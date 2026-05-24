Mango: Επισήμως κατηγορούμενος για τη δολοφονία του πατέρα του ο Τζόναθαν Άντικ

Γιατί η δικαστής έβγαλε από το συρτάρι την υπόθεση του θανάτου τού ιδρυτή της Mango Ισάκ Αντίκ

World 24.05.2026, 13:29
Επιμέλεια Μελίνα Ζιάγκου

Η μοιραία πτώσηστο Μονσεράτ, έξω από τη Βαρκελώνη, κατά την προσπάθειά του να τραβήξει φωτογραφίες στη διάρκεια ενός περιπάτου με τον γιο του Τζόναθαν ήταν η αιτία θανάτου του διεσεκατομμυριούχου ιδρυτή της αυτοκρατορίας του brand Mango, Ισάκ Αντίκ, στις 14 Δεκεμβρίου 2024. Η περιγραφή αποδίδεται στον ίδιο τον Τζόναθαν, που ήταν και ο μόνος παρών στον περίπατο με τον πατέρα του. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι προχώρησε μπροστά, καταλήγοντας λίγα μέτρα μακριά, εκτός του οπτικού πεδίου του πατέρα του. Στη συνέχεια, είπε, «άκουσε τον ήχο από πέτρες που έπεφταν». Γύρισε απότομα και «είδε ένα σώμα να κατρακυλά μέσα από τους θάμνους» και «άκουσε μια δυνατή πρόσκρουση και έναν γογγυτό πόνου από τον πατέρα του», σύμφωνα με την εκδοχή του ίδιου.

Ο θάνατος του  Ισάκ Αντίκ, ο οποίος γεννήθηκε στην Τουρκία και μετακόμισε στην Ισπανία τη δεκαετία του 1970, καταγράφτηκε αρχικώς ως ατύχημα. Όμως η απόφαση-βόμβα ενός δικαστή να άρει τη διαταγή απορρήτου την προηγούμενη εβδομάδα κατέστησε τον μοναδικό γιο του, Τζόναθαν, ύποπτο για ανθρωποκτονία.

Έφερε επίσης στο προσκήνιο την ταραγμένη περίοδο κατά την οποία ο Τζόναθαν διοικούσε τη Mango – μια θητεία στην οποία ο ίδιος ο πατέρας του έβαλε τέλος. Ο θάνατος του ιδρυτή της παγκόσμιας αλυσίδας μόδας προκάλεσε αμφιβολίες για το μέλλον της οικογενειακής περιουσίας, η οποία ανερχόταν σε 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τον χρόνο του θανάτου του.

Η ιστορία μέχρι τις χειροπέδες

Οι εικόνες του Τζόναθαν να προσέρχεται συνοδεία αστυνομικών και φορώντας χειροπέδες στο δικαστήριο συγκλόνισαν τη Βαρκελώνη, όπου η στενά δεμένη επιχειρηματική ελίτ σφύζει από αντιπαλότητες και ίντριγκες, όπως γράφουν οι FT. Η οικογένεια Αντίκ υπεραμύνθηκε της αθωότητας του Τζόναθαν, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν βάσιμα στοιχεία εναντίον του και ότι δεν πρόκειται να βρεθούν.

Όμως η διαταγή της δικαστού Raquel Nieto Galván, η οποία παραθέτει τα στοιχεία που δείχνουν πιθανή ανθρωποκτονία, αποκάλυψε επίσης μια ιστορία έχθρας και βαθιάς ρήξης στη σχέση πατέρα – γιου, η οποία φαίνεται να έχει τις ρίζες της στη θητεία του κατηγορούμενου -πλέον- Τζόναθαν ως εκτελεστικού προέδρου της Mango. Για την περίοδο αυτή, η δικαστής κάνει αναφορές όπως «δίψα για κληρονομιά» και«συναισθηματική χειραγώγηση» προς τον Ισάκ.

Με τον θάνατο του ισάκ, ο Τζόναθαν και οι δύο αδελφές του κληρονόμησαν το 95% της Mango, και το υπόλοιπο 5% ο CEO Toni Ruiz.

Μια προσωπικότητα με υψηλές γνωριμίες στη Βαρκελώνη δήλωσε ότι ο Τζόναθαν ήταν γνωστός για τον «φανταχτερό τρόπο ζωής» του, σύμφωνα με τους FT. Η σύζυγός του, μια influencer ονόματι Paula Nata, γεμίζει το Instagram με φωτογραφίες από παραλίες των Βαλεαρίδων, ταξίδια με γιοτ και η ίδια εμφανίζεται με επώνυμα ρούχα υψηλής ραπτικής.

Ο δικηγόρος του Τζόναθαν, Christóbal Martell, χαρακτήρισε αβάσιμη την κατηγορία για ανθρωποκτονία και έκανε λόγο για στιγματισμό ενός αθώου ανθρώπου».   Ο Τζόναθαν αφέθηκε ελεύθερος την ημέρα της σύλληψής του με εγγύηση 1 εκατομμυρίου ευρώ.

Αντιφάσεις στην κατάθεση

Ωστόσο, η δικαστής επεσήμανε «αντιφάσεις» στην εκδοχή του για το τι συνέβη τη μοιραία εκείνη ημέρα της 14ης Δεκεμβρίου 2024. Ο Τζόναθαν είπε αρχικά στην αστυνομία ότι ο πατέρας του είχε σταματήσει για να βγάλει φωτογραφίες, αλλά όταν ανασύρθηκε η σορός του Ισάκ, το τηλέφωνό του βρισκόταν στην μπροστινή τσέπη του παντελονιού του και δεν περιείχε φωτογραφίες τραβηγμένες από το τελευταίο σημείο όπου στάθηκε.

Ο Τζόναθαν ισχυρίστηκε ότι είχε κάνει πεζοπορία στην ίδια διαδρομή περίπου δύο εβδομάδες νωρίτερα, αλλά τα δεδομένα εντοπισμού του οχήματός του έδειξαν ότι είχε οδηγήσει στην περιοχή τρεις φορές την προηγούμενη εβδομάδα.

Το δικό του τηλέφωνο εξαφανίστηκε επίσης κάτω από «περίεργες συνθήκες», σύμφωνα με τον χαρακτηριστιμό της δικαστή.

Η γραμματέας του δήλωσε ότι κλάπηκε κατά τη διάρκεια ενός τριήμερου ταξιδιού στο Εκουαδόρ τον Μάρτιο του 2025, το οποίο η δικαστής σημείωσε ότι συνέπεσε με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης ότι οι ανακριτές είχαν ανοίξει ξανά την υπόθεση του θανάτου του πατέρα του.

Η θητεία στη Mango και η ρήξη

Το 1981, τη χρονιά που γεννήθηκε ο Jonathan, ο πατέρας του διοικούσε μια επιχείρηση που ξεκίνησε πουλώντας μπλούζες εισαγόμενες από την Τουρκία. Ξεκίνησε τη διεθνή της επέκταση το 1992. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990, η Mango διέθετε καταστήματα σε περισσότερες από 30 χώρες. Ο Τζόναθαν ξεκίνησε να εργάζεται στην επιχείρηση το 2005 και το 2007 αναβαθμίστηκε σε επικεφαλής του τμήματος ανδρικής ένδυσης Mango Ma. Μέχρι το 2014 ήταν ένας από τους δύο εκτελεστικούς αντιπροέδρους και ο Ισάκ, δήλωνε ότι ο γιος του «ενεργούσε ως» διευθύνων σύμβουλος.

Στην πορεία τα πράγματα εκτροχιάστηκαν. Η εταιρεία ξεκίνησε ένα φιλόδοξο σχέδιο για την ανακαίνιση παλαιών καταστημάτων, το άνοιγμα νέων μεγάλων καταστημάτων και το λανσάρισμα μιας σειράς νέων προϊόντων. Ο Ruiz, τότε οικονομικός διευθυντής, δήλωσε στους FT πριν από τέσσερα χρόνια: «Η συλλογή έχασε τη συνολική της συνοχή και, τελικά, χάσαμε μέρος του DNA που μας είχε καθορίσει». Η Mango συσσώρευσε χρέος άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ το 2016 και πέρασε σε ζημιές, χάνοντας περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2016-18.

Η δικαστής δήλωσε ότι μάρτυρες επιβεβαίωσαν πως ο Τζόναθαν περιήλθε σε «επαγγελματική, προσωπική και οικογενειακή κρίση». Ο Ισάκ ανέλαβε ξανά τα ηνία της επιχείρησης, διορίζοντας τον μετέπειτα και μέχρι σήμερα CEO Ruiz ως γενικό διευθυντή το 2018. Η επιχείρηση επέστρεψε στην κερδοφορία το 2019.

Ο ιδρυτής της εταιρείας έκρινε σκόπιμο να στείλει τον Τζόναθαν στην προηγούμενη θέση του επικεφαλής της Mango Man και διατήρησε τη θέση του στο διοικητικό συμβούλιο. Όμως η ρήξη με τον πατέρα του παρέμεινε, έγραψε η δικαστής. Ο Τζόναθαν είχε μια «εμμονή» με τα χρήματα και ήθελε να εξασφαλίσει μια πρόωρη κληρονομιά. Σε προσωπικά μηνύματα εξέφραζε «συναισθήματα μίσους, δυσαρέσκειας και σκέψεις θανάτου, και κατηγορούσε τον πατέρα του για την κατάστασή του», σύμφωνα με το κείμενο που περιήλθε σε γνώση των FT.

Αφού ο Τζόναθαν έμαθε στα μέσα του 2024 ότι ο Ισάκ σκόπευε να διαθέσει μέρος της περιουσίας του σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα, η στάση του άλλαξε ριζικά, σύμφωνα με τη Galván. «Ο πατέρας, σε μια προσπάθεια να συμφιλιωθεί με τον γιο του, συμφώνησε στην έξοδο που πρότεινε ο γιος του», έγραψε η δικαστής, «ώστε οι δυο τους να μπορέσουν να μιλήσουν μόνοι τους»…

Τα υπόλοιπα αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τις εξελίξεις, πιθανότατα στη δικαστική αίθουσα…

