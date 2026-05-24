ΗΠΑ: Nέα έκρηξη εξαγορών και συγχωνεύσεων με φόντο την AI – Deals σε ενέργεια και υποδομές

Πώς η αυξανόμενη ζήτηση σε ενεργειακές και τεχνολογικές υποδομές αναδιαμορφώνει στις ΗΠΑ το τοπίο των εξαγορών και των συγχωνεύσεων

World 24.05.2026, 13:15
Σχολιάστε
ΗΠΑ: Nέα έκρηξη εξαγορών και συγχωνεύσεων με φόντο την AI – Deals σε ενέργεια και υποδομές
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρίου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε πλήρη εξέλιξη είναι το κύμα συγχωνεύσεων και εξαγορών στις ΗΠΑ – χτυπητό παράδειγμα οι μέχρι πρότινος ανταγνωνιστές NextEra Energy και Dominion Energy, οι οποίες στις 18 Μαΐου ανακοίνωσαν μία από τις μεγαλύτερες συγχωνεύσεις στον κλάδο των ενεργειακών υποδομών.

Στο φόντο βρίσκεται η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία αναδιαμορφώνει την κλίμακα σύναψης ανάλογων συμφωνιών σε πολλούς τομείς, όπως στην ενέργεια και στην τεχνολογία, επαναπροσδιορίζοντας μάλιστα ποιες εταιρείες «κερδίζουν» σε σημασία και πώς τοποθετούνται ιδιώτες επενδυτές κεφαλαίων και τράπεζες.

«Η τεχνητή τοημοσύνη έχει γίνει ‘ούριος άνεμος’ για τη σύναψη συμφωνιών και τις αγορές μετοχών ευρύτερα», λέει στους Financial Times ο Matt McClure, παγκόσμιος συν-επικεφαλής επενδυτικής τραπεζικής στην Goldman Sachs.
Προσθέτει ότι η αυξανόμενη ζήτηση στην τεχνολογία δημιουργεί «μια αλυσιδωτή αντίδραση για πιο παραδοσιακές βιομηχανίες», με τις εταιρείες ενέργειας και τους προμηθευτές εξοπλισμού κέντρων δεδομένων να συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους ωφελημένους από την ανάπτυξη της ΑΙ.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα για την αλλαγή ρότας αποτελεί η περίπτωση της NextEra. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, η προσφορά της για την Dominion, η οποία έχε ως στόχο τη δημιουργία ενός γίγαντα παροχής ενέργειας σε κέντρα δεδομένων, θα φαινόταν σχεδόν αδιανόητη.

Επενδυτικές μετατοπίσεις

Εταιρείες που προηγουμένως δεν ήταν ιδιαίτερα αγαπητές στη Wall Street σήμερα αποτελούν στόχο συναλλαγών πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Ενδεικτική είναι η περίπτωση του παρόχου δορυφορικών υπηρεσιών Globalstar, ο οποίος αγοράστηκε από την Amazon για 11,6 δισ. δολάρια τον περασμένο μήνα.
Άλλες εταιρείες έχουν δει τις μετοχές τους να «εκτοξεύονται». Για παράδειγμα, η χρηματιστηριακή αξία της Sandisk, η οποία κατασκευάζει κάρτες μνήμης SD, microSD αλλά και SSD, έχει αυξηθεί κατά 4.000% από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους, αναφέρουν οι FT. Ο λόγος; Η… ακόρεστη ζήτηση της αγοράς για τα τσιπ της εταιρείας.
Καθώς η ζήτηση για αποθήκευση δεδομένων και υπολογιστική χωρητικότητα έχει αυξηθεί κατακόρυφα, οι επενδυτές έχουν σπεύσει και σε άλλους ομίλους όπως η Western Digital και η SK Hynix, αναγνωρίζοντας ότι τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα που κυριαρχούν στην τεχνητή νοημοσύνη βασίζονται στην τεράστια μνήμη και στην υποδομή των μικροτσίπ.

Νέα deals στην ενέργεια

Η Constellation Energy –ο μεγαλύτερος παραγωγός καθαρής ενέργειας στις ΗΠΑ και κορυφαίος φορέας εκμετάλλευσης πυρηνικής ενέργειας της χώρας– έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της αγοράς, καθώς οι τεχνολογικοί κολοσσοί κάνουν… αγώνα δρόμου για να εξασφαλίσουν την ενέργεια που απαιτείται στα κέντρα δεδομένων που κατασκευάζουν.
Η εξαγορά της ανταγωνίστριας Calpine από την Constellation, η οποία έφτασε τα 27 δισ. δολάρια, αποτελεί μέρος ενός κύματος συγχωνεύσεων εταιρειών κοινής ωφέλειας που συνδέεται με τη ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη, παράλληλα με συμφωνίες που υποστηρίζονται από την BlackRock, συνολικής αξίας 39 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για τους ομίλους ενέργειας AES και Allete.
ΗΠΑ

Οι προκλήσεις

Αν κάτι μπορεί «ανησυχίσει» τις κεφαλαιαγορές τους επόμενους μήνες, αυτό κατά τους FT θα είναι η απορρόφηση των επερχόμενων αρχικών δημόσιων προσφορών (IPOs) από τις SpaceX, OpenAI και Anthropic, οι οποίες να αναμένεται να αποτιμηθούν σε περίπου 1 τρισ. δολάρια ή και περισσότερο η καθεμία.
Η στροφή προς την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία βρίσκεται στην καρδιά των ανακατατάξεων στις συγχωνεύσεις και εξαγορές, αντιμετωπίζει επίσης αντιδράσεις από τους Αμερικανούς.
Πολλοί κατηγορούν τα κέντρα δεδομένων για την αύξηση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, την απειλή θέσεων εργασίας και τη διατάραξη των κοινοτήτων τους.

Σε νέα πίστα η αγορά λόγω ΑΙ

Πριν από ένα τέταρτο του αιώνα, η επανάσταση του διαδικτύου ορίστηκε από εταιρείες που μπορούσαν να «κατακτήσουν» τον κόσμο με σχετικά μικρό κεφάλαιο. Το κύμα της τεχνητής Νοημοσύνης ανατρέπει αυτό το μοντέλο.
Για την οικονομική επικράτηση απαιτείται πλέον μια τεράστια κινητοποίηση και επένδυση σε υποδομές και τεχνολογία, με την απαιτούμενη χρηματοδότηση να μετριέται  σε τρισεκατομμύρια δολάρια.
Ο Jensen Huang, διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, υποστήριξε πρόσφατα ότι «πρέπει ακόμη να κατασκευαστούν τρισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές» για να υποστηριχθεί η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης.
ΗΠΑ

Ο ρόλος της πολιτικής

Οι εταιρείες κοινής ωφέλειας επιδιώκουν μετασχηματιστικές συγχωνεύσεις για να εξασφαλίσουν την παραγωγή ενέργειας, οι επενδυτές σε υποδομές σπεύδουν να χρηματοδοτήσουν κέντρα δεδομένων και οι τεχνολογικοί όμιλοι πραγματοποιούν ολοένα και πιο αντισυμβατικές συναλλαγές για να εξασφαλίσουν ταλέντα και αλυσίδες εφοδιασμού πριν το κάνουν οι ανταγωνιστές τους.
Η μετατόπιση επιταχύνεται από τη γεωπολιτική και την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.
Η κυβέρνησή του έχει αντιμετωπίσει την τεχνητή νοημοσύνη ως μια στρατηγική κούρσα εξοπλισμών εναντίον της Κίνας, δημιουργώντας ένα περιβάλλον στο οποίο η εταιρική ενοποίηση αντιμετωπίζεται υπό το πρίσμα της εθνικής ανταγωνιστικότητας και όχι τόσο της προστασίας των καταναλωτών.
Ο Peter Orszag, διευθύνων σύμβουλος της Lazard, περιγράφει στους Financial Times την τάση αυτή ως μέρος μιας ευρύτερης κίνησης προς τον «διακριτικό κρατικό καπιταλισμό», στον οποίο οι κυβερνήσεις διαδραματίζουν πιο ενεργό ρόλο στην κατεύθυνση του κεφαλαίου και της βιομηχανικής πολιτικής.
Υποστηρίζει ότι η οικονομία των ΗΠΑ τροφοδοτείται ολοένα και περισσότερο από επενδύσεις που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, κεφαλαιουχικές δαπάνες τεχνολογικών κολοσσών έως κατασκευές και ενεργειακές υποδομές.

Τεχνητή νοημοσύνη και ιδιωτικό κεφάλαιο

Η άνθηση αυτή αναπροσαρμόζει επίσης το ιδιωτικό κεφάλαιο, με ομάδες όπως η BlackRock, η Blackstone και η Apollo να σπεύδουν να κάνουν επενδύσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.
Οι επενδυτές διοχέτευσαν πέρυσι το ποσό ρεκόρ των 250 δισ. δολαρίων σε ιδιωτικά κεφάλαια υποδομών, καθώς τα κεφάλαια κατευθύνθηκαν προς κέντρα δεδομένων, παραγωγή ενέργειας και ψηφιακά δίκτυα, σύμφωνα με την S&P Global.
Η Apollo εκτιμά ότι θα απαιτηθούν σχεδόν 3 τρισεκατομμύρια δολάρια για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης έως το 2028, με ιδιωτικές πιστώσεις και εξειδικευμένα κεφάλαια να αναμένεται να παρέχουν μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης.
Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Mango: Επισήμως κατηγορούμενος για τη δολοφονία του πατέρα του ο Τζόναθαν Άντικ
World

Από χρυσός κληρονόμος... ύποπτος για πατροκτονία
ΗΠΑ: Nέα έκρηξη εξαγορών και συγχωνεύσεων με φόντο την AI – Deals σε ενέργεια και υποδομές
World

Νέα ρότα συγχωνεύσεων - εξαγορών σε ΗΠΑ λόγω ΑΙ
ΗΠΑ: Στα ύψη η χρηματιστηριακή αγορά, στο ναδίρ ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης
World

Καταναλωτική εμπιστοσύνη vs Wall Street
Μάρκο Ρούμπιο: Πιθανόν σήμερα η συμφωνία με το Ιράν
World

ΗΠΑ - Ιράν: Εκατέρωθεν μηνύματα για επίτευξη συμφωνίας
Nissan: Ακυρώνει επένδυση για ηλεκτρικούς κινητήρες στη Βρετανία
World

Η Nissan ακυρώνει επένδυση 65,4 εκατ. δολ. στη Βρετανία
Commerzbank: Συσπειρώνει τους μετόχους της απέναντι στη UniCredit
World

Οι μέτοχοι της Commerzbank συσπειρώνονται ενάντια στην UniCredit

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Δημόσιο Χρέος: Η Ελλάδα ετοιμάζει και δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή για φέτος
Economy

Η Ελλάδα ετοιμάζει και 2η πρόωρη αποπληρωμή για φέτος

Η ελληνική πλευρά, δίνοντας επιπλέον έως 2,5 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2026 επιθυμεί να βελτιώσει όσο το δυνατόν περισσότερο το προφίλ για το ελληνικό δημόσιο χρέος

Γιάννης Αγουρίδης
Commerzbank: Συσπειρώνει τους μετόχους της απέναντι στη UniCredit
World

Οι μέτοχοι της Commerzbank συσπειρώνονται ενάντια στην UniCredit

Σε μια προσπάθεια να συσπειρώσει τους μετόχους της ενάντια στην πολιορκία της Unicredit η Commerzbank πραγματοποίησε την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας

Μελίνα Ζιάγκου
Χρυσές λίρες: Ποιες χρονιές πουλήθηκαν οι περισσότερες [πίνακας]
Economy

Το μεγάλο ξεπούλημα στις χρυσές λίρες [πίνακας]

Ποιες χρονιές οι Έλληνες πούλησαν μαζικά τις χρυσές λίρες - Ο ρόλος της παγκόσμιας κρίσης

Ανδρομάχη Παύλου
Mango: Επισήμως κατηγορούμενος για τη δολοφονία του πατέρα του ο Τζόναθαν Άντικ
World

Από χρυσός κληρονόμος... ύποπτος για πατροκτονία

Γιατί η δικαστής έβγαλε από το συρτάρι την υπόθεση του θανάτου τού ιδρυτή της Mango Ισάκ Αντίκ

Μελίνα Ζιάγκου
Pokémon: Όταν οι κάρτες πωλούνται για εκατομμύρια
World

Pokémon: Όταν οι κάρτες πωλούνται για εκατομμύρια

Η αγορά Pokémon καθοδηγείται από τη νοσταλγία, τις επικερδέστατες πωλήσεις καρτών αλλά και την κερδοσκοπία - Ορισμένοι αγοραστές αντιμετωπίζουν τις κάρτες ως εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Παρκόμετρο: Πώς ένας δαιμόνιος δημοσιογράφος έλαβε την πατέντα στις 24 Μαΐου 1938
World

Πότε το παρκόμετρο μπήκε επίσημα στη ζωή μας

Το παρκόμετρο είναι η μάστιγα των βιαστικών οδηγών, απαιτώντας κέρματα που δεν έχουν, ωστόσο, αρχικά δεν σχεδιάστηκε ως τρόπος δημιουργίας εσόδων, αλλά για την αποσυμφόρηση της στάθμευσης

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πρωτεϊνη ορού γάλακτος: Η παγκόσμια «τρέλα» που αλλάζει την βιομηχανία τροφίμων
World

Το νέο «πετρέλαιο» της βιομηχανίας της διατροφής

Από τυροκομικό προϊόν, η πρωτεϊνη ορού γάλακτος έχει εξελιχθεί στον «λευκό χρυσό» των συμπληρώματων διατροφής

Νατάσα Σινιώρη
Συντάξεις: «Τσουχτερό» το κόστος των πλασματικών ετών ασφάλισης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πιο «τσουχτερό» το κόστος των πλασματικών ετών ασφάλισης

Πώς η αύξηση του κατώτατου μισθού επηρεάζει την αναγνώριση πρόσθετου χρόνου για τις συντάξεις

Κώστας Παπαδής
Περισσότερα από World
Mango: Επισήμως κατηγορούμενος για τη δολοφονία του πατέρα του ο Τζόναθαν Άντικ
World

Από χρυσός κληρονόμος... ύποπτος για πατροκτονία

Γιατί η δικαστής έβγαλε από το συρτάρι την υπόθεση του θανάτου τού ιδρυτή της Mango Ισάκ Αντίκ

Μελίνα Ζιάγκου
ΗΠΑ: Στα ύψη η χρηματιστηριακή αγορά, στο ναδίρ ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης
World

Καταναλωτική εμπιστοσύνη vs Wall Street

Ιστορικό υψηλό κατέγραψαν πριν λίγες ημέρες τα χρηματιστήρια στις ΗΠΑ, την ίδια ώρα που η καταναλωτική εμπιστοσύνη είναι στο ναδίρ

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μάρκο Ρούμπιο: Πιθανόν σήμερα η συμφωνία με το Ιράν
World

ΗΠΑ - Ιράν: Εκατέρωθεν μηνύματα για επίτευξη συμφωνίας

Οι μεσολαβητές στις κρίσιμες συνομιλίες στην Τεχεράνη δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι πλησιάζουν σε μια συμφωνία για την παράταση της εκεχειρίας των ΗΠΑ με το Ιράν για 60 ημέρες

Nissan: Ακυρώνει επένδυση για ηλεκτρικούς κινητήρες στη Βρετανία
World

Η Nissan ακυρώνει επένδυση 65,4 εκατ. δολ. στη Βρετανία

To σχέδιο επένδυσης της Nissan έφτανε τα 65,4 εκατ. δολάρια και αφορούσε στην κατασκευή έως 340.000 μονάδων ετησίως συστημάτων κίνησης ηλεκτρικών οχημάτων

Commerzbank: Συσπειρώνει τους μετόχους της απέναντι στη UniCredit
World

Οι μέτοχοι της Commerzbank συσπειρώνονται ενάντια στην UniCredit

Σε μια προσπάθεια να συσπειρώσει τους μετόχους της ενάντια στην πολιορκία της Unicredit η Commerzbank πραγματοποίησε την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας

Μελίνα Ζιάγκου
Τραμπ: Σύντομα η συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ
World

Τραμπ: Σύντομα η συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει ότι θα ανακοινώσει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μετά από συνομιλίες με ηγέτες του Κόλπου και συμμάχους

Πρωτεϊνη ορού γάλακτος: Η παγκόσμια «τρέλα» που αλλάζει την βιομηχανία τροφίμων
World

Το νέο «πετρέλαιο» της βιομηχανίας της διατροφής

Από τυροκομικό προϊόν, η πρωτεϊνη ορού γάλακτος έχει εξελιχθεί στον «λευκό χρυσό» των συμπληρώματων διατροφής

Νατάσα Σινιώρη
Latest News
Greece Deepens Push to Tie Defense Procurement to Domestic Industry
English Edition

Greece Deepens Push to Tie Defense Procurement to Domestic Industry

At the center of government planning is a target of at least 25% Greek industrial participation in new programs, a provision that is gradually reshaping procurement practices

Ανδρουλάκης: Εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα Μητσοτάκης και η παρέα του Μαξίμου – Τον τελικό λόγο θα τον έχει η κοινωνία
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα Μητσοτάκης και η παρέα του Μαξίμου

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε εκτενή ανάρτηση θέτει το διακύβευμα των εκλογών - «Είναι μια μάχη για τη ζωή μας», τονίζει

Η εργασία του 2050: Τι φέρνουν AI, νευροεμφυτεύματα και VR
Executive

Από το 9-5 στην ευέλικτη εργασία: Το γραφείο του μέλλοντος

Έρευνα της International Workplace Group δείχνει ότι οι εργαζόμενοι αναμένουν ριζικές αλλαγές στον χώρο εργασίας μέσα στα επόμενα 25 χρόνια

Greece Weighs New Energy Support Measures as Inflation Surges
English Edition

Greece Weighs New Energy Support Measures as Inflation Surges

With household costs rising sharply and inlfation surging partly because of the Iran conflict, Athens is weighing a package of fuel subsidies worth up to 200 million euros, to be announced before the end of next week

Yannis Agouridis
Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει ταχύτητα – Έργο win-win ο GSI
Economy

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει ταχύτητα – Έργο win-win ο GSI

Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική επιλογή προειδοποίησε ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Τάκης Θεοδωρικάκος: Πρώτη Ελληνίδα στην ηγεσία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης
Business

Στην κορυφή του ευρωπαϊκού συστήματος διαπίστευσης η Μαρία Παπατζίκου

Η Διευθύντρια Ποιότητας του Ε.ΣΥ.Δ. εκλέχθηκε πρόεδρος του European co-operation for Accreditation και αναλαμβάνει καθήκοντα την 1η Ιανουαρίου 2027

ΠΟΜΙΔΑ: Νέος διπλός «αυτοδιοικητικός ΕΝΦΙΑ» και 27ετές ενοικιοστάσιο στα ακίνητα
Ακίνητα

Αντιδρά η ΠΟΜΙΔΑ στο νέο «Αυτοδιοικητικό Κώδικα»

Για νέο τριπλάσιο ΕΝΦΙΑ κάνει λόγο η ΠΟΜΙΔΑ και ζητά την απόσυρση διατάξεων του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εσωτερικών 

Mango: Επισήμως κατηγορούμενος για τη δολοφονία του πατέρα του ο Τζόναθαν Άντικ
World

Από χρυσός κληρονόμος... ύποπτος για πατροκτονία

Γιατί η δικαστής έβγαλε από το συρτάρι την υπόθεση του θανάτου τού ιδρυτή της Mango Ισάκ Αντίκ

Μελίνα Ζιάγκου
ΗΠΑ: Nέα έκρηξη εξαγορών και συγχωνεύσεων με φόντο την AI – Deals σε ενέργεια και υποδομές
World

Νέα ρότα συγχωνεύσεων - εξαγορών σε ΗΠΑ λόγω ΑΙ

Πώς η αυξανόμενη ζήτηση σε ενεργειακές και τεχνολογικές υποδομές αναδιαμορφώνει στις ΗΠΑ το τοπίο των εξαγορών και των συγχωνεύσεων

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Αγίου Πνεύματος: Πού κυμαίνονται ακτοπλοϊκά και διαμονή για μια κοντινή απόδραση
Τουρισμός

Αγίου Πνεύματος: Πόσο κοστίζει μια κοντινή απόδραση

Από την Πελοπόννησο και την Εύβοια μέχρι τις Κυκλάδες και τον Αργοσαρωνικό, οι κρατήσεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος κινούνται ήδη σε υψηλά επίπεδα

Γεωργία Κακή
Τεχνητή νοημοσύνη: Στα ύψη ο ανταγωνισμός για τη συγκέντρωση κεφαλαίων
Tεχνητή νοημοσύνη

Ανταγωνισμός για τη συγκέντρωση κεφαλαίων στην ΑΙ

Εκτιμάται ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι πωλήσεις μετοχών από τις Anthropic, SpaceX και OpenAI, θα φέρει στη Wall Street περισσότερα από το ρεκόρ των 156 δισ. δολαρίων που συγκεντρώθηκαν το 2021

Mitsotakis’ Weekly Review Covers Reforms and Wishes Olympiacos Luck Ahead of EuroLeague Final
English Edition

Mitsotakis’ Weekly Review Covers Reforms and Wishes Olympiacos Luck Ahead of EuroLeague Final

Mitsotakis concluded his weekly review with a reference to the EuroLeague final being hosted in Greece, where Olympiacos B.C. will compete for the trophy, prompting the prime minister to wish the club “good luck.”

ΗΠΑ: Στα ύψη η χρηματιστηριακή αγορά, στο ναδίρ ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης
World

Καταναλωτική εμπιστοσύνη vs Wall Street

Ιστορικό υψηλό κατέγραψαν πριν λίγες ημέρες τα χρηματιστήρια στις ΗΠΑ, την ίδια ώρα που η καταναλωτική εμπιστοσύνη είναι στο ναδίρ

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Σούπερ μάρκετ: Μήνα με το μήνα η μάχη με τα κόστη – Πάνω από χρόνο «βλέπει» η αγορά το πλαφόν
Τρόφιμα – ποτά

Η μάχη στο ράφι, το βαρόμετρο και το «αγκάθι» του πλαφόν

Στο 7% η άνοδος των πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ - Νευρικότητα προκαλεί ο τουρισμός

Δημήτρης Χαροντάκης
Εισόδημα από ακίνητη περιουσία [Μέρος Β]
Experts

Ακίνητα: Πώς να συμπληρώσετε σωστά τα έντυπα Ε1 και Ε2

Ειδικές περιπτώσεις με εισόδημα από ενοίκια ανήλικων τέκνων, ενοίκια συζύγου, δωρεάν παραχώρηση και έσοδα από αγροτική δραστηριότητα

Απόστολος Αλωνιάτης
Μάρκο Ρούμπιο: Πιθανόν σήμερα η συμφωνία με το Ιράν
World

ΗΠΑ - Ιράν: Εκατέρωθεν μηνύματα για επίτευξη συμφωνίας

Οι μεσολαβητές στις κρίσιμες συνομιλίες στην Τεχεράνη δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι πλησιάζουν σε μια συμφωνία για την παράταση της εκεχειρίας των ΗΠΑ με το Ιράν για 60 ημέρες

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies