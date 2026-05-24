Κίνα: Αστροναύτες εκτοξεύτηκαν σε αποστολή ενός έτους – Επόμενος σταθμός η Σελήνη

Τρεις αστροναύτες, ένας από τους οποίους θα επιλεγεί για να παραμείνει έναν χρόνο σε τροχιά, εκτοξεύτηκαν την Κυριακή για τον διαστημικό σταθμό της Κίνας, η οποία μελετά τις συνέπειες του Διαστήματος στο ανθρώπινο σώμα με στόχο να πατήσει στην επιφάνεια φεγγαριού το 2030.

Τοποθετημένο στην κορυφή πυραύλου Long March-2F Y23, η κάψουλα Shenzhou-23 εκτοξεύτηκε στις 23.08 τοπική ώρα, ή 18.9 ώρα Ελλάδας από το Κέντρο Εκτόξευσης Δορυφόρων του Τζιουτσουάν στη βορειοδυτική Κίνα.

H ειδικός ωφέλιμου φορτίου Λι Τζιαγίνγκ, πρώην επιθεωρήτρια της αστυνομίας του Χονγκ Κονγκ, είναι η πρώτη πολίτης της πόλης που συμμετέχει σε κινεζική διαστημική αποστολή. Μαζί της ταξιδεύει ο κυβερνήτης Τζου Γιανγκτζού και ο πιλότος της αποστολής Τζανγκ Γιουαντζί, και οι δύο μέλη του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού.

Ανάλογα με την πρόοδο της αποστολής, ανέφερε η κινεζική υπηρεσία ανθρώπινων διαστημικών αποστολών, ένας από τους τρεις θα επιλεγεί για να παραμείνει στον σταθμό Tiangong για ένα έτος, η πιο μακρόχρονη αποστολή που έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα η Κίνα, η οποία όμως υπολείπεται του ρεκόρ των 14,5 μηνών που έθεσε ένας ρώσος κοσμοναύτης το 1995.

Από το 2021 η Κίνα έχει εκτοξεύσει αστροναύτες στον Tiangong πάνω από δέκα φορές, όμως η νέα εκτόξευση έρχεται εν μέσω αυξημένου ανταγωνισμού με τις ΗΠΑ, οι οποίες ανησυχούν ότι το Πεκίνο σχεδιάζει να καταλάβει τμήματα της Σελήνης για να εκμεταλλευτεί τους ορυκτούς πόρους της. Η Κίνα πάντως αρνείται τις κατηγορίες.

Η NASA σχεδιάζει να στείλει αστροναύτες της στην επιφάνεια του φεγγαριού με την αποστολή Artemis IV το 2028. Το πρόγραμμα Artemis έχει ωστόσο καθυστερήσει και το ενδεχόμενο να προλάβει η Κίνα είναι πλέον ορατό.

Μεγάλες επιτυχίες έχει σημειώσει η Κίνα

Η ασιατική χώρα έχει μια σειρά από πρόσφατες επιτυχίες στην εξερεύνηση της Σελήνης με ρομποτικά σκάφη, ανάμεσά τους η αποστολή Chang’e-6 που το 2024 έφερε τα πρώτα δείγματα από την αθέατη πλευρά του φεγγαριού.

Από το περασμένο έτος η Κίνα πραγματοποιεί δοκιμές των συστημάτων που θα χρησιμοποιηθούν στην πρώτη αποστολή προσσελήνωσης το 2030, μεταξύ άλλων το σκάφος Mengzhou με το οποίο θα εκτοξεύονται οι αστροναύτες της. Όταν φτάνουν σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη θα επιβιβάζονται στην σεληνάκατο Lanyue για την τελική κάθοδο στην επιφάνεια.

Η Κίνα έχει επίσης ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να δημιουργήσει βάση στη Σελήνη σε συνεργασία με τη Ρωσία έως το 2035.

Το ίδιο σχεδιάζει η NASA στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis.

Το σκάφος Shenzhou-23 θα επιχειρήσει για πρώτη φορά αυτόνομη διαδικασία πρόσδεσης στον διαστημικό σταθμό Tiangong, μια πρόβα για την πρόσδεση του σκάφους Mengzhou στη σεληνάκατο Lanyue.

Στη διάρκεια της αποστολής θα μελετηθούν επίσης οι φυσιολογικές συνέπειες της παραμονής σε συνθήκες μικροβαρύτητας, όπως η ατροφία των μυών και των οστών.

Στο μεταξύ, το τριμελές πλήρωμα που βρίσκεται ήδη στον σταθμό Tiangong πειραματίζεται με τα πρώτα «τεχνητά ανθρώπινα έμβρυα» στο Διάστημα, καλλιέργειες βλαστοκυττάρων που θα επιτρέψουν τη μελέτη της ανθρώπινης αναπαραγωγής στο Διάστημα.

Πηγή In.gr