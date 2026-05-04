Μηνάς Παπαδάκης: Οι ελλείψεις στο θεσμικό πλαίσιο επιβραδύνουν τις επενδύσεις

Η έλλειψη σαφούς και εναρμονισμένου κανονιστικού πλαισίου και οι τεχνικοί και ενεργειακοί περιορισμοί στην ανάπτυξη υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων από ξηράς (Onshore Power Supply – OPS), καθώς και το υψηλό αρχικό κόστος των σχετικών έργων, τα οποία συχνά δεν είναι εμπορικά βιώσιμα χωρίς δημόσια στήριξη, επιβραδύνουν τις επενδύσεις για την ηλεκτροδότηση των πλοίων από τη ξηρά.

Τα παραπάνω τονίσθηκαν σε συζήτηση για την ενεργειακή μετάβαση στο πλαίσιο του Waterborne Forum που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο Ίδρυμα Ευγενίδου και στην οποία συμμετείχε και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου (ΟΛΗ) κ. Μηνάς Παπαδάκης.

Παπαδάκης: Ο κρίσιμος ρόλος των μικρών και μεσαίων λιμένων στην Ευρώπη

Κατά την τοποθέτησή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ, υπογράμμισε τον κρίσιμο όλο των μικρών και μεσαίων λιμένων στην Ευρώπη, επισημαίνοντας ότι δεν αποτελούν δευτερεύοντες παίκτες, αλλά βασικούς πυλώνες της συνδεσιμότητας, της περιφερειακής συνοχής και της οικονομικής ανθεκτικότητας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία λιμένων όπως το Ηράκλειο για τη νησιωτική συνδεσιμότητα, τις τουριστικές ροές και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι μικροί και μεσαίοι λιμένες καλούνται να υλοποιήσουν την ίδια φιλόδοξη ευρωπαϊκή ατζέντα σε τομείς όπως η ψηφιοποίηση, η ενεργειακή μετάβαση και η βιωσιμότητα, συχνά με περιορισμένους πόρους. Όπως επεσήμανε, η βασική πρόκληση δεν είναι η έλλειψη φιλοδοξίας, αλλά η ικανότητα υλοποίησης, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο δημιουργίας ενός λιμενικού συστήματος «δύο ταχυτήτων» στην Ευρώπη, εάν πολιτικές και χρηματοδοτικά εργαλεία σχεδιάζονται κυρίως με γνώμονα τους μεγάλους λιμένες.

Η ενεργειακή μετάβαση

Στο πλαίσιο της συζήτησης για την ενεργειακή μετάβαση, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης, ανέδειξε μια σειρά από κρίσιμες προκλήσεις. Μεταξύ αυτών, η ανάγκη διασφάλισης της ασφάλειας και της κοινωνικής αποδοχής, ιδίως σε λιμένες που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με αστικά κέντρα, καθώς και οι τεχνικοί και ενεργειακοί περιορισμοί στην ανάπτυξη υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων από ξηράς (Onshore Power Supply – OPS).

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα ζητήματα επάρκειας δικτύου, διαθεσιμότητας καθαρής ενέργειας και διασύνδεσης των νησιωτικών λιμένων, ενώ τέθηκε και η ανάγκη ανοικτής ευρωπαϊκής συζήτησης για το ενεργειακό μείγμα, προκειμένου να διασφαλιστεί σταθερή και επαρκής παροχή ενέργειας στο μέλλον.

Παράλληλα, επισημάνθηκε η έλλειψη σαφούς και εναρμονισμένου κανονιστικού πλαισίου όσον αφορά την ανάπτυξη και λειτουργία των υποδομών OPS, γεγονός που επιβραδύνει τις επενδύσεις, καθώς και το υψηλό αρχικό κόστος των σχετικών έργων, τα οποία συχνά δεν είναι εμπορικά βιώσιμα χωρίς δημόσια στήριξη.

Ρεαλιστική προσέγγιση

Ο Διευθύνων Σύμβουλος υπογράμμισε επίσης την ανάγκη ρεαλιστικής προσέγγισης ως προς τα χρονοδιαγράμματα, σημειώνοντας ότι, εφόσον δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα οι υφιστάμενες διαρθρωτικές προκλήσεις, ενδέχεται να απαιτηθούν προσαρμογές, ώστε η μετάβαση να παραμείνει εφικτή και αξιόπιστη.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον ανθρώπινο παράγοντα, ως μια συχνά υποτιμημένη διάσταση της μετάβασης. Όπως τονίστηκε, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση απαιτεί νέες δεξιότητες και τεχνογνωσία, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, ιδιαίτερα σε λιμένες με περιορισμένους πόρους.

Κλείνοντας, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης, ανέδειξε ως άμεση προτεραιότητα τη διαμόρφωση απλούστερων, ταχύτερων και πιο προσβάσιμων χρηματοδοτικών μηχανισμών για μικρούς και μεσαίους λιμένες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η μετάβαση θα είναι ισόρροπη και συμπεριληπτική σε ολόκληρη την Ευρώπη.