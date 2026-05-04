Bimco: Προβληματισμός στη διεθνή ναυτιλία για το «Project Freedom»

Σημαντική αβεβαιότητα εξακολουθεί να επικρατεί στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα αναφορικά με το αποκαλούμενο «Project Freedom», καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημες λεπτομέρειες ή συγκεκριμένες οδηγίες προς τη βιομηχανία.

Αυτό επισημαίνει ο Jakob Larsen, Chief Safety & Security Officer της διεθνούς ναυτιλιακής ένωσης BIMCO, υπογραμμίζοντας την έλλειψη σαφήνειας γύρω από την πρωτοβουλία.

Σύμφωνα με τον Larsen, κομβικό ζήτημα παραμένει η στάση του Ιράν, καθώς χωρίς τη συναίνεσή του για την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, δεν είναι σαφές κατά πόσο μπορεί να περιοριστεί ή να εξαλειφθεί η απειλή κατά της ναυσιπλοΐας. Η περιοχή αποτελεί κρίσιμο πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας και οποιαδήποτε ένταση επηρεάζει άμεσα τις διεθνείς αγορές.

Οι απειλές της Τεχεράνης

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι πρόσφατες απειλές της Τεχεράνης, σύμφωνα με τις οποίες οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει τα Στενά χωρίς συντονισμό με τις ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις ενδέχεται να αποτελέσει στόχο. Υπό αυτές τις συνθήκες, η υλοποίηση του «Project Freedom» ενέχει τον κίνδυνο επανέναρξης εχθροπραξιών στην περιοχή.

Παράλληλα, παραμένει ασαφές εάν το εγχείρημα μπορεί να έχει μακροπρόθεσμη διάρκεια ή αν πρόκειται για περιορισμένη επιχείρηση με στόχο την απομάκρυνση πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στην περιοχή. Η έλλειψη στρατηγικού ορίζοντα εντείνει τον προβληματισμό των ναυτιλιακών εταιρειών και των διαχειριστών στόλων.

Σε κάθε περίπτωση, όπως τονίζει η BIMCO, η συνολική εικόνα ασφάλειας για τη ναυτιλία δεν έχει μεταβληθεί προς το παρόν. Η σύσταση προς τους πλοιοκτήτες παραμένει σαφής: συνεχής και ενδελεχής αξιολόγηση κινδύνου για κάθε διέλευση, με γνώμονα την προστασία των πληρωμάτων και των πλοίων σε μια από τις πλέον ευαίσθητες γεωπολιτικά θαλάσσιες ζώνες του κόσμου