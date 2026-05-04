Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδος μετ’ εμποδίων

Με θετικό πρόσημο αλλά έντονη μεταβλητότητα κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο επιχειρεί μεν μια ανοδική αντίδραση, αλλά με το βλέμμα στο ρευστό περιβάλλον της Μέσης Ανατολής.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,82% στις 2.206,63 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 95,5 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 13,2 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,88% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.590,42 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 0,58% στις 2.466,51 μονάδες.

Αναταράξεις

Παρά το ανοδικό ξεκίνημα της συνεδρίασης, η εικόνα της αγοράς επιβαρύνθηκε αισθητά λίγο μετά τις 13:00, όταν μετέδωσε το Al Jazeera πληροφορία περί πλήγματος σε αμερικανικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ. Η είδηση προκάλεσε άμεσες αναταράξεις, οδηγώντας τον Γενικό Δείκτη να απωλέσει σχεδόν το σύνολο των ενδοσυνεδριακών του κερδών.

Ωστόσο, οι αναταράξεις εκτονώθηκαν σχετικά γρήγορα, καθώς η συγκεκριμένη πληροφορία διαψεύστηκε από την αμερικανική πλευρά. Το ΧΑ ανέκτησε εκ νέου την ανοδική τροχιά, παρά το γεγονός ότι οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ισχυρά ανοδικά και οι ευρωπαϊκές αγορές καταγράφουν απώλειες.

Σε τεχνικό επίπεδο, σύμφωνα με την Fast Finance, η εικόνα της αγοράς παραμένει μεικτή. Από τη μία πλευρά, ο τραπεζικός κλάδος έχει δώσει εδώ και ημέρες ημερήσια σήματα εξόδου και συνεχίζει να δέχεται πιέσεις. Από την άλλη, η πλειονότητα των τίτλων της υπόλοιπης αγοράς, μαζί με τον Γενικό Δείκτη, διατηρούν τις ανοδικές (long) θέσεις τους.

Το κρίσιμο ερώτημα για τη συνέχεια είναι αν ο τραπεζικός κλάδος θα ευθυγραμμιστεί με την υπόλοιπη αγορά ή αν, αντίθετα, η υπόλοιπη αγορά θα ακολουθήσει την πτωτική του πορεία. Η απώλεια του επιπέδου των 2.214 μονάδων θεωρείται σημαντική για τον Γενικό Δείκτη, ο οποίος, προκειμένου να ενισχύσει την ανοδική του αξιοπιστία, θα πρέπει να επιστρέψει άμεσα σε κλεισίματα πάνω από το συγκεκριμένο όριο.

Κοντινές στηρίξεις εντοπίζονται στις 2.187 και 2.165 μονάδες, επίπεδα που αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στη βραχυπρόθεσμη τάση. Συνολικά, η τρέχουσα κίνηση εκλαμβάνεται ως διορθωτική, πριν από μια ενδεχόμενη νέα ανοδική προσπάθεια, με τους αναλυτές να επισημαίνουν ότι τα τεχνικά σήματα θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Allwyn σημειώνει άλμα 5,37%, με τη Βιοχάλκο να είναι στο +3,40%. Άνω του 2% είναι η άνοδος σε Cenergy, Metlen και Motor Oil, ενώ άνω του 1% σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΛΧΑ, Πειραιώς και Εθνική. Ήπια ανοδικά κινούνται οι Helleniq Energy, Alpha Bank, Coca Cola, Λάμδα, Τιτάν, Κύπρου και ΔΕΗ.

Στον αντίποδα, η Optima χάνει 1,19%, με τις Eurobank, Σαράντη, ΕΥΔΑΠ, Jumbo, ΟΤΕ, Aktor, Aegean και ΔΑΑ να κινούνται ήπια πτωτικά.