμήνου

Δημήτρης Σταμούλης
Τεχνητή Νοημοσύνη: Από τη Google μέχρι το ChatGPT, το internet αλλάζει ριζικά
Tεχνητή νοημοσύνη

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη ξαναγράφει τους κανόνες του internet

Το ChatGPT και άλλα AI εργαλεία αλλάζουν τον τρόπο που οι άνθρωποι αναζητούν πληροφορίες, συγκρίνουν και αγοράζουν προϊόντα

Γιώργος Πολύζος
Ντόναλντ Τραμπ: Οι δικαιολογίες για το ρεσάλτο στην Κούβα
Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ: Οι δικαιολογίες για το ρεσάλτο στην Κούβα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο θεωρεί πως δεν είναι μεγάλη η πιθανότητα για τις προοπτικές μιας συμφωνίας με την Κούβα τη στιγμή που ο αμερικανικός στρατός βρίσκεται σε ετοιμότητα

Βαγγέλης Γεωργίου
Η McKinsey χαρτογραφεί το μέλλον της τραπεζικής με AI και embedded finance
Tεχνητή νοημοσύνη

AI και embedded finance αλλάζουν το τραπεζικό τοπίο

Η McKinsey επισημαίνει ότι η επιτυχία της AI στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες εξαρτάται από την αξιοπιστία, τη διοικητική ευθύνη και τον ανασχεδιασμό των λειτουργιών

Κίνα: Αστροναύτες εκτοξεύτηκαν σε αποστολή ενός έτους – Επόμενος σταθμός η Σελήνη
Κόσμος

Κινέζοι αστροναύτες στο διάστημα σε αποστολή ενός έτους

Η Κίνα μελετά τις συνέπειες της μακρόχρονης παραμονής στο Διάστημα και ετοιμάζει δοκιμή πρόσδεσης σκαφών σε τροχιά

Έρευνα της Kaspersky: Μόνο το 37% των οικογενειών προστατεύει όλες τις συσκευές του
Τεχνολογία

Μόνο το 37% των οικογενειών έχει πλήρη ψηφιακή προστασία

Η Kaspersky τονίζει την ανάγκη για έναν οικογενειακό «Digital Manager», καθώς το 47% συζητά ζητήματα ασφάλειας online, αλλά μόλις το 33% εγκαθιστά λύσεις ασφαλείας σε όλες τις συσκευές

Τραμπ: Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία με Ιράν, σε ισχύ ο αμερικανικός αποκλεισμός
World

Δε... βιάζεται τώρα ο Τραμπ για deal με Ιράν - Τι ισχύει στο Ορμούζ

«Και οι δύο πλευρές πρέπει να δείξουν υπομονή», δήλωσε ο Τραμπ

Παιδικές κατασκηνώσεις: Πότε ολοκληρώνονται οι αιτήσεις στον e-ΕΦΚΑ
Κοινωνία

Κατασκηνώσεις e-ΕΦΚΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις - Ποιους αφορά

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων και συνταξιούχων των ενταχθέντων φορέων του e-ΕΦΚΑ

Ευρώπη: Οι κρίσεις, που η μια διαδέχεται την άλλη, και η νέα κανονικότητα για τους «27»
Economy

Η Ευρώπη μαθαίνει να ζει μαζί με τις κρίσεις

Από την πανδημία στο ενεργειακό σοκ, από την ακρίβεια στις γεωπολιτικές εντάσεις, η «έκτακτη ανάγκη» μοιάζει να γίνεται το νέο οικονομικό μοντέλο της ηπείρου

Αλέξανδρος Κλώσσας
Κέντρα δεδομένων: Ο Μασκ θέλει να εγκαταστήσει data centers στο διάστημα
Τεχνολογία

O Μασκ... στέλνει data centers στο διάστημα

Το μεγαλύτερο κίνητρο ώστε τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης να επεκταθούν στο διάστημα είναι το κόστος

Κύπρος – Εκλογές: Μάχη ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ για την πρωτιά – Τι δείχνουν τα exit poll
Κόσμος

Μάχη ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ στις κυπριακές εκλογές - Τι δείχνουν τα exit poll

Το όριο του 4% φαίνεται να ξεπερνά η «Άμεση Δημοκρατία» του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου και το νεοσύστατο ΑΛΜΑ του πρώην γενικού ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies