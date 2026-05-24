Τραμπ: Συναλλαγές 50 εκατ. δολαρίων σε μετοχές των «Magnificent 7» στο προηγούμενο 3μηνο

Περίπου 100 διαφορετικές συναλλαγές με μετοχές των «Magnificent Seven» (οι επτά κορυφαίες εταιρείες του κλάδου τεχνολογίας) πραγματοποίησε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, όπως αποκαλύπτει πρόσφατη δήλωση δεοντολογίας. Οι συναλλαγές ήταν αξίας εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ παράλληλα ο Τραμπ συναντιόταν με αυτές τις κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας και συχνά τις προωθούσε.

Η συνολική αξία των συναλλαγών αυτών ξεπέρασε τα 50 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με ανάλυση του Yahoo Finance, ο αμερικανός πρόεδρος, σε καθαρή βάση, αύξησε το χαρτοφυλάκιό του με μετοχές της Apple και της Alphabet, ενώ πούλησε περισσότερες μετοχές της Tesla από όσες αγόρασε. Ο λογαριασμός του πραγματοποίησε επίσης περισσότερες από δώδεκα συναλλαγές για κάθε μία από τις Nvidia, Meta Platforms, Microsoft και Amazon, συμπληρώνοντας έτσι τις «Επτά Μεγάλες».

Η αποκάλυψη αναφέρεται μόνο σε πωλήσεις μετοχών σε ευρεία κλίμακα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι σαφές αν ο πρόεδρος έκλεισε το τρίμηνο με περισσότερες ή λιγότερες μετοχές πολλών από αυτές τις εταιρείες στο χαρτοφυλάκιό του.

Τα χρηματιστηριακά σχήματα «The Magnificent Seven» περιλαμβάνονταν στη δήλωση περιουσιακών στοιχείων του Τραμπ για το πρώτο τρίμηνο, η οποία αφορούσε περισσότερες από 3.700 συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο όνομα του προέδρου.

Τον λογαριασμό του Τραμπ διαχειρίζεται η εταιρεία του, η Trump Organization, η οποία δήλωσε ότι οι συναλλαγές εποπτεύονται από τρίτα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, χωρίς καμία ανάμειξη του Τραμπ ή της οικογένειάς του.

«Ούτε ο Πρόεδρος Τραμπ, ούτε η οικογένειά του, ούτε η Trump Organization διαδραματίζουν οποιονδήποτε ρόλο στην επιλογή, καθοδήγηση ή έγκριση συγκεκριμένων επενδύσεων», δήλωσε η Trump Organization μετά τη δημοσιοποίηση. «Δεν ενημερώνονται εκ των προτέρων για τις συναλλαγές και δεν παρέχουν καμία συμβουλή όσον αφορά επενδυτικές αποφάσεις ή τη διαχείριση χαρτοφυλακίου οποιουδήποτε είδους».

Ανησυχίες για σύγκρουση συμφερόντων του Τραμπ

Η συναλλακτική δραστηριότητα έχει εγείρει ανησυχίες για σύγκρουση συμφερόντων, αφού η αποκάλυψη έδειξε ότι οι συναλλαγές εκτελέστηκαν σε χρονική εγγύτητα με συζητήσεις του προέδρου των ΗΠΑ σχετικά με τις εταιρείες και την αποκάλυψη σημαντικών ειδήσεων.

«Οι πρόεδροι δεν πρέπει να είναι επενδυτές της μίας ημέρας», δήλωσε η ομάδα παρακολούθησης Citizens for Responsibility and Ethics in Washington σχετικά με τις αποκαλύψεις.

Μια αξιοσημείωτη συναλλαγή των Magnificent Seven ήταν η αγορά μετοχών της Nvidia αξίας τουλάχιστον 1 εκατομμυρίου δολαρίων στις 10 Φεβρουαρίου, περίπου μία εβδομάδα πριν η Nvidia ανακοινώσει μια στρατηγική συνεργασία με τη Meta.

Μια σειρά συναλλαγών των «Magnificent 7»

Δύο μετοχές που ο πρόεδρος πρόσθεσε με μεγαλύτερη σαφήνεια στο χαρτοφυλάκιό του κατά το πρώτο τρίμηνο ήταν αυτές των Apple και Alphabet.

Οι συναλλαγές του Τραμπ με την Apple περιλαμβάνουν οκτώ αγορές έναντι μίας μόνο πώλησης, με αποτέλεσμα οι καθαρές αγορές να κυμαίνονται μεταξύ 2 και 7,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι συναλλαγές με την Alphabet κατά την περίοδο αυτή αφορούσαν αποκλειστικά αγορές και αντιστοιχούσαν σε επιπλέον 1,5 έως 3,1 εκατομμύρια δολάρια.

Η Tesla, εν τω μεταξύ, ήταν μια μετοχή των «Magnificent Seven» που ο Τραμπ πούλησε σίγουρα κατά το πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με τα αρχεία. Ο πρόεδρος πούλησε μετοχές της Tesla αξίας μεταξύ 30.000 και 330.000 δολαρίων κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

Συνολικά, μετοχές αξίας εκατομμυρίων δολαρίων εισέρευσαν και εξήλθαν από τον λογαριασμό του προέδρου κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

Η 10η Φεβρουαρίου ήταν μια ιδιαίτερα αξιοσημείωτη ημέρα συναλλαγών για τον πρόεδρο. Εκτός από μια σημαντική αγορά μετοχών της Nvidia, τα αρχεία δείχνουν ότι ο Τραμπ πούλησε μετοχές της Microsoft και της Amazon αξίας μεταξύ 10 και 50 εκατομμυρίων δολαρίων σε δύο ξεχωριστές συναλλαγές, η καθεμία αξίας μεταξύ 5 και 25 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πολλές από τις συναλλαγές των «Magnificent Seven» — καθώς και σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο του Τραμπ — καταγράφηκαν επίσης ως «αυθόρμητες» συναλλαγές.

Ο τυπικός ορισμός μιας μη ζητηθείσας συναλλαγής είναι μια συναλλαγή που ξεκινά ο πελάτης, με τον μεσίτη να έχει απλώς τον ρόλο της εκτέλεσής της.

Η Trump Organization δεν απάντησε σε αίτημα να διευκρινίσει πώς η άρνησή της για οποιαδήποτε εμπλοκή της οικογένειας Τραμπ στις συναλλαγές συνάδει με τις δεκάδες μη ζητηθείσες συναλλαγές που αναφέρονται στη γνωστοποίηση.

Είκοσι επτά από τις συναλλαγές με μετοχές των «Magnificent Seven» καταχωρήθηκαν ως μη ζητηθείσες, συμπεριλαμβανομένων τριών αγορών αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων η καθεμία.