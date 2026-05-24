ΗΠΑ: Στα ύψη η χρηματιστηριακή αγορά, στο ναδίρ ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Αρνητικό ορόσημο σημείωσε ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, πέφτωντας στο 44,8 από το 49,8 του Απριλίου.

«Η καταναλωτική εμπιστοσύνη μειώθηκε για τρίτο συνεχόμενο μήνα, καθώς οι διαταραχές εφοδιασμού στα Στενά του Ορμούζ συνεχίζουν να αυξάνουν τις τιμές της βενζίνης. Το επίπεδο βρίσκεται πλέον λίγο κάτω από το προηγούμενο ιστορικό κατώτατο σημείο που παρατηρήθηκε τον Ιούνιο του 2022», δήλωσε την Παρασκευή η Διευθύντρια Έρευνων Καταναλωτών, Joanne Hsu.

«Οι καταναλωτές φαίνεται να ανησυχούν ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί και θα πολλαπλασιαστεί πέρα ​​από τις τιμές των καυσίμων, ακόμη και μακροπρόθεσμα», είπε.

Αν μετά δει κανείς την χρηματιστηριακή αγορά, θα διαπιστώσει ένα κλίμα πλήρως διαφορετικό.

Σε ιστορικά υψηλά το χρηματιστήριο

Την ίδια ημέρα όπου δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα για τον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης, ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο για όγδοη συνεχόμενη εβδομάδα, όπως μετράται από τον κυκλικά προσαρμοσμένο δείκτη τιμής/κερδών.

Πρόκειται για έναν δείκτη που έγινε δημοφιλής από τον οικονομολόγο του Πανεπιστημίου Yale Robert Shiller, ο οποίος κέρδισε το Νόμπελ Οικονομικών το 2013 για το έργο του σχετικά με τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων.

Η αποτίμηση του S&P 500 έφτασε στο 40,8, και ο ο Dow Jones Industrial Average έκλεισε σε ιστορικό υψηλό για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, σύμφωνα με την The Wall Street Journal.

Πρώτη φορά ο δείκτης ξεπέρασε την τιμή του 40 στις αρχές του 2000, δηλαδή την περίοδο της φούσκας των dot-com.

Το 2000 ήταν επίσης η χρονιά κατά την οποία ο δείκτης εμπιστοσύνης του Μίσιγκαν έφτασε στα υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών, δίχως έκτοτε να πλησιάζει ξανά αυτές τις τιμές.

Σύμφωνα με την έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, οι Αμερικανοί που διαθέτουν σημαντικά χαρτοφυλάκια μετοχών αισθάνονται κατά μέσο όρο καλύτερα συγκριτικά με όσους δεν έχουν επενδύσει σε μετοχές ή οι επενδύσεις τους είναι αμελητέες.

Ωστόσο, σε αντίθεση με προηγούμενες περιόδους κατά τις οποίες οι αποτιμήσεις των μετοχών ήταν υψηλές, οι κάτοχοι μετοχών εξακολουθούν να είναι σχετικά δυσαρεστημένοι.

Πώς μπορεί να εξηγηθεί το φαινόμενο αυτό;

Η εικόνα το 2000

Όπως αναφέρει ο Robert Barbera, διευθυντής του Κέντρου Χρηματοοικονομικής Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς, στις αρχές του 2000 τόσο η χρηματιστηριακή αγορά όσο και οι Αμερικανοί διαπνέονταν από αισιοδοξία.

Η οικονομία βρισκόταν σε ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας ανέκυπταν συνεχώς, ενώ ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός. Έπειτα, ο Ψυχρός Πόλεμος είχε τελειώσει μια δεκαετία νωρίτερα, η Κίνα ανοιγόταν στις παγκόσμιες αγορές και η αμερικανική κυβέρνηση παρουσίαζε πλεόνασμα.

Τι συμβαίνει σήμερα στις ΗΠΑ

Τρία σημεία μπορούν να εξηγήσουν τη σημερινή διάσταση, δίχως και να αλληλοαποκλείονται, κατά τον Barbera.

Πρώτον, οι τιμές των μετοχών ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται στα θεμελιώδη μεγέθη της πορείας της αμερικανικής οικονομίας και να κινδυνεύουν να υποστούν απότομη πτώση. Άρα οι καταναλωτές έχουν δίκιο να είναι δυσαρεστημένοι.

Από την άλλη πλευρά, οι μετοχές ενδέχεται να προμηνύουν ένα μέλλον που πολλοί Αμερικανοί δεν έχουν ακόμη αντιληφθεί στην καθημερινότητά τους: ένα μέλλον όπου ο πόλεμος με το Ιράν θα έχει τελειώσει, ο πληθωρισμός θα μειώνεται και η ανάπτυξη θα ανακάμπτει. Υπό αυτή την οπτική, ο ενθουσιασμός των χρηματιστηρίων είναι δικαιολογημένος.

Τρίτο σημείο και σημαντικότερο: ο μεγαλύτερος παράγοντας που τροφοδοτεί τον ενθουσιασμό στην χρηματιστηριακή αγορά τον τελευταίο καιρό είναι η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία την ίδια ώρα αποτελεί πηγή αυξανόμενης ανησυχίας για πολλούς Αμερικανούς.

Ένας κόσμος όπου οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν την ΑΙ για να μειώσουν το κόστος εργασίας και να διευρύνουν δραματικά τα περιθώρια κέρδους τους είναι βέβαια θετικός για τις μετοχές.

Αλλά αυτός θα μπορούσε επίσης να είναι ένας κόσμος όπου όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα δυσκολεύονται να βρουν εργασία. «Η χρηματιστηριακή αγορά στα ύψη και τα νοικοκυριά σε όλο και αυξανόμενη μελαγχολία αντανακλούν το ίδιο πράγμα», λέει ο Barbera στη The Wall Street Journal.