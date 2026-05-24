Σούπερ μάρκετ: Μήνα με το μήνα η μάχη με τα κόστη – Πάνω από χρόνο «βλέπει» η αγορά το πλαφόν

Παρά το γεγονός ότι τα μεγέθη των προμηθευτικών επιχειρήσεων στη διάρκεια των τριών τελευταίων μηνών έχουν επιβαρυνθεί με το κόστος της ενέργειας και ιδιαίτερα με το μεταφορικό κόστος, ωστόσο μέχρι τώρα στα τμήματα αγορών των αλυσίδων σούπερ μάρκετ δεν έχουν αποσταλεί νέοι τιμοκατάλογοι. Δεν έχουν γίνει ανατιμήσεις! Όπως εξηγούσαν πηγές της αγοράς στον ΟΤ η επιβάρυνση που προκύπτει από το μεταφορικό κόστος ποικίλει από επιχείρηση σε επιχείρηση.

Η επιβάρυνση δεν είναι ίδια σε όλες τις επιχειρήσεις. Αν πχ. τα προϊόντα που μεταφέρονται είναι χαμηλής αξίας τότε το μεταφορικό κόστος που ενσωματώνεται ανά προϊόν είναι χαμηλό, αν όμως τα προϊόντα από μία μέση ως υψηλή αξία τότε το μεταφορικό κόστος είναι υπολογίσιμο μέγεθος.

Παράλληλα οι ίδιες πηγές έλεγαν πως αν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή – που τώρα οι αντιμαχόμενοι βρίσκονται σε «εκεχειρία» – κλείσει σύντομα, αν και οι συνέπειες του θα ταλαιπωρούν την οικονομία και τις επιχειρήσεις τουλάχιστον για ένα εξάμηνο, όμως οι προμηθευτές των αλυσίδων δεν προβλέπεται να προχωρήσουν σε ανατιμήσεις.

Βαρόμετρο ο πόλεμος για τα σούπερ μάρκετ

Θα απορροφήσουν όλες τις επιβαρύνσεις – επί ζημία φυσικά της κερδοφορίας τους. Ετσι κι αλλιώς η αγορά μέχρι τώρα κινείται σε ανοδικούς ρυθμούς – τόσο ως προς την κατανάλωση, όσο και ως προς τις πωλήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen και της Circana, είναι πάνω από 7%!

Όλα αυτά βέβαια όμως θα αλλάξουν αν τελικά ο πόλεμος συνεχιστεί, που είναι και το σενάριο που συγκεντρώνει τις λιγότερες πιθανότητες, με τα σημερινά δεδομένα. Βέβαια η τουριστική περίοδο αποτελεί ένα σοβαρό ερωτηματικό τόσο για τα σούπερ μάρκετ, όσο και για τα cash & carry.

Πολλές αλυσίδες διαθέτουν ισχυρή παρουσία στις τουριστικές περιοχές και το ενδεχόμενο η τουριστική κίνηση να κινηθεί σε επίπεδα χαμηλότερα από τα περσινά, θα είναι μια σοβαρή δυσμενής εξέλιξη. Ηδη η Κύπρος λόγω των δύο drones στην αρχή του πολέμου, κινείται επίπεδα τουλάχιστον 40% χαμηλότερα από πέρυσι.

Ωστόσο όμως ο Μάιος φαίνεται να είναι αισιόδοξος. Σε κάθε περίπτωση η αγορά διαχειρίζεται την φετινή περίοδο μήνα με τον μήνα – εν προκειμένω τα cash & carry ως τώρα έχουν επιδόσεις στα όρια της περυσινής χρονιάς ίσως και ελαφρώς χαμηλότερα.

Το πλαφόν που ήρθε για να μείνει

Εν τω μεταξύ το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους, όπως αναφέρουν στον ΟΤ πηγές της αγοράς, ήρθε για να … μείνει! Οι κατηγορίες που έχουν ενταχθεί στην ρύθμιση του πλαφόν, αφορούν 5.000 με 6.000 κωδικούς, ανάλογα με το μέγεθος του κάθε καταστήματος, ενώ αντιπροσωπεύουν το 55% – 60% των συνολικών πωλήσεων των αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

Δεδομένης της οικονομικής, αλλά και της πολιτικής συγκυρίας, οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι θα αργήσει πολύ να καταργηθεί – κάνουν μάλιστα προβλέψεις για πάνω από ένα χρόνο!