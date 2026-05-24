Τάκης Θεοδωρικάκος: Πρώτη Ελληνίδα στην ηγεσία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης

Σημαντική διάκριση για την Ελλάδα και το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης χαρακτήρισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος την εκλογή της Μαρίας Παπατζίκου, Διευθύντριας Ποιότητας του Ε.ΣΥ.Δ., στη θέση της προέδρου του European co-operation for Accreditation (EA), του επίσημου ευρωπαϊκού φορέα για τη διαπίστευση.

Η εκλογή της κ. Παπατζίκου αποτελεί την πρώτη φορά που Ελληνίδα αναλαμβάνει την προεδρία του συγκεκριμένου οργανισμού, σε μια περίοδο κατά την οποία η διαπίστευση θεωρείται κομβικό εργαλείο για την αξιοπιστία προϊόντων και υπηρεσιών, την ασφάλεια των πολιτών και τη συνολική ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η επιλογή έγινε κατά τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού στο Λουξεμβούργο, στις 20 και 21 Μαΐου, με τη στήριξη του υπουργού Ανάπτυξης και της διοίκησης του Ε.ΣΥ.Δ. Η κ. Παπατζίκου θα αναλάβει επισήμως τα καθήκοντά της την 1η Ιανουαρίου 2027.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υποδέχτηκε τη νέα πρόεδρο του ευρωπαϊκού οργανισμού στο Υπουργείο Ανάπτυξης, παρουσία του διευθύνοντος συμβούλου του Ε.ΣΥ.Δ. Ευάγγελου Κωνσταντίνου.

Σε δήλωσή του, ο υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι η εκλογή της Μαρίας Παπατζίκου συνιστά «μεγάλη επιτυχία και ιδιαίτερη τιμή για την Ελλάδα», προσθέτοντας ότι η διαπίστευση αποτελεί εγγύηση ποιότητας, ασφάλειας και εμπιστοσύνης και κρίσιμο παράγοντα για την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η κυβέρνηση στηρίζει σταθερά το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης και τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης Εθνικής Πολιτικής Ποιότητας, με στόχο το «Made in Greece» να ταυτιστεί διεθνώς με την ποιότητα και την ασφάλεια.

Η επιτυχία αυτή, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, αναδεικνύει τον ρόλο της Ελλάδας σε ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων που σχετίζονται με την τεχνική επάρκεια, την αξιοπιστία και τα πρότυπα ποιότητας.