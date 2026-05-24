Παρκόμετρο: Πώς ένας δαιμόνιος δημοσιογράφος έλαβε την πατέντα στις 24 Μαΐου 1938

Το παρκόμετρο είναι η μάστιγα των βιαστικών οδηγών, απαιτώντας κέρματα που δεν έχουν, ωστόσο, αρχικά δεν σχεδιάστηκε ως τρόπος δημιουργίας εσόδων, αλλά για την αποσυμφόρηση της στάθμευσης

World 24.05.2026, 08:00
Σχολιάστε
Παρκόμετρο: Πώς ένας δαιμόνιος δημοσιογράφος έλαβε την πατέντα στις 24 Μαΐου 1938
Κείμενο Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η ιστορία του παρκόμετρου ξεκινά επίσημα στις 24 Μαΐου 1938, όταν το Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και Εμπορικών Σημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών χορήγησε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στον Κάρλτον Κόουλ Μαγκί για μια πρωτοποριακή συσκευή διαχείρισης στάθμευσης.

Η πατέντα παρουσίαζε μια φουτουριστική για την εποχή κατασκευή: έναν μεταλλικό στύλο με επιλογέα και οθόνη ένδειξης χρόνου. Στην αίτησή του, που είχε κατατεθεί τρία χρόνια νωρίτερα, ο Μαγκί περιέγραφε την εφεύρεσή του ως μια συσκευή που «μετρά τον χρόνο κατοχής ή χρήσης ενός χώρου στάθμευσης ή άλλου χώρου, για τον οποίο είναι επιθυμητή η χρέωση ανά ώρα». Το παρκόμετρο σχεδιάστηκε ώστε ο οδηγός να εισάγει κέρματα για συγκεκριμένο χρόνο στάθμευσης και να εμφανίζεται ευκρινώς πότε ο χρόνος αυτός λήγει, αναφέρει η επίσημη ιστοσελίδα της Οκλαχόμα.

Η ιδέα γεννήθηκε το 1932 στην Οκλαχόμα Σίτι, μια πόλη που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης. Η ραγδαία εξάπλωση του αυτοκινήτου είχε δημιουργήσει ασφυκτικές συνθήκες στο κέντρο της πόλης, καθώς οι εργαζόμενοι καταλάμβαναν καθημερινά όλες τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης, αφήνοντας τους πελάτες των καταστημάτων χωρίς πρόσβαση. Ήδη από το 1913 κυκλοφορούσαν στην πολιτεία περίπου 3.000 αυτοκίνητα, όμως μέχρι το 1930 ο αριθμός είχε εκτοξευθεί στις 500.000.

παρκόμετρο

Ένας καθόλου τυχαίος εφευρέτης

Ο Μαγκί δεν ήταν ένας τυχαίος εφευρέτης. Πριν εγκατασταθεί στην Οκλαχόμα Σίτι το 1927, εργαζόταν ως δημοσιογράφος στο Νέο Μεξικό, όπου είχε αποκτήσει φήμη αποκαλύπτοντας το περίφημο σκάνδαλο Teapot Dome. Η υπόθεση αφορούσε παράνομες συμφωνίες μίσθωσης πετρελαϊκών αποθεμάτων του αμερικανικού Ναυτικού σε ιδιωτικές εταιρείες χωρίς διαγωνισμό, με αντάλλαγμα δωροδοκίες προς τον υπουργό Εσωτερικών Άλμπερτ Μπ. Φολ. Ο Μαγκί είχε καταθέσει εναντίον του Φολ, ενώ αργότερα βρέθηκε και ο ίδιος στο επίκεντρο δικαστικής υπόθεσης, όταν κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία εξ αμελείας ύστερα από συμπλοκή με δικαστή που είχε καταγγείλει για διαφθορά. Τελικά αθωώθηκε και μετακόμισε στην Οκλαχόμα Σίτι, όπου ίδρυσε την εφημερίδα Oklahoma News.

YouTube thumbnail

Το πρόβλημα της στάθμευσης απασχόλησε έντονα το Εμπορικό Επιμελητήριο της πόλης το 1932 και ο Μαγκί, ως πρόεδρος της Επιτροπής Κυκλοφορίας, ανέλαβε να βρει λύση. Αντιλήφθηκε ότι χρειαζόταν μια μικρή και οικονομική μηχανική συσκευή που θα «χρονομετρούσε» τη χρήση κάθε θέσης στάθμευσης. Έτσι σχεδίασε το πρώτο ακατέργαστο μοντέλο και κατέθεσε αίτηση πατέντας στις 21 Δεκεμβρίου 1932.

Για να εξελίξει την ιδέα του, συνεργάστηκε με το Τμήμα Μηχανικών του Κρατικού Πανεπιστημίου της Οκλαχόμα και χρηματοδότησε διαγωνισμό σχεδιασμού. Παρότι οι πρώτες συμμετοχές δεν κρίθηκαν ικανοποιητικές, ο καθηγητής Χ. Γκ. Τίσεν και ο μηχανικός Τζέραλντ Χέιλ δημιούργησαν τελικά ένα λειτουργικό πρωτότυπο, γνωστό ως «Black Maria». Το εξωτερικό κέλυφος κατασκευάστηκε από τοπικό υδραυλικό και μέχρι τα τέλη του 1933 οι δημιουργοί αναζητούσαν ήδη κατασκευαστή.

Το πρώτο παρκόμετρο Black Maria

Η εταιρεία MacNick της Τάλσα, που ειδικευόταν σε μηχανισμούς χρονισμού για πετρελαιοπηγές, ανέλαβε την παραγωγή της συσκευής. Στις 16 Ιουλίου 1935, και πριν ληφθεί η ευρεσιτεχνία, εγκαταστάθηκαν πιλοτικά 175 παρκόμετρα σε δεκατέσσερα οικοδομικά τετράγωνα της Οκλαχόμα Σίτι. Το σύστημα αποδείχθηκε επιτυχημένο και σύντομα επεκτάθηκε σε ολόκληρο το κέντρο της πόλης. Ο Μαγκί ίδρυσε την εταιρεία Dual Parkmeter Company και αργότερα οι συσκευές κυκλοφόρησαν με την εμπορική ονομασία «Park-O-Meter».

Ο αντίκτυπος του παρκόμετρου ήταν τεράστιος. Πρώτον, βοήθησε στην αποσυμφόρηση του κέντρου της πόλης. Δεύτερον, δημιούργησε σημαντικά έσοδα για τον δήμο μέσω τελών στάθμευσης και προστίμων. Τρίτον, συνέβαλε στην αύξηση της εμπορικής αξίας των ακινήτων στο κέντρο της πόλης, καθώς η πρόσβαση στα καταστήματα έγινε ευκολότερη. Μέσα σε λίγα χρόνια, τα παρκόμετρα εξαπλώθηκαν σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κάρλτον Κόουλ Μαγκί

Στην Ευρώπη και στην Ελλάδα

Η ιδέα πέρασε σύντομα και στην Ευρώπη. Η οικονομική άνθηση μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο έκανε το αυτοκίνητο προσιτό σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα, προκαλώντας νέα προβλήματα στάθμευσης στις πόλεις. Σύμφωνα με το Εθνικό Μουσείο της Ελβετίας, ο αριθμός των ιδιωτικών αυτοκινήτων στην Ελβετία υπερδιπλασιάστηκε μεταξύ 1940 και 1950. Το 1952, η Βασιλεία έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή πόλη που εγκατέστησε παρκόμετρα, με πρωτοβουλία του υπεύθυνου μεταφορών Άντολφ Ραμσάιερ. Δύο χρόνια αργότερα ακολούθησε το Ντούισμπουργκ και μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1950 τα παρκόμετρα είχαν γίνει συνηθισμένη εικόνα στις περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις.

Παρότι εξυπηρετούσαν τις δημοτικές αρχές ως πηγή εσόδων, τα παρκόμετρα δεν αγαπήθηκαν ποτέ ιδιαίτερα από τους οδηγούς. Με την εισαγωγή του ευρώ το 2002, πολλά από τα παλιά μηχανικά μοντέλα κρίθηκαν παρωχημένα και αντικαταστάθηκαν από ηλεκτρονικά συστήματα. Το τελευταίο μηχανικό παρκόμετρο τύπου «Black Maria» αποσυναρμολογήθηκε το 2011.

Στην Ελλάδα, οι πρώτες προσπάθειες εγκατάστασης παρκόμετρων στην Αθήνα έγιναν την περίοδο 1995-1998 από ιδιωτικές εταιρείες, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και νομικές διαμάχες. Η οργανωμένη εφαρμογή του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης ξεκίνησε το 2006 στο ιστορικό κέντρο της πόλης, στο Κολωνάκι, στην Πλάκα και στου Ψυρρή, με τις χαρακτηριστικές μπλε και λευκές διαγραμμίσεις. Από το 2018 και μετά, τα παραδοσιακά παρκόμετρα αντικαταστάθηκαν σταδιακά από ψηφιακές λύσεις, όπως οι εφαρμογές myAthensPass και PARKin ATHENS.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
ΗΠΑ: Στα ύψη η χρηματιστηριακή αγορά, στο ναδίρ ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης
World

Καταναλωτική εμπιστοσύνη vs Wall Street - Γιατί δεν συμβαδίζουν;
Μάρκο Ρούμπιο: Πιθανόν σήμερα η συμφωνία με το Ιράν
World

ΗΠΑ - Ιράν: Εκατέρωθεν μηνύματα για επίτευξη συμφωνίας
Nissan: Ακυρώνει επένδυση για ηλεκτρικούς κινητήρες στη Βρετανία
World

Η Nissan ακυρώνει επένδυση 65,4 εκατ. δολ. στη Βρετανία
Commerzbank: Συσπειρώνει τους μετόχους της απέναντι στη UniCredit
World

Οι μέτοχοι της Commerzbank συσπειρώνονται ενάντια στην UniCredit
Τραμπ: Σύντομα η συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ
World

Τραμπ: Σύντομα η συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ
Πρωτεϊνη ορού γάλακτος: Η παγκόσμια «τρέλα» που αλλάζει την βιομηχανία τροφίμων
World

Το νέο «πετρέλαιο» της βιομηχανίας της διατροφής

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Pokémon: Όταν οι κάρτες πωλούνται για εκατομμύρια
World

Pokémon: Όταν οι κάρτες πωλούνται για εκατομμύρια

Η αγορά Pokémon καθοδηγείται από τη νοσταλγία, τις επικερδέστατες πωλήσεις καρτών αλλά και την κερδοσκοπία - Ορισμένοι αγοραστές αντιμετωπίζουν τις κάρτες ως εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Παρκόμετρο: Πώς ένας δαιμόνιος δημοσιογράφος έλαβε την πατέντα στις 24 Μαΐου 1938
World

Πότε το παρκόμετρο μπήκε επίσημα στη ζωή μας

Το παρκόμετρο είναι η μάστιγα των βιαστικών οδηγών, απαιτώντας κέρματα που δεν έχουν, ωστόσο, αρχικά δεν σχεδιάστηκε ως τρόπος δημιουργίας εσόδων, αλλά για την αποσυμφόρηση της στάθμευσης

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πρωτεϊνη ορού γάλακτος: Η παγκόσμια «τρέλα» που αλλάζει την βιομηχανία τροφίμων
World

Το νέο «πετρέλαιο» της βιομηχανίας της διατροφής

Από τυροκομικό προϊόν, η πρωτεϊνη ορού γάλακτος έχει εξελιχθεί στον «λευκό χρυσό» των συμπληρώματων διατροφής

Νατάσα Σινιώρη
Γραφειοκρατία: Η ΕΕ σε… επικίνδυνη αποστολή
World

Η ΕΕ σε... επικίνδυνη αποστολή

Η μάχη κατά της γραφειοκρατίας μπορεί να αποδυναμώσει τους νόμους της ΕΕ εις βάρος του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Chanel: Επιστρέφει στην ανάπτυξη – Η «Blazymania» κερδίζει έδαφος
World

Η Chanel επιστρέφει - Η «Blazymania» κερδίζει έδαφος

Οι πωλήσεις της Chanel επανήλθαν σε τροχιά ανάπτυξης πέρυσι, ξεπερνώντας τη σφοδρή ύφεση του κλάδου

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Γεωργία: Παραμένει ημιτελής η πράσινη μετάβαση – Τι αποκαλύπτει ο ΟΟΣΑ [γραφήματα]
AGRO

Περισσότερη παραγωγή, λιγότεροι ρύποι - Μια δύσκολη εξίσωση

Η γεωργία στις χώρες του ΟΟΣΑ μπροστά σε προκλήσεις – Ανησυχία για την προστασία της βιοποικιλότητας

Ανθή Γεωργίου
Μέτρα στήριξης: Οι «εφεδρείες» των 200 εκατ. και το βέτο σε Market Pass και ΦΠΑ
Economy

Οι «εφεδρείες» των 200 εκατ. και το βέτο σε Market Pass και ΦΠΑ

Μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας η κυβέρνηση αναμένεται να έχει ανακοινώσει το νέο πακέτο με τα μέτρα στήριξης

Γιάννης Αγουρίδης
Εισηγμένες: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από το γεωπολιτικό ρίσκο το 2026
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν από το γεωπολιτικό ρίσκο

Τι αναφέρει για τις εισηγμένες η ανάλυση της Alpha Finance - AXIA για τον αντίκτυπο από την κρίση στη Μέση Ανατολή 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από World
ΗΠΑ: Στα ύψη η χρηματιστηριακή αγορά, στο ναδίρ ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης
World

Καταναλωτική εμπιστοσύνη vs Wall Street - Γιατί δεν συμβαδίζουν;

Ιστορικό υψηλό κατέγραψαν πριν λίγες ημέρες τα χρηματιστήρια στις ΗΠΑ, την ίδια ώρα που η καταναλωτική εμπιστοσύνη είναι στο ναδίρ

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Nissan: Ακυρώνει επένδυση για ηλεκτρικούς κινητήρες στη Βρετανία
World

Η Nissan ακυρώνει επένδυση 65,4 εκατ. δολ. στη Βρετανία

To σχέδιο επένδυσης της Nissan έφτανε τα 65,4 εκατ. δολάρια και αφορούσε στην κατασκευή έως 340.000 μονάδων ετησίως συστημάτων κίνησης ηλεκτρικών οχημάτων

Commerzbank: Συσπειρώνει τους μετόχους της απέναντι στη UniCredit
World

Οι μέτοχοι της Commerzbank συσπειρώνονται ενάντια στην UniCredit

Σε μια προσπάθεια να συσπειρώσει τους μετόχους της ενάντια στην πολιορκία της Unicredit η Commerzbank πραγματοποίησε την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας

Μελίνα Ζιάγκου
Τραμπ: Σύντομα η συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ
World

Τραμπ: Σύντομα η συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει ότι θα ανακοινώσει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μετά από συνομιλίες με ηγέτες του Κόλπου και συμμάχους

Πρωτεϊνη ορού γάλακτος: Η παγκόσμια «τρέλα» που αλλάζει την βιομηχανία τροφίμων
World

Το νέο «πετρέλαιο» της βιομηχανίας της διατροφής

Από τυροκομικό προϊόν, η πρωτεϊνη ορού γάλακτος έχει εξελιχθεί στον «λευκό χρυσό» των συμπληρώματων διατροφής

Νατάσα Σινιώρη
Γραφειοκρατία: Η ΕΕ σε… επικίνδυνη αποστολή
World

Η ΕΕ σε... επικίνδυνη αποστολή

Η μάχη κατά της γραφειοκρατίας μπορεί να αποδυναμώσει τους νόμους της ΕΕ εις βάρος του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Παρκόμετρο: Πώς ένας δαιμόνιος δημοσιογράφος έλαβε την πατέντα στις 24 Μαΐου 1938
World

Πότε το παρκόμετρο μπήκε επίσημα στη ζωή μας

Το παρκόμετρο είναι η μάστιγα των βιαστικών οδηγών, απαιτώντας κέρματα που δεν έχουν, ωστόσο, αρχικά δεν σχεδιάστηκε ως τρόπος δημιουργίας εσόδων, αλλά για την αποσυμφόρηση της στάθμευσης

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Latest News
Mitsotakis’ Weekly Review Covers Reforms and Wishes Olympiacos Luck Ahead of EuroLeague Final
English Edition

Mitsotakis’ Weekly Review Covers Reforms and Wishes Olympiacos Luck Ahead of EuroLeague Final

Mitsotakis concluded his weekly review with a reference to the EuroLeague final being hosted in Greece, where Olympiacos B.C. will compete for the trophy, prompting the prime minister to wish the club “good luck.”

ΗΠΑ: Στα ύψη η χρηματιστηριακή αγορά, στο ναδίρ ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης
World

Καταναλωτική εμπιστοσύνη vs Wall Street - Γιατί δεν συμβαδίζουν;

Ιστορικό υψηλό κατέγραψαν πριν λίγες ημέρες τα χρηματιστήρια στις ΗΠΑ, την ίδια ώρα που η καταναλωτική εμπιστοσύνη είναι στο ναδίρ

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Σούπερ μάρκετ: Μήνα με το μήνα η μάχη με τα κόστη – Πάνω από χρόνο «βλέπει» η αγορά το πλαφόν
Τρόφιμα – ποτά

Η μάχη στο ράφι, το βαρόμετρο και το «αγκάθι» του πλαφόν

Στο 7% η άνοδος των πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ - Νευρικότητα προκαλεί ο τουρισμός

Δημήτρης Χαροντάκης
Εισόδημα από ακίνητη περιουσία [Μέρος Β]
Experts

Ακίνητα: Πώς να συμπληρώσετε σωστά τα έντυπα Ε1 και Ε2

Ειδικές περιπτώσεις με εισόδημα από ενοίκια ανήλικων τέκνων, ενοίκια συζύγου, δωρεάν παραχώρηση και έσοδα από αγροτική δραστηριότητα

Απόστολος Αλωνιάτης
Μάρκο Ρούμπιο: Πιθανόν σήμερα η συμφωνία με το Ιράν
World

ΗΠΑ - Ιράν: Εκατέρωθεν μηνύματα για επίτευξη συμφωνίας

Οι μεσολαβητές στις κρίσιμες συνομιλίες στην Τεχεράνη δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι πλησιάζουν σε μια συμφωνία για την παράταση της εκεχειρίας των ΗΠΑ με το Ιράν για 60 ημέρες

Nissan: Ακυρώνει επένδυση για ηλεκτρικούς κινητήρες στη Βρετανία
World

Η Nissan ακυρώνει επένδυση 65,4 εκατ. δολ. στη Βρετανία

To σχέδιο επένδυσης της Nissan έφτανε τα 65,4 εκατ. δολάρια και αφορούσε στην κατασκευή έως 340.000 μονάδων ετησίως συστημάτων κίνησης ηλεκτρικών οχημάτων

Παπασταύρου: Νέος χωροταξικός σχεδιασμός για βιώσιμη ανάπτυξη
Green

Παπασταύρου: Νέος χωροταξικός σχεδιασμός για βιώσιμη ανάπτυξη

Για πρώτη φορά, η χώρα μας αποκτά ένα συνεκτικό, ολιστικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού, που απαντά στις ανάγκες του σήμερα, προετοιμάζοντας την pατρίδα μας για το αύριο, δηλώνει ο Σταύρος Παπασταύρου

Μητσοτάκης: Ανάρτηση με οσμή εκλογών – Μοιράζει χρήμα…
Πολιτική

Μοιράζει... χρήμα ο Μητσοτάκης - Η ανάρτηση που «μυρίζει» εκλογές

Σε μια ανάρτηση με πολύ... χρήμα και παρατάσεις για προβλήματα που διαιωνίζονται με ακέραια κυβερνητική ευθύνη προχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

ΗΠΑ: Η στιγμή των πυροβολισμών έξω απο το Λευκό Οίκο
Κόσμος

Η στιγμή των πυροβολισμών έξω απο το Λευκό Οίκο

Ο Λευκός Οίκος τέθηκε σε συναγερμό όταν νεαρός άνοιξε πυρ εναντίον αστυνομικών σε σημείο ελέγχου – Βίντεο καταγράφει τις αντιδράσεις δημοσιογράφων τη στιγμή των πυροβολισμών

Βιομηχανία τροφίμων: Επενδύσεις για εκσυγχρονισμό και αυτοματοποίηση
Τρόφιμα – ποτά

Βιομηχανία τροφίμων: Επενδύσεις για εκσυγχρονισμό και αυτοματοποίηση

Στόχος των επενδύσεων της βιομηχανίας τροφίμων-ποτών είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους, η καλύτερη διαχείριση των πρώτων υλών και η παραγωγή προϊόντων με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πώς η ΔΕΗ το μετέτρεψε σε επενδυτικό προορισμό
Xρηματιστήριο Αθηνών

Πώς η ΔΕΗ έκανε το ΧΑ επενδυτικό προορισμό

Η ΔΕΗ μετατρέπεται στο απόλυτο χρηματιστηριακό "story" της χρονιάς - Το Χρηματιστήριο Αθηνώνστο ραντάρ των επενδυτών

Κίνα: Νεκροί 82 εργάτες απο έκρηξη σε ανθρακωρυχείο
Επικαιρότητα

Νεκροί 82 εργάτες απο έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στην Κίνα

Απο την έκρηξη στο ορυχείο υπάρχουν ακόμη 128 τραυματίες - Στην Κίνα ανακοινώθηκε ότι και τα τέσσερα ορυχεία της εταιρείας έκλεισαν

Φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι γλιτώνουν τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη υποβολή
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ποιοι γλιτώνουν το πρόστιμο για εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικής δήλωσης

Τι αλλάζει με το νέο καθεστώς προστίμων όσον αφορά την εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικής δήλωσης

Πανελλαδικές 2026: Αντίστροφη μέτρηση – Τι πρέπει να προσέξουν οι μαθητές
Κοινωνία

Πανελλαδικές 2026: Αντίστροφη μέτρηση – Τι πρέπει να προσέξουν οι μαθητές

Πέραν τη σωστής προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, εξίσου σημαντική είναι και η διαχείριση των ημερών και των ωρών πριν την εξέταση

Commerzbank: Συσπειρώνει τους μετόχους της απέναντι στη UniCredit
World

Οι μέτοχοι της Commerzbank συσπειρώνονται ενάντια στην UniCredit

Σε μια προσπάθεια να συσπειρώσει τους μετόχους της ενάντια στην πολιορκία της Unicredit η Commerzbank πραγματοποίησε την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας

Μελίνα Ζιάγκου
Αμυντική βιομηχανία: Το στοίχημα του 25% και η μάχη των ελληνικών ομίλων για τα νέα εξοπλιστικά
Business

Αμυντική βιομηχανία: Η νέα στρατηγική και το στοίχημα των ελληνικών ομίλων

Με πραγματική παραγωγή, συμπαραγωγή, τεχνογνωσία και μακροχρόνια υποστήριξη συστημάτων επιχειρείται να συνδεθεί η ελληνική αμυντική βιομηχανία

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies